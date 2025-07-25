[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم: آخر التحديثات ليوم 25 يوليو 2025 – البيتكوين يختبر دعم 115 ألف دولار، وريبل XRP يصل إلى 3 دولارات مع تفاقم التصحيح في السوق
لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟
لأكثر من عقد من الزمن، يواصل موقع Cryptonews تقديم تغطية شاملة ومميزة لعالم العملات الرقمية، بهدف تزويد قرائه بمحتوى غني بالمعلومات. يتمتع فريقنا من الصحفيين والمحللين بخبرة عميقة في أسواق العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين. نحن ملتزمون بأعلى المعايير التحريرية، مع التركيز على الدقة والحياد في تقديم الحقائق والتقارير، سواء كانت تتعلق بالعملات المشفرة أو مشاريع البلوكشين أو آخر المستجدات والمنتجات والتطورات التكنولوجية. وجودنا المستمر في هذا المجال يعكس التزامنا العميق بمواكبة التغيرات السريعة في عالم الأصول الرقمية وتقديم المعلومات القيمة لقرائنا. تعرف على المزيد عن Cryptonews
إفصاح إعلانينلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات.
تابع آخر التحديثات لحظة بلحظة حول سوق العملات الرقمية اليوم، 25 يوليو 2025 – حركة الأسواق، أهم الأخبار، والمزيد!
تشهد سوق العملات الرقمية اليوم مؤشرات سلبية قوية، بالتزامن مع تراجع حاد في الأسعار. فقد انخفض السوق بشكل عام بنسبة 6.9%، حيث تراجع سعر البيتكوين إلى 115,500 دولار، بعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 123,000 دولار في 14 يوليو الجاري، ما يعكس تصحيحًا ملحوظًا في السعر.
كما كسرت الإيثيريوم مستوى الدعم الرئيسي عند 3,600 دولار، فيما تحوم عملة XRP فوق حاجز 3 دولارات بقليل، منخفضة بنحو 4% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
فما هي التطورات الأخرى في عالم الكريبتو اليوم؟ تابع تغطيتنا الحيّة والمحدثة لحظة بلحظة أدناه.
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم: آخر التحديثات ليوم 25 يوليو 2025 – البيتكوين يختبر دعم 115 ألف دولار، وريبل XRP يصل إلى 3 دولارات مع تفاقم التصحيح في السوق
2025-07-25 08:31:44
توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL) بعد ظهور نمط صاعد نادر يبشر بإمكانية ارتفاعه بنسبة 3,000% وصولاً إلى 6,000$
2025-07-24 20:36:58
تحليل ChatGPT لسعر عملة ريبل (Ripple-XRP) يشير إلى حدوث "تقاطع ذهبي"، هل سيرتفع السعر إلى 5$ قريباً بعد انخفاضه الطفيف؟
2025-07-24 20:09:52
توقعات سعر عملة كاردانو (ADA): ما الذي سيحدث وسط حرب الحوكمة ودفاع هوسكينسون عن شركة IOG؟
2025-07-24 17:00:25
توقعات أسعار عملات ريبل (Ripple-XRP) وكاردانو (Cardano-ADA) وبيبي (Pepe-PEPE)
2025-07-24 15:16:42
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): هل يصل إلى مليون دولار؟ محلل الكريبتو توم لي (Tom Lee) يدعم نظرية "الذهب الرقمي"
2025-07-24 14:49:04
المستثمرون ينتقلون من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) إلى عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) والعملات البديلة، ما يظهره تقرير من CryptoQuant
2025-07-24 14:42:35
لا تفوّت الفرصة
in numbers
قائمة المؤلفين أكثر من 66
2M+
المستخدمون النشطون شهرياً حول العالم
250+
الإرشادات والمراجعات
8
سنوات في سوق العمل
70
فريق من المؤلفين الدوليين