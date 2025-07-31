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[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم: آخر المستجدات ليوم 31 يوليو 2025 — سعر بيتكوين يحافظ على 118 ألف دولار وإيثيريوم فوق 3,800 دولار، بعد تثبيت الفيدرالي لسعر الفائدة

المؤلف
لين مكي
المؤلف
لين مكي
عن المؤلف

لين مكي كاتبة محتوى متخصصة في العملات الرقمية وتحليل الأسواق، تحمل شهادة في إدارة الأعمال وتتمتع بخبرة تمتد...

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أخبار العملات الرقمية اليوم 31 يوليو 2025

تابع آخر التحديثات لحظة بلحظة حول سوق العملات الرقمية اليوم، 31 يوليو 2025 – حركة الأسواق، أهم الأخبار، والمزيد!

يشهد سوق العملات الرقمية اليوم حالة من التذبذب، وسط تفاعل المستثمرين مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل ترقب لمؤشرات اقتصادية عالمية ضاغطة. ورغم تراجع القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنسبة 3.8%، نجحت بيتكوين في التماسك أعلى من مستوى الدعم الحاسم عند 118 ألف دولار، ما يعكس تفاؤلًا حذرًا يسود أوساط المتداولين.
أما إيثيريوم، فقد أظهرت هي الأخرى قوة لافتة، حيث استقرت فوق مستوى 3,800 دولار رغم حالة الغموض التي تفرضها الرسوم الجمركية الأميركية المرتقبة، والمقرر بدء العمل بها في الأول من أغسطس.

وقد أسهمت التحركات المؤسسية وعمليات الشراء الضخمة الأخيرة في توفير دعم مؤقت للسوق، إلا أن المؤشرات العامة لا تزال تعكس حالة من الإرهاق، وسط تراجع شهية المخاطرة بفعل المخاوف الاقتصادية العالمية.

تابعوا معنا التغطية المباشرة للسوق لحظة بلحظة أدناه لمعرفة آخر التطورات.

[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم: آخر المستجدات ليوم 31 يوليو 2025 — سعر بيتكوين يحافظ على 118 ألف دولار وإيثيريوم فوق 3,800 دولار، بعد تثبيت الفيدرالي لسعر الفائدة
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2025-07-30 13:16:24

لا تفوّت الفرصة

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عملة توكن 6900 (TOKEN6900-T6900) تشارك الجميع الحقيقة، واكتتابها يجمع 1.3 مليون دولار مقابل الإثارة المحضة
فاطمة فرج
فاطمة فرج
2025-07-31 01:09:26
أخبار
الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) تشعل أجواء احتفالية في بورصة ناسداك (Nasdaq)  واحتفالاً عالمياً على البلوكتشين
فاطمة فرج
فاطمة فرج
2025-07-30 20:38:00
لين مكي

لين مكي كاتبة محتوى متخصصة في العملات الرقمية وتحليل الأسواق، تحمل شهادة في إدارة الأعمال وتتمتع بخبرة تمتد لعدة سنوات في مجال التداول وصناعة المحتوى المالي.

تجمع في عملها بين فهم عميق لحركة السوق ومهارة في تبسيط المفاهيم المعقدة بلغة واضحة ودقيقة. تتقن تحسين محركات البحث، وتركّز في كتاباتها على تقديم محتوى موثوق وعملي يساعد القارئ على اتخاذ قرارات مستنيرة في عالم الكريبتو والاستثمار.

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