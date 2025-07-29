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[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 29 يوليو 2025 – صناديق الإيثيريوم الفورية تسجل مكاسب لـ17 يومًا متتاليًا، وسعر إيثيريوم يحافظ على مستوى 3,700 دولار

المؤلف
غدير غسان
المؤلف
غدير غسان
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تابع آخر التحديثات لحظة بلحظة حول سوق العملات الرقمية اليوم، 29 يوليو 2025 – تحركات السوق، أبرز الأخبار، والمزيد!

السوق الرقمية تُظهر مؤشرات هبوطية اليوم وسط تراجع في القيمة السوقية بنسبة 5%

تشير مؤشرات سوق العملات الرقمية اليوم إلى اتجاه هبوطي، حيث انخفضت القيمة السوقية الإجمالية بنسبة 5%. ولا يزال سعر البيتكوين يتحرك بشكل عرضي ضمن نطاق يتراوح بين 118,000 و119,000 دولار، مسجلًا تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.6% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

في المقابل، أظهرت الإيثيريوم قدرًا من الصمود، حيث حافظت على مستوى الدعم البالغ 3,700 دولار، في ظل استمرار تدفقات صناديق الإيثيريوم الفورية (Spot ETFs) لليوم السابع عشر على التوالي، بإجمالي تدفقات قدره 5.2 مليار دولار، ما يعكس اهتمامًا مؤسسيًا مستمرًا.

أما عملة XRP فقد تراجعت بنسبة 4%، ويتم تداولها حاليًا أعلى بقليل من مستوى 3 دولارات، مما يعكس ضعفًا أوسع في السوق.

فما الجديد أيضًا في أخبار العملات الرقمية اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة والمحدثة لحظة بلحظة أدناه.

[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 29 يوليو 2025 – صناديق الإيثيريوم الفورية تسجل مكاسب لـ17 يومًا متتاليًا، وسعر إيثيريوم يحافظ على مستوى 3,700 دولار
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