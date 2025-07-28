[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 28 يوليو 2025 – البيتكوين يتجاوز 119 ألف دولار، والإيثيريوم يقترب من 4,000 وسط تعافي السوق

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تابع آخر تحديثات سوق العملات الرقمية اليوم، 28 يوليو 2025 – تحركات السوق، أبرز الأخبار، والمزيد!

شهد سوق العملات الرقمية ارتدادًا قويًا اليوم، مع مكاسب ملحوظة عبر مختلف القطاعات الرئيسية. ارتفع البيتكوين بنسبة 0.9% ليتجاوز حاجز 119,000 دولار، مواصلاً تعافيه من التراجعات الأخيرة، رغم بقائه دون أعلى مستوى تاريخي له عند 123,000 دولار والذي سجّله مطلع الشهر.

أما الإيثيريوم، فقد صعد بنسبة 3% ليعود فوق مستوى 3,900 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له منذ بداية العام. ومن بين العملات التي سجلت أداءً لافتًا، ارتفعت عملة BNB بنسبة 6% خلال 24 ساعة، متجاوزة حاجز 844 دولارًا.

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