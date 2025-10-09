BTC $123,444.82 1.01%
ETH $4,401.36 -1.44%
SOL $225.59 2.53%
PEPE $0.0000092 -0.45%
SHIB $0.000012 -0.32%
BNB $1,283.98 -1.26%
DOGE $0.24 -0.42%
XRP $2.83 -1.29%
Cryptonews أخبار

[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 9 أكتوبر 2025 – سعر البيتكوين يستقر عند 122 ألف دولار وسعر إيثيريوم ينخفض دون 4.5 آلاف دولار مع حجم تداول قياسي

المؤلف
لين مكي
المؤلف
لين مكي
عن المؤلف

لين مكي كاتبة محتوى متخصصة في العملات الرقمية وتحليل الأسواق، تحمل شهادة في إدارة الأعمال وتتمتع بخبرة تمتد...

قراءة المؤلف
آخر تحديث: 

يشهد سوق العملات الرقمية اليوم مؤشرات متباينة، إذ تجاوزت عملة بيتكوين (Bitcoin) مستوى 122,000 دولار، محافظةً على تداولها فوق حاجز 120 ألف دولار بعد ارتفاع طفيف نسبته 0.41%، في حين تراجعت إيثيريوم (Ethereum) إلى ما دون 4,500 دولار بعد انخفاض طفيف بنسبة 0.2%.

وتصدّرت عملات الطبقة الثانية (Layer 2) المكاسب، مع ارتفاع Mantle بنسبة 19% وArbitrum بنسبة 1.2%، كما سجّلت قطاعات الذكاء الاصطناعي (AI) والميم (Meme) والتمويل اللامركزي (DeFi) مكاسب معتدلة.

وفي المقابل، شهدت شبكة بينانس الذكية (Binance Smart Chain – BSC) نشاطاً ملحوظاً، حيث تجاوز حجم تداولها خلال 24 ساعة حجم تداول شبكة سولانا (Solana)، بدعمٍ من الإقبال الكبير على عملات الميم ذات الطابع الصيني. ومع ذلك، شهد معظمها تراجعاً طفيفاً في الأسعار، إذ سجلت عملات Binance Life و4 وXiao He أحجام تداول كبيرة، لكن مع انخفاض في قيمتها السوقية.

لكن ما الذي يحدث أيضاً في عالم الكريبتو اليوم؟ تابعوا آخر التحديثات في تغطيتنا المباشرة أدناه.

[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 9 أكتوبر 2025 – سعر البيتكوين يستقر عند 122 ألف دولار وسعر إيثيريوم ينخفض دون 4.5 آلاف دولار مع حجم تداول قياسي
2025-10-09 12:24:21
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): صندوق بينانس (Binance) بقيمة مليار دولار، وتحديثات محفظة MetaMask، وتشديد القوانين في كازاخستان يعيد رسم مشهد السوق
2025-10-09 11:33:54
تقرير: مؤسسة خزانة الأصول الرقمية هيليوس (Helius) تخطط للاستحواذ على 5% من معروض عملة سولانا (Solana-SOL) بقيمة تتجاوز 6 مليار دولار
2025-10-09 09:30:11
المملكة المتحدة تعتزم تعيين مسؤول حكومي يشرف على التمثيل الرقمي للأصول المالية على البلوكتشين
2025-10-09 08:44:24
محلل يتوقع ارتفاع سعر عملة فارتكوين (Fartcoin-FARTCOIN) بنسبة 95%، وإليكم طريقة الحصول عليها دون عناء
2025-10-09 08:35:01
حصيلة استثمارات صناديق عملة بيتكوين المتداولة في البورصة (Bitcoin ETFs) تتجاوز 1.19 مليار دولار بقيادة بلاك روك (BlackRock) في تموز/يوليو، هل يلوح تصحيح وشيك في الأفق؟
2025-10-08 23:39:00
توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL): التحديثات التقنية المرتقبة قد تقلب الموازين، وبلوغ سعرها 1,000$ ربّما يكون على بُعد أسابيع
2025-10-08 18:34:00

لا تفوّت الفرصة

أخبار
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): صندوق بينانس (Binance) بقيمة مليار دولار، وتحديثات محفظة MetaMask، وتشديد القوانين في كازاخستان يعيد رسم مشهد السوق
غدير غسان
غدير غسان
2025-10-09 11:33:54
أخبار
تقرير: مؤسسة خزانة الأصول الرقمية هيليوس (Helius) تخطط للاستحواذ على 5% من معروض عملة سولانا (Solana-SOL) بقيمة تتجاوز 6 مليار دولار
غدير غسان
غدير غسان
2025-10-09 09:30:11
لين مكي

لين مكي كاتبة محتوى متخصصة في العملات الرقمية وتحليل الأسواق، تحمل شهادة في إدارة الأعمال وتتمتع بخبرة تمتد لعدة سنوات في مجال التداول وصناعة المحتوى المالي.

تجمع في عملها بين فهم عميق لحركة السوق ومهارة في تبسيط المفاهيم المعقدة بلغة واضحة ودقيقة. تتقن تحسين محركات البحث، وتركّز في كتاباتها على تقديم محتوى موثوق وعملي يساعد القارئ على اتخاذ قرارات مستنيرة في عالم الكريبتو والاستثمار.

اقرأ المزيد
Crypto News in numbers
editors
قائمة المؤلفين أكثر من 66
2M+
المستخدمون النشطون شهرياً حول العالم
250+
الإرشادات والمراجعات
8
سنوات في سوق العمل
70
فريق من المؤلفين الدوليين