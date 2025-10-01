[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 1 أكتوبر 2025 – الموافقة على صندوق سولانا الفوري (ETF) قد تصدر الأسبوع المقبل، وتوقعات بانتعاش العملات البديلة

تحافظ سوق العملات الرقمية على مستوياتها الرئيسية، حيث ظل سعر البيتكوين فوق 114,000 دولار والإيثيريوم فوق 4,100 دولار. وبدأت الأنظار تتجه نحو سوق العملات البديلة وسط توقعات بانتعاش قادم، مع ترجيحات خبراء صناديق الـETF أن الأسبوع المقبل قد يشهد الموافقة على أول صندوق سولانا فوري (Spot Solana ETF).

وتداولت عملة سولانا (SOL) قرب 207 دولارات منخفضةً بنسبة 1.7% خلال اليوم، فيما سجلت عملات رئيسية أخرى مثل XRP وBNB وETH تراجعات طفيفة. ومع تزايد التوقعات بصدور موافقات جديدة لصناديق ETF خاصة بالعملات البديلة في المستقبل القريب، يراقب المتداولون الأسواق عن كثب ترقبًا لاختراق سعري محتمل.

لكن، ما الذي يحدث أيضًا في أخبار الكريبتو اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة المحدثة أدناه.