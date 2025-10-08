[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 8 أكتوبر 2025 – سعر البيتكوين يتراجع إلى 121 ألف دولار مع تباطؤ موجة الصعود… هل التصحيح قادم؟

شهدت سوق العملات الرقمية تراجعًا طفيفًا اليوم، حيث انخفض سعر البيتكوين من أعلى مستوى قياسي عند 126,000 دولار إلى حوالي 121,200 دولار، فيما تراجع الإيثيريوم بأكثر من 5% ليتداول دون مستوى 4,500 دولار. وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بأكثر من 3% خلال الـ24 ساعة الماضية.

وعلى صعيد الرابحين، قفزت عملة BNB بنسبة 4.8% لتصل إلى 1,278 دولارًا، تلتها ZRX بارتفاع 3.13% وZRO بنسبة 3.11%، كما سجلت NEAR وIOTA مكاسب طفيفة.

في المقابل، تصدّرت عملة W قائمة الخاسرين بانخفاض 4.48%، تلتها FLOKI بنسبة 2.63%، ثم STX (-2.28%)، WLD (-1.17%)، وSNX (-1.07%).

لكن، ما الذي يحدث أيضًا في عالم الكريبتو اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة والمستجدات أولاً بأول أدناه.