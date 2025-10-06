[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 6 أكتوبر 2025 – سعر البيتكوين يحافظ على استقراره قرب 124,000 دولار، وسعر الإيثيريوم فوق 4,500 دولار

تشهد سوق العملات الرقمية موجة صعود قوية، إذ سجّل البيتكوين (Bitcoin) أعلى مستوى له على الإطلاق خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليستقر حاليًا قرب 123,800 دولار، بينما يتداول الإيثيريوم (Ethereum) فوق 4,530 دولارًا.

ووفقًا لبيانات Coinglass، تمّت تصفية مراكز بقيمة 428 مليون دولار خلال الـ24 ساعة الماضية، شملت 186 مليون دولار من مراكز الشراء (Longs) و243 مليون دولار من مراكز البيع (Shorts). وقد شهدت مراكز البيتكوين تصفية بقيمة 54.4 مليون دولار من مراكز الشراء و144 مليون دولار من مراكز البيع، بينما تمّت تصفية 34.9 مليون دولار من مراكز الشراء و41.6 مليون دولار من مراكز البيع في الإيثيريوم.

لكن ماذا يحدث أيضًا في عالم الكريبتو اليوم؟ تابعوا تغطيتنا الحية والمحدثة أدناه.