[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم: آخر المستجدات ليوم 31 يوليو 2025 — سعر بيتكوين يحافظ على 118 ألف دولار وإيثيريوم فوق 3,800 دولار، بعد تثبيت الفيدرالي لسعر الفائدة
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يشهد سوق العملات الرقمية اليوم حالة من التذبذب، وسط تفاعل المستثمرين مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل ترقب لمؤشرات اقتصادية عالمية ضاغطة. ورغم تراجع القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنسبة 3.8%، نجحت بيتكوين في التماسك أعلى من مستوى الدعم الحاسم عند 118 ألف دولار، ما يعكس تفاؤلًا حذرًا يسود أوساط المتداولين.
أما إيثيريوم، فقد أظهرت هي الأخرى قوة لافتة، حيث استقرت فوق مستوى 3,800 دولار رغم حالة الغموض التي تفرضها الرسوم الجمركية الأميركية المرتقبة، والمقرر بدء العمل بها في الأول من أغسطس.
وقد أسهمت التحركات المؤسسية وعمليات الشراء الضخمة الأخيرة في توفير دعم مؤقت للسوق، إلا أن المؤشرات العامة لا تزال تعكس حالة من الإرهاق، وسط تراجع شهية المخاطرة بفعل المخاوف الاقتصادية العالمية.
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