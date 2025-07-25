[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم: آخر التحديثات ليوم 25 يوليو 2025 – البيتكوين يختبر دعم 115 ألف دولار، وريبل XRP يصل إلى 3 دولارات مع تفاقم التصحيح في السوق

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تابع آخر التحديثات لحظة بلحظة حول سوق العملات الرقمية اليوم، 25 يوليو 2025 – حركة الأسواق، أهم الأخبار، والمزيد!

تشهد سوق العملات الرقمية اليوم مؤشرات سلبية قوية، بالتزامن مع تراجع حاد في الأسعار. فقد انخفض السوق بشكل عام بنسبة 6.9%، حيث تراجع سعر البيتكوين إلى 115,500 دولار، بعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 123,000 دولار في 14 يوليو الجاري، ما يعكس تصحيحًا ملحوظًا في السعر.

كما كسرت الإيثيريوم مستوى الدعم الرئيسي عند 3,600 دولار، فيما تحوم عملة XRP فوق حاجز 3 دولارات بقليل، منخفضة بنحو 4% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

فما هي التطورات الأخرى في عالم الكريبتو اليوم؟ تابع تغطيتنا الحيّة والمحدثة لحظة بلحظة أدناه.