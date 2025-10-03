[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 3 أكتوبر 2025 – سعر البيتكوين يتجاوز مؤقتًا حاجز 121 ألف دولار مع ارتفاع BNB وETH وسولانا وسط إغلاق الحكومة الأمريكية

المؤلف لين مكي كاتبة محتوى متخصصة في العملات الرقمية وتحليل الأسواق، تحمل شهادة في إدارة الأعمال وتتمتع بخبرة تمتد... آخر تحديث: أكتوبر ٣, ٢٠٢٥

ارتفعت أسواق العملات الرقمية بقوة على الرغم من إغلاق الحكومة الأمريكية، حيث تجاوز سعر البيتكوين مؤقتًا مستوى 121,000 دولار خلال ساعات التداول المبكرة في آسيا. وقفزت عملة BNB لتتخطى حاجز 1,000 دولار مسجلةً أعلى مستوى في تاريخها، فيما اقتربت إيثيريوم (Ethereum) من 4,400 دولار، وارتفعت سولانا (Solana) فوق 224 دولارًا، مما عزز موجة التفاؤل في قطاع الأصول الرقمية ضمن ما يُعرف بموسم “Uptober” الصعودي.

لكن، ما الجديد أيضًا في أخبار الكريبتو اليوم؟ تابع تغطيتنا الحية والمحدثة أدناه.