[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 23 يوليو 2025 – عملة BNB تصل أعلى مستوى لها فوق 800 دولار

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تجاوزت عملة بينانس (BNB) حاجز 800 دولار أمريكي لأول مرة، مسجلةً أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزةً بذلك سولانا (SOL) من حيث القيمة السوقية. يأتي هذا الارتفاع في ظل انتعاش واسع النطاق في سوق العملات الرقمية، حيث تم تداول بيتكوين (BTC) عند 118,600 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1.3% خلال الـ 24 ساعة الماضية، واستقرت إيثريوم (ETH) فوق 3,700 دولار أمريكي. وتواصل عملة بطاريق باجيز (PENGU) زخمها، حيث ارتفعت بأكثر من 40% خلال الأسبوع الماضي، وارتفعت بنسبة 21% أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية لتتداول عند 0.04512 دولار أمريكي.

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