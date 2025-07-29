[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 29 يوليو 2025 – صناديق الإيثيريوم الفورية تسجل مكاسب لـ17 يومًا متتاليًا، وسعر إيثيريوم يحافظ على مستوى 3,700 دولار

لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟ إفصاح إعلاني نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات. لأكثر من عقد من الزمن، يواصل موقع Cryptonews تقديم تغطية شاملة ومميزة لعالم العملات الرقمية، بهدف تزويد قرائه بمحتوى غني بالمعلومات. يتمتع فريقنا من الصحفيين والمحللين بخبرة عميقة في أسواق العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين. نحن ملتزمون بأعلى المعايير التحريرية ، مع التركيز على الدقة والحياد في تقديم الحقائق والتقارير، سواء كانت تتعلق بالعملات المشفرة أو مشاريع البلوكشين أو آخر المستجدات والمنتجات والتطورات التكنولوجية. وجودنا المستمر في هذا المجال يعكس التزامنا العميق بمواكبة التغيرات السريعة في عالم الأصول الرقمية وتقديم المعلومات القيمة لقرائنا. تعرف على المزيد عن Cryptonews

تابع آخر التحديثات لحظة بلحظة حول سوق العملات الرقمية اليوم، 29 يوليو 2025 – تحركات السوق، أبرز الأخبار، والمزيد!



السوق الرقمية تُظهر مؤشرات هبوطية اليوم وسط تراجع في القيمة السوقية بنسبة 5%

تشير مؤشرات سوق العملات الرقمية اليوم إلى اتجاه هبوطي، حيث انخفضت القيمة السوقية الإجمالية بنسبة 5%. ولا يزال سعر البيتكوين يتحرك بشكل عرضي ضمن نطاق يتراوح بين 118,000 و119,000 دولار، مسجلًا تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.6% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

في المقابل، أظهرت الإيثيريوم قدرًا من الصمود، حيث حافظت على مستوى الدعم البالغ 3,700 دولار، في ظل استمرار تدفقات صناديق الإيثيريوم الفورية (Spot ETFs) لليوم السابع عشر على التوالي، بإجمالي تدفقات قدره 5.2 مليار دولار، ما يعكس اهتمامًا مؤسسيًا مستمرًا.

أما عملة XRP فقد تراجعت بنسبة 4%، ويتم تداولها حاليًا أعلى بقليل من مستوى 3 دولارات، مما يعكس ضعفًا أوسع في السوق.

فما الجديد أيضًا في أخبار العملات الرقمية اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة والمحدثة لحظة بلحظة أدناه.