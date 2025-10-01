[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 1 أكتوبر 2025 – الموافقة على صندوق سولانا الفوري (ETF) قد تصدر الأسبوع المقبل، وتوقعات بانتعاش العملات البديلة
تحافظ سوق العملات الرقمية على مستوياتها الرئيسية، حيث ظل سعر البيتكوين فوق 114,000 دولار والإيثيريوم فوق 4,100 دولار. وبدأت الأنظار تتجه نحو سوق العملات البديلة وسط توقعات بانتعاش قادم، مع ترجيحات خبراء صناديق الـETF أن الأسبوع المقبل قد يشهد الموافقة على أول صندوق سولانا فوري (Spot Solana ETF).
وتداولت عملة سولانا (SOL) قرب 207 دولارات منخفضةً بنسبة 1.7% خلال اليوم، فيما سجلت عملات رئيسية أخرى مثل XRP وBNB وETH تراجعات طفيفة. ومع تزايد التوقعات بصدور موافقات جديدة لصناديق ETF خاصة بالعملات البديلة في المستقبل القريب، يراقب المتداولون الأسواق عن كثب ترقبًا لاختراق سعري محتمل.
لكن، ما الذي يحدث أيضًا في أخبار الكريبتو اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة المحدثة أدناه.
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 1 أكتوبر 2025 – الموافقة على صندوق سولانا الفوري (ETF) قد تصدر الأسبوع المقبل، وتوقعات بانتعاش العملات البديلة
2025-10-01 12:24:51
توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL): سحبُ طلبات الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، إلا أن تغيير قواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قد يسرّع بوصول الموافقات
2025-10-01 10:56:35
لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تطلب سحب طلبات الـ ETFs لعملة لايتكوين وريبل وسولانا وكاردانو ودوجكوين على الفور، وإليكم السبب
2025-09-30 22:00:00
كبيرة منظمي الكريبتو أدريين هاريس تترك منصبها المالي الرائد بعد أربع سنوات من العمل الجاد
2025-09-30 23:24:00
الإصدار الجديد لنموذج تشات جي بي تي (ChatGPT) يتوقع أسعار عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة باي (Pi Network-PI) نهاية عام 2025
2025-09-30 22:30:00
توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): ارتداد مفاجئ يستعيد مستوى 4,000$، ومؤشرات البلوكتشين توحي بمكاسب إضافية
2025-09-30 21:05:00
توقعات أسعار الكريبتو اليوم 30 أيلول/سبتمبر لعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB)
2025-09-30 13:56:44
لا تفوّت الفرصة
أخبار
توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL): سحبُ طلبات الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، إلا أن تغيير قواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قد يسرّع بوصول الموافقات
2025-10-01 10:56:35
in numbers
قائمة المؤلفين أكثر من 66
2M+
المستخدمون النشطون شهرياً حول العالم
250+
الإرشادات والمراجعات
8
سنوات في سوق العمل
70
فريق من المؤلفين الدوليين