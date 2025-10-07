[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 7 أكتوبر 2025 – سعر البيتكوين يسجّل أعلى مستوى قياسي جديد فوق 126 ألف دولار وسط الجمود السياسي، والسوق تترقّب الوصول إلى 150 ألف دولار
تواصل سوق العملات الرقمية مسارها الصاعد بقيادة بيتكوين، التي سجّلت ارتفاعًا قياسيًا جديدًا متجاوزةً مستوى 126 ألف دولار خلال ساعات التداول الآسيوية المبكرة، قبل أن تستقرّ قرب 123,800 دولار. ويواصل سعر الإيثيريوم تمسّكها فوق مستوى 4,500 دولار، محققةً مكاسب تتجاوز 10% خلال الأسبوع الماضي. أما عملة XRP فتتداول حول 2.99 دولار مع سعر ارتفاع سعر أسبوعي طفيف، في حين صعدت عملة BNB إلى 1,225 دولار محافظةً على مكاسب قوية بنسبة 17% خلال الأسبوع. كما واصلت سولانا أداءها القوي عند 233 دولارًا، بارتفاع يزيد عن 10% خلال سبعة أيام.
ولكن، ما الجديد أيضًا في عالم الكريبتو اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة والمحدّثة أدناه.
الدعوى القضائية لشركة Genesis تهدد بإطاحة الطرح العام الأولي (IPO) لشركة Grayscale الهادف إلى جمع 33 مليار دولار
2025-10-07 12:32:12
ماثيو سيغل (Matthew Sigel) من شركة VanEck: عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) تتفوّق على
2025-10-07 10:36:12
سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) يسجل أعلى مستوياته الجديدة متخطياً 126,000$ مع تأثير الجمود السياسي إيجاباً على أصول الملاذ الآمن
2025-10-07 10:05:56
الهند تتجه لإطلاق عملة رقمية حكومية مدعومة من البنك المركزي الهندي (RBI)، والوزير يُحذر من العملات غير المدعومة
2025-10-07 09:50:13
2025-10-07 07:34:16
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 6 أكتوبر 2025 – سعر البيتكوين يحافظ على استقراره قرب 124,000 دولار، وسعر الإيثيريوم فوق 4,500 دولار
2025-10-06 13:27:45
الرئيس التنفيذي لشركة Stripe: العملات المستقرة ستجبر البنوك على تقديم عوائد تنافسية على الودائع
2025-10-06 23:30:00
