[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 9 أكتوبر 2025 – سعر البيتكوين يستقر عند 122 ألف دولار وسعر إيثيريوم ينخفض دون 4.5 آلاف دولار مع حجم تداول قياسي

المؤلف لين مكي المؤلف لين مكي عن المؤلف لين مكي كاتبة محتوى متخصصة في العملات الرقمية وتحليل الأسواق، تحمل شهادة في إدارة الأعمال وتتمتع بخبرة تمتد... قراءة المؤلف شارك تم النسخ آخر تحديث: أكتوبر ٩, ٢٠٢٥

يشهد سوق العملات الرقمية اليوم مؤشرات متباينة، إذ تجاوزت عملة بيتكوين (Bitcoin) مستوى 122,000 دولار، محافظةً على تداولها فوق حاجز 120 ألف دولار بعد ارتفاع طفيف نسبته 0.41%، في حين تراجعت إيثيريوم (Ethereum) إلى ما دون 4,500 دولار بعد انخفاض طفيف بنسبة 0.2%.

وتصدّرت عملات الطبقة الثانية (Layer 2) المكاسب، مع ارتفاع Mantle بنسبة 19% وArbitrum بنسبة 1.2%، كما سجّلت قطاعات الذكاء الاصطناعي (AI) والميم (Meme) والتمويل اللامركزي (DeFi) مكاسب معتدلة.

وفي المقابل، شهدت شبكة بينانس الذكية (Binance Smart Chain – BSC) نشاطاً ملحوظاً، حيث تجاوز حجم تداولها خلال 24 ساعة حجم تداول شبكة سولانا (Solana)، بدعمٍ من الإقبال الكبير على عملات الميم ذات الطابع الصيني. ومع ذلك، شهد معظمها تراجعاً طفيفاً في الأسعار، إذ سجلت عملات Binance Life و4 وXiao He أحجام تداول كبيرة، لكن مع انخفاض في قيمتها السوقية.

لكن ما الذي يحدث أيضاً في عالم الكريبتو اليوم؟ تابعوا آخر التحديثات في تغطيتنا المباشرة أدناه.