Cryptonews أخبار

[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 4 نوفمبر 2025 – خوارزمية Qwen3 التابعة لشركة علي بابا تتصدر مسابقة تداول العملات الرقمية بالذكاء الاصطناعي، في حين تراجعت DeepSeek إلى المركز الثاني

قراءة المؤلف
آخر تحديث: 

اختُتم الموسم الأول من “مسابقة التداول بالذكاء الاصطناعي في عالم العملات المشفّرة (AI Crypto Trading Competition)” بتصدّر خوارزمية Qwen3 المركز الأول، بفضل استراتيجيتها المنضبطة المعتمدة كلياً على عملة بيتكوين (BTC)، والتي قلّصت الخسائر أثناء تقلبات السوق الأخيرة. أنهت Qwen3 المنافسة بعائدٍ إجمالي نسبته 20%، بعد أن احتفظت بعملة بيتكوين بسعرٍ متوسط بلغ 105,800 دولار.
في المقابل، جاءت DeepSeek في المركز الثاني رغم محاولتها التحوّط عبر مراكزٍ قصيرة على دوجكوين (DOGE)، إذ قلّصت مراكزها الطويلة الأرباح لتعود محفظتها إلى ما يقارب رأس مالها الابتدائي البالغ 10,000 دولار.
أما GPT5 وGemini، اللتان اعتمدتا استراتيجياتٍ تميل إلى البيع، فقد حققتا تعافياً طفيفاً، لكنهما بقيتا في ذيل الترتيب.

ولكن ما الذي يحدث أيضاً في أخبار العملات الرقمية اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة والمحدثة أدناه.

[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 4 نوفمبر 2025 - خوارزمية Qwen3 التابعة لشركة علي بابا تتصدر مسابقة تداول العملات الرقمية بالذكاء الاصطناعي، في حين تراجعت DeepSeek إلى المركز الثاني
2025-11-04 14:24:29
توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): السعر على بُعد 2% فقط من منطقة اختراق رئيسية و تحركات كبيرة مرتقبة
2025-11-04 13:04:50
بعد نجاح اكتتاب عملتها بجمع 16.8 مليون دولار، محفظة بيست واليت (Best Wallet-BEST) تحدد نهاية الاكتتاب خلال 24 يوماً معلنةً الفرصة الأخيرة لشراء عملة BEST بأقل سعر ممكن
2025-11-04 12:59:52
الفيدرالي يتجه إلى التيسير، فهل آن أوان انطلاقة عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)؟ وعملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يمكنها توفير محفز قوي مع اقتراب حصيلة اكتتابها من 26 مليون دولار
2025-11-04 12:42:54
هونج كونج تتجه نحو السماح لمنصات تداول العملات الرقمية المُرخصة بالاتصال بالأسواق العالمية
2025-11-04 11:03:47
شركة ستراتيجي (Strategy) تتجه لطرح أسهم ممتازة مقوّمة باليورو تبلغ 3.5 مليون سهم لتمويل أنشطة شراء عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)
2025-11-04 10:25:16
ترامب ينفي أنه يعرف تشينجبينغ تشاو (CZ) رغم إصدار العفو عنه، ويتجاهل أسئلةً حول علاقاته مع بينانس (Binance)
2025-11-04 10:09:17

