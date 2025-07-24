BTC $118,545.03 0.33%
ETH $3,624.51 -0.91%
SOL $185.39 -5.90%
PEPE $0.000012 -8.40%
SHIB $0.000013 -8.61%
BNB $766.00 -3.46%
DOGE $0.23 -7.97%
XRP $3.11 -9.63%
Cryptonews أخبار

[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم: 24 يوليو 2025 – الإيثيريوم يتفوق على البيتكوين في حجم التداول الفوري وسط توجه الحيتان نحو ETH

المؤلف
غدير غسان
المؤلف
غدير غسان
قراءة المؤلف
آخر تحديث: 
لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟
لأكثر من عقد من الزمن، يواصل موقع Cryptonews تقديم تغطية شاملة ومميزة لعالم العملات الرقمية، بهدف تزويد قرائه بمحتوى غني بالمعلومات. يتمتع فريقنا من الصحفيين والمحللين بخبرة عميقة في أسواق العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين. نحن ملتزمون بأعلى المعايير التحريرية، مع التركيز على الدقة والحياد في تقديم الحقائق والتقارير، سواء كانت تتعلق بالعملات المشفرة أو مشاريع البلوكشين أو آخر المستجدات والمنتجات والتطورات التكنولوجية. وجودنا المستمر في هذا المجال يعكس التزامنا العميق بمواكبة التغيرات السريعة في عالم الأصول الرقمية وتقديم المعلومات القيمة لقرائنا. تعرف على المزيد عن Cryptonews
إفصاح إعلاني نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات.

تابع آخر التحديثات لحظة بلحظة حول سوق العملات الرقمية اليوم، 24 يوليو 2025 – حركة الأسواق، أهم الأخبار، والمزيد!

للمرة الأولى منذ أكثر من عام، تجاوزت الإيثيريوم البيتكوين في حجم التداول الفوري، في إشارة محتملة إلى تغيّر في توجهات المستثمرين. ووفقًا لبيانات CryptoQuant، بلغ حجم تداول الإيثيريوم الفوري الأسبوع الماضي 25.7 مليار دولار، متفوقًا على البيتكوين الذي سجل 24.4 مليار دولار فقط. وقد تجاوزت نسبة حجم تداول ETH/BTC حاجز 1 للمرة الأولى منذ يونيو 2024، مع تزايد تحويل المتداولين لأموالهم نحو الإيثيريوم والعملات البديلة الأخرى.

وفي تطور لافت، أظهرت بيانات Lookonchain أن سبع محافظ جديدة قامت بتجميع 466,253 عملة ETH (بقيمة 1.7 مليار دولار)، بما في ذلك 40,591 ETH (بقيمة 148 مليون دولار) تم شراؤها اليوم فقط.

فما الجديد أيضًا في أخبار العملات الرقمية اليوم؟ تابع تغطيتنا المباشرة والمحدثة لحظة بلحظة أدناه.

[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم: 24 يوليو 2025 – الإيثيريوم يتفوق على البيتكوين في حجم التداول الفوري وسط توجه الحيتان نحو ETH
2025-07-24 07:15:15
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بعد قيام شركة ترامب الإعلامية باستثمار 2 مليار دولار فيها، هل ستبدأ السوق الصاعدة؟
2025-07-23 21:00:00
حوت عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) يحقق أرباحاً قدرها 9.87 مليون دولار بعد ارتفاع سعرها بنسبة 25% في أسبوع
2025-07-23 19:30:00
توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP) مع تجاوز قيمتها السوقية تلك الخاصة بشركة ماكدونالدز (McDonald’s)؛ فهل يمكن لسعرها الوصول إلى 100,000$؟
2025-07-23 17:59:33
توقعات سعر عملة بيتكوين كاش (Bitcoin Cash-BCH) مع استمرار اتجاهه الصاعد: كم من الوقت قد يستغرق للوصول إلى 1,000$؟
2025-07-23 15:32:45
نموذج الذكاء الاصطناعي (AI) الصيني DeepSeek يضع توقعاته حول سعر عملات ريبل (Ripple-XRP) ودوجكوين (Dogecoin-DOGE) وكاردانو (Cardano-ADA) بحلول نهاية عام 2025
2025-07-23 15:27:28
مع الانطلاقة القوية لموسم العملات البديلة، عملة توكن 6900 (TOKEN6900-T6900) الجديدة تزدهر على خُطى عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900-SPX)، واكتتابها يقترب من مليون دولار
2025-07-23 13:26:28

لا تفوّت الفرصة

أخبار
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بعد قيام شركة ترامب الإعلامية باستثمار 2 مليار دولار فيها، هل ستبدأ السوق الصاعدة؟
رحى ياسين
رحى ياسين
2025-07-23 21:00:00
أخبار
حوت عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) يحقق أرباحاً قدرها 9.87 مليون دولار بعد ارتفاع سعرها بنسبة 25% في أسبوع
فاطمة فرج
فاطمة فرج
2025-07-23 19:30:00
غدير غسان
اقرأ المزيد
Crypto News in numbers
editors
قائمة المؤلفين أكثر من 66
2M+
المستخدمون النشطون شهرياً حول العالم
250+
الإرشادات والمراجعات
8
سنوات في سوق العمل
70
فريق من المؤلفين الدوليين