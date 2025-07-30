[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 30 يوليو 2025 – هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) توافق على الاسترداد العيني لصناديق البيتكوين والإيثريوم، مع تدفقات قياسية نحو صناديق الإيثريوم.

لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟ إفصاح إعلاني نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات. لأكثر من عقد من الزمن، يواصل موقع Cryptonews تقديم تغطية شاملة ومميزة لعالم العملات الرقمية، بهدف تزويد قرائه بمحتوى غني بالمعلومات. يتمتع فريقنا من الصحفيين والمحللين بخبرة عميقة في أسواق العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين. نحن ملتزمون بأعلى المعايير التحريرية ، مع التركيز على الدقة والحياد في تقديم الحقائق والتقارير، سواء كانت تتعلق بالعملات المشفرة أو مشاريع البلوكشين أو آخر المستجدات والمنتجات والتطورات التكنولوجية. وجودنا المستمر في هذا المجال يعكس التزامنا العميق بمواكبة التغيرات السريعة في عالم الأصول الرقمية وتقديم المعلومات القيمة لقرائنا. تعرف على المزيد عن Cryptonews

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على عمليات الاسترداد العيني لكل من صناديق البيتكوين والإيثريوم المتداولة في البورصة، في تطور تنظيمي هام. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تحسين السيولة وخلق أكبر قدر من الكفاءة للمستثمرين المؤسسيين. وتأتي هذه الموافقة في الوقت الذي يُظهر فيه سوق العملات الرقمية لإشارات متباينة، حيث انخفض إجمالي قيمته السوقية بنسبة 3.8%.

على الرغم من هذا التراجع، تُظهر العملات الرقمية الرئيسية أداءً متباينًا. إذ يتم تداول البيتكوين بشكل عرضي، حيث شهد انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.4% ليستقر فوق مستوى 118,000 دولار. في المقابل، أظهرت الإيثريوم قوة، حيث ارتفعت بنسبة 0.7% لتحافظ على مركزها فوق 3,800 دولار. وما يؤكد الاهتمام المؤسسي المستمر، حققت صناديق الإيثريوم الفورية رقماً قياسياً ملحوظاً بتسجيلها 18 يوماً متتالياً من صافي التدفقات الإيجابية.

للمزيد من أخبار العملات الرقمية اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة المُحدّثة أدناه لحظة بلحظة.