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[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 30 يوليو 2025 – هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) توافق على الاسترداد العيني لصناديق البيتكوين والإيثريوم، مع تدفقات قياسية نحو صناديق الإيثريوم.

Ethereum العملات الرقمية بتكوين
المؤلف
غدير غسان
المؤلف
غدير غسان
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وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على عمليات الاسترداد العيني لكل من صناديق البيتكوين والإيثريوم المتداولة في البورصة، في تطور تنظيمي هام. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تحسين السيولة وخلق أكبر قدر من الكفاءة للمستثمرين المؤسسيين. وتأتي هذه الموافقة في الوقت الذي يُظهر فيه سوق العملات الرقمية لإشارات متباينة، حيث انخفض إجمالي قيمته السوقية بنسبة 3.8%.

على الرغم من هذا التراجع، تُظهر العملات الرقمية الرئيسية أداءً متباينًا. إذ يتم تداول البيتكوين بشكل عرضي، حيث شهد انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.4% ليستقر فوق مستوى 118,000 دولار. في المقابل، أظهرت الإيثريوم قوة، حيث ارتفعت بنسبة 0.7% لتحافظ على مركزها فوق 3,800 دولار. وما يؤكد الاهتمام المؤسسي المستمر، حققت صناديق الإيثريوم الفورية رقماً قياسياً ملحوظاً بتسجيلها 18 يوماً متتالياً من صافي التدفقات الإيجابية.

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