[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 6 أكتوبر 2025 – سعر البيتكوين يحافظ على استقراره قرب 124,000 دولار، وسعر الإيثيريوم فوق 4,500 دولار
تشهد سوق العملات الرقمية موجة صعود قوية، إذ سجّل البيتكوين (Bitcoin) أعلى مستوى له على الإطلاق خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليستقر حاليًا قرب 123,800 دولار، بينما يتداول الإيثيريوم (Ethereum) فوق 4,530 دولارًا.
ووفقًا لبيانات Coinglass، تمّت تصفية مراكز بقيمة 428 مليون دولار خلال الـ24 ساعة الماضية، شملت 186 مليون دولار من مراكز الشراء (Longs) و243 مليون دولار من مراكز البيع (Shorts). وقد شهدت مراكز البيتكوين تصفية بقيمة 54.4 مليون دولار من مراكز الشراء و144 مليون دولار من مراكز البيع، بينما تمّت تصفية 34.9 مليون دولار من مراكز الشراء و41.6 مليون دولار من مراكز البيع في الإيثيريوم.
ماذا يحدث أيضًا في عالم الكريبتو اليوم؟
2025-10-06 13:27:45
وحدة مصرف مورغان ستانلي (Morgan Stanley) لإنماء الثروات تنصح بتخصيص 2% إلى 4% من أصول المحافظ الاستثمارية للأصول الرقمية
2025-10-06 15:38:00
البنك المركزي الروسي يعتزم إطلاق "تدقيق شامل لممتلكات الأصول الرقمية في البلاد"
2025-10-06 11:37:20
صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين في البورصات الأمريكية (Bitcoin Spot ETFs) تسجل ثاني أعلى موجات ورود استثمارات أسبوعية حتى الآن
2025-10-06 10:36:15
توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL): أكبر منصة تداول مشتقات في العالم تتطلع إلى مستوى 1,000$، فهل هذه مجرد البداية؟
2025-10-06 09:37:23
منصة كوينبيس (Coinbase) تتقدم بطلب للحصول على ترخيص مصرفي محلي محدود لتوسيع نطاق خدماتها المنظمة المتعلقة بالأصول الرقمية
2025-10-06 01:45:00
شركتا تيثر (Tether) وأنتألفا (Antalpha) تسعيان إلى جمع 200 مليون دولار لمبادرة إنشاء خزانة ذهب ممثلة رقمياً
2025-10-05 23:45:00
