[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 8 أكتوبر 2025 – سعر البيتكوين يتراجع إلى 121 ألف دولار مع تباطؤ موجة الصعود… هل التصحيح قادم؟

شهدت سوق العملات الرقمية تراجعًا طفيفًا اليوم، حيث انخفض سعر البيتكوين من أعلى مستوى قياسي عند 126,000 دولار إلى حوالي 121,200 دولار، فيما تراجع الإيثيريوم بأكثر من 5% ليتداول دون مستوى 4,500 دولار. وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بأكثر من 3% خلال الـ24 ساعة الماضية.

وعلى صعيد الرابحين، قفزت عملة BNB بنسبة 4.8% لتصل إلى 1,278 دولارًا، تلتها ZRX بارتفاع 3.13% وZRO بنسبة 3.11%، كما سجلت NEAR وIOTA مكاسب طفيفة.

في المقابل، تصدّرت عملة W قائمة الخاسرين بانخفاض 4.48%، تلتها FLOKI بنسبة 2.63%، ثم STX (-2.28%)، WLD (-1.17%)، وSNX (-1.07%).

لكن، ما الذي يحدث أيضًا في عالم الكريبتو اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة والمستجدات أولاً بأول أدناه.

بنك إنجلترا المركزي يخطط لإعفاءات من القيود المقترحة على الاحتفاظ بأرصدة العملات المستقرة
2025-10-08 11:16:41
توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) بعد تفوقها على عملة ريبل (Ripple-XRP) وارتفاع حجم تداولها: عودة قوية لعملات الميم
2025-10-08 11:11:46
جهة إصدار عملة الميم المرتبطة بالرئيس ترامب تسعى إلى جمع 200 مليون دولار لإنشاء خزانة مؤسساتية لدعمها
2025-10-08 10:23:19
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 8 أكتوبر 2025 – سعر البيتكوين يتراجع إلى 121 ألف دولار مع تباطؤ موجة الصعود... هل التصحيح قادم؟
2025-10-08 09:59:51
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): أرباح سايلور البالغة 3.9 مليار دولار، وتحوّل اليابان إلى دعم العملات الرقمية، ومسار فني يمهّد لمستوى 160,000$
2025-10-08 09:48:51
توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL) مع استمرارها بتلقي استثمارات مؤسساتية قوية، فهل هي أكثرُ العملات العشر الأوائل تقييماً بأقل من قيمتها الحقيقية حالياً؟
2025-10-07 23:30:00
سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) يتجاوز 125,000$ مع اقتراب عملة أسرع حل طبقة ثانية -بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER)- من جمع 22 مليون دولار وسط موجة استثمارات ضخمة من جانب الحيتان
2025-10-07 15:03:26

