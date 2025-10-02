[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 2 أكتوبر 2025 – سعر البيتكوين يقترب من 119 ألف دولار مع تراجع الدولار
سوق العملات الرقمية يُظهر مؤشرات صعودية اليوم، حيث تجاوز سعر البيتكوين مستوى 118,000 دولار مرتفعًا بنسبة 4% خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إلى أعلى مستوى عند 118,856 دولارًا. موجة الارتفاع دفعت السوق الأوسع صعودًا، لترتفع القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنسبة 4.6% لتصل إلى 4.17 تريليون دولار.
ارتفع الإيثيريوم بنسبة 6.1% ليصل إلى 4,385 دولارًا، بينما صعد الريبل (XRP) بنسبة 5.6% ليبلغ 2.97 دولارًا.
لكن، ما الذي يحدث أيضًا في أخبار العملات الرقمية اليوم؟ تابع تغطيتنا المباشرة والمحدثة أدناه.
2025-10-02 13:01:57
محافظ بنك إنجلترا: العملات المستقرة قد تقلل اعتماد المملكة المتحدة على البنوك التجارية
2025-10-02 12:51:58
سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) يتجاوز 118,000$ مع انطلاقة تشرين الأول/أكتوبر مستفيداً من ضعف الدولار الأمريكي
2025-10-02 12:33:14
تراجع سوق العمل الأمريكي في أيلول/سبتمبر يرفع التوقعات بخفض معدلات الفائدة، فهل يدفع ذلك زخم سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) في الربع الأخير؟
2025-10-02 12:29:30
سعر عملة بامب دوت فان (Pump.fun-PUMP) يرتفع بنسبة 14.9% تزامناً مع دخول اكتتاب عملة سنورتر (Snorter-SNORT) أيامه الـ 18 الأخيرة
2025-10-02 10:47:18
عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) مرشحة كأبرز عملات الميم التي يمكنها توفير مكاسب بنحو 1,000 ضعف في تشرين الأول/أكتوبر، مع استعدادها لإظهار معنى التفوق الحقيقي لعملة مانيو (Manyu-MANYU)
2025-10-02 09:54:21
عملة بيتكوين هايبر ( Bitcoin Hyper-HYPER): أسرع حل طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين ينجح بجمع 19.2 مليون دولار في اكتتابه مع تهافت كبار المستثمرين عليه
2025-10-02 09:41:11
