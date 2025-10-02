[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 2 أكتوبر 2025 – سعر البيتكوين يقترب من 119 ألف دولار مع تراجع الدولار

سوق العملات الرقمية يُظهر مؤشرات صعودية اليوم، حيث تجاوز سعر البيتكوين مستوى 118,000 دولار مرتفعًا بنسبة 4% خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إلى أعلى مستوى عند 118,856 دولارًا. موجة الارتفاع دفعت السوق الأوسع صعودًا، لترتفع القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنسبة 4.6% لتصل إلى 4.17 تريليون دولار.

ارتفع الإيثيريوم بنسبة 6.1% ليصل إلى 4,385 دولارًا، بينما صعد الريبل (XRP) بنسبة 5.6% ليبلغ 2.97 دولارًا.

لكن، ما الذي يحدث أيضًا في أخبار العملات الرقمية اليوم؟ تابع تغطيتنا المباشرة والمحدثة أدناه.