[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 28 يوليو 2025 – البيتكوين يتجاوز 119 ألف دولار، والإيثيريوم يقترب من 4,000 وسط تعافي السوق
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تابع آخر تحديثات سوق العملات الرقمية اليوم، 28 يوليو 2025 – تحركات السوق، أبرز الأخبار، والمزيد!
شهد سوق العملات الرقمية ارتدادًا قويًا اليوم، مع مكاسب ملحوظة عبر مختلف القطاعات الرئيسية. ارتفع البيتكوين بنسبة 0.9% ليتجاوز حاجز 119,000 دولار، مواصلاً تعافيه من التراجعات الأخيرة، رغم بقائه دون أعلى مستوى تاريخي له عند 123,000 دولار والذي سجّله مطلع الشهر.
أما الإيثيريوم، فقد صعد بنسبة 3% ليعود فوق مستوى 3,900 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له منذ بداية العام. ومن بين العملات التي سجلت أداءً لافتًا، ارتفعت عملة BNB بنسبة 6% خلال 24 ساعة، متجاوزة حاجز 844 دولارًا.
فما هي آخر التطورات في عالم الكريبتو؟ تابع تغطيتنا المباشرة والمحدثة باستمرار أدناه.
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 28 يوليو 2025 – البيتكوين يتجاوز 119 ألف دولار، والإيثيريوم يقترب من 4,000 وسط تعافي السوق
2025-07-28 06:46:26
توقعات نموذج الذكاء الاصطناعي Perplexity لأسعار عملات ريبل (Ripple-XRP) ودوجكوين (Dogecoin-DOGE) وكاردانو (Cardano-ADA)
2025-07-27 20:47:00
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): مع اتجاه الأنظار نحو نمط المثلث الهابط، هل يستطيع السعر تحقيق ارتفاع بنسبة 100%؟
2025-07-27 17:46:23
فيتنام تطلق بلوكتشين وطنية تضم البنية التحتية للبيانات
2025-07-27 19:30:00
توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP) عقب تشكيل نمط القمة المزدوجة علامة تحذيرية، فهل انتهت دورتها الصاعدة؟
2025-07-27 14:49:46
ما هي الميزة التي تحتاجونها لاكتشاف عملة الميم التالية التي سيتضاعف سعرها 100 مرة؟ روبوت عملة سنورتر (Snorter-SNORT) قد يمثل الحل
2025-07-27 13:47:20
حصيلة اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) تتجاوز 4.5 مليون دولار بعد جمع 250,000$ في 24 ساعة وتدفق استثمارات من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) قبيل موسم العملات البديلة في آب/أغسطس
2025-07-27 13:41:23
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