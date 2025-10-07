[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 7 أكتوبر 2025 – سعر البيتكوين يسجّل أعلى مستوى قياسي جديد فوق 126 ألف دولار وسط الجمود السياسي، والسوق تترقّب الوصول إلى 150 ألف دولار

تواصل سوق العملات الرقمية مسارها الصاعد بقيادة بيتكوين، التي سجّلت ارتفاعًا قياسيًا جديدًا متجاوزةً مستوى 126 ألف دولار خلال ساعات التداول الآسيوية المبكرة، قبل أن تستقرّ قرب 123,800 دولار. ويواصل سعر الإيثيريوم تمسّكها فوق مستوى 4,500 دولار، محققةً مكاسب تتجاوز 10% خلال الأسبوع الماضي. أما عملة XRP فتتداول حول 2.99 دولار مع سعر ارتفاع سعر أسبوعي طفيف، في حين صعدت عملة BNB إلى 1,225 دولار محافظةً على مكاسب قوية بنسبة 17% خلال الأسبوع. كما واصلت سولانا أداءها القوي عند 233 دولارًا، بارتفاع يزيد عن 10% خلال سبعة أيام.

ولكن، ما الجديد أيضًا في عالم الكريبتو اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة والمحدّثة أدناه.