[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 3 أكتوبر 2025 – سعر البيتكوين يتجاوز مؤقتًا حاجز 121 ألف دولار مع ارتفاع BNB وETH وسولانا وسط إغلاق الحكومة الأمريكية
ارتفعت أسواق العملات الرقمية بقوة على الرغم من إغلاق الحكومة الأمريكية، حيث تجاوز سعر البيتكوين مؤقتًا مستوى 121,000 دولار خلال ساعات التداول المبكرة في آسيا. وقفزت عملة BNB لتتخطى حاجز 1,000 دولار مسجلةً أعلى مستوى في تاريخها، فيما اقتربت إيثيريوم (Ethereum) من 4,400 دولار، وارتفعت سولانا (Solana) فوق 224 دولارًا، مما عزز موجة التفاؤل في قطاع الأصول الرقمية ضمن ما يُعرف بموسم “Uptober” الصعودي.
لكن، ما الجديد أيضًا في أخبار الكريبتو اليوم؟ تابع تغطيتنا الحية والمحدثة أدناه.
نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي (Gemini) التابع لجوجل يتوقع تحقيق عملة ريبل (XRP) وعملة باي نيتورك (PI) وعملة شيبا إينو (SHIB) عوائد ضخمة بحلول نهاية عام 2025
2025-10-03 13:19:54
توقعات أسعار الكريبتو اليوم 3 تشرين الأول/أكتوبر لعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة بيبي (Pepe-PEPE) وعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE)
2025-10-03 12:56:00
حجم صناديق التداول الفوري لعملة بيتكوين (Spot Bitcoin ETF) يتجاوز 5 مليار دولار مع اختراق السعر 120,000$، هل سيُسجّل السعر قمة غير مسبوقة قريباً؟
2025-10-03 11:55:02
توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): تعاون بين SWIFT وشركة تطوير برمجيات بلوكتشين إيثيريوم، هل ستخسر شركة ريبل سباق عمليات الدفع الذي أطلقته؟
2025-10-03 11:22:22
2025-10-03 11:14:08
سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) يخترق حاجز 120,000$ مع ازدياد زخم "تشرين الأول/أكتوبر الصاعد"، والإغلاق الحكومي يعجز عن إيقاف قطار المكاسب
2025-10-03 11:04:49
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): هل يمكن لاختراقه حاجز 118,000$ دفعه إلى 124,000$؟
2025-10-03 09:06:33
نموذج الذكاء الاصطناعي جيميناي (Gemini) التابع لجوجل يتوقع تحقيق عملة ريبل (XRP) وعملة باي نيتورك (PI) وعملة شيبا إينو (SHIB) عوائد ضخمة بحلول نهاية عام 2025
2025-10-03 13:19:54
