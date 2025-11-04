[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 4 نوفمبر 2025 – خوارزمية Qwen3 التابعة لشركة علي بابا تتصدر مسابقة تداول العملات الرقمية بالذكاء الاصطناعي، في حين تراجعت DeepSeek إلى المركز الثاني

اختُتم الموسم الأول من “مسابقة التداول بالذكاء الاصطناعي في عالم العملات المشفّرة (AI Crypto Trading Competition)” بتصدّر خوارزمية Qwen3 المركز الأول، بفضل استراتيجيتها المنضبطة المعتمدة كلياً على عملة بيتكوين (BTC)، والتي قلّصت الخسائر أثناء تقلبات السوق الأخيرة. أنهت Qwen3 المنافسة بعائدٍ إجمالي نسبته 20%، بعد أن احتفظت بعملة بيتكوين بسعرٍ متوسط بلغ 105,800 دولار.

في المقابل، جاءت DeepSeek في المركز الثاني رغم محاولتها التحوّط عبر مراكزٍ قصيرة على دوجكوين (DOGE)، إذ قلّصت مراكزها الطويلة الأرباح لتعود محفظتها إلى ما يقارب رأس مالها الابتدائي البالغ 10,000 دولار.

أما GPT5 وGemini، اللتان اعتمدتا استراتيجياتٍ تميل إلى البيع، فقد حققتا تعافياً طفيفاً، لكنهما بقيتا في ذيل الترتيب.

ولكن ما الذي يحدث أيضاً في أخبار العملات الرقمية اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة والمحدثة أدناه.