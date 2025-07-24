[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم: 24 يوليو 2025 – الإيثيريوم يتفوق على البيتكوين في حجم التداول الفوري وسط توجه الحيتان نحو ETH

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للمرة الأولى منذ أكثر من عام، تجاوزت الإيثيريوم البيتكوين في حجم التداول الفوري، في إشارة محتملة إلى تغيّر في توجهات المستثمرين. ووفقًا لبيانات CryptoQuant، بلغ حجم تداول الإيثيريوم الفوري الأسبوع الماضي 25.7 مليار دولار، متفوقًا على البيتكوين الذي سجل 24.4 مليار دولار فقط. وقد تجاوزت نسبة حجم تداول ETH/BTC حاجز 1 للمرة الأولى منذ يونيو 2024، مع تزايد تحويل المتداولين لأموالهم نحو الإيثيريوم والعملات البديلة الأخرى.

وفي تطور لافت، أظهرت بيانات Lookonchain أن سبع محافظ جديدة قامت بتجميع 466,253 عملة ETH (بقيمة 1.7 مليار دولار)، بما في ذلك 40,591 ETH (بقيمة 148 مليون دولار) تم شراؤها اليوم فقط.

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