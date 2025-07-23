[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 23 يوليو 2025 – عملة BNB تصل أعلى مستوى لها فوق 800 دولار
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تجاوزت عملة بينانس (BNB) حاجز 800 دولار أمريكي لأول مرة، مسجلةً أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزةً بذلك سولانا (SOL) من حيث القيمة السوقية. يأتي هذا الارتفاع في ظل انتعاش واسع النطاق في سوق العملات الرقمية، حيث تم تداول بيتكوين (BTC) عند 118,600 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 1.3% خلال الـ 24 ساعة الماضية، واستقرت إيثريوم (ETH) فوق 3,700 دولار أمريكي. وتواصل عملة بطاريق باجيز (PENGU) زخمها، حيث ارتفعت بأكثر من 40% خلال الأسبوع الماضي، وارتفعت بنسبة 21% أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية لتتداول عند 0.04512 دولار أمريكي.
ولكن ماذا يحدث أيضًا في أخبار العملات الرقمية اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة المحدثة أدناه.
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 23 يوليو 2025 - عملة BNB تصل أعلى مستوى لها فوق 800 دولار
2025-07-23 06:54:38
توقعات سعر عملة بيبي (Pepe-PEPE): المخطط البياني يُظهر اختراقاً سعرياً وإشارة تقاطع ذهبي مزدوج، فهل سيصل السعر إلى 1$ قريباً؟
2025-07-22 20:24:00
فقدان 912,000 عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بقيمة 3.4 مليار دولار بسبب أخطاء لا يمكن تداركها
2025-07-22 18:21:47
نموذج الذكاء الاصطناعي جيميني (Gemini) من جوجل يتوقع أسعار عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) وعملة سولانا (Solana-SOL) بحلول نهاية عام 2025
2025-07-22 13:50:24
توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL) بالتزامن مع احتلالها المركز الرابع كأكثر العملات الرقمية تداولاً - هل يمكنها تجاوز عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)؟
2025-07-22 12:48:08
خروج صافي استثمارات قدرها 131 مليون دولار من صناديق التداول الفوري في البورصة (Spot ETFs) لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) ما ينهي سلسلة من المكاسب استمرت 12 يوماً
2025-07-22 12:36:11
شركة SpaceX تنقل 152 مليون دولار من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) عقب بقائها ثلاث سنوات خاملة في محفظتها؛ فهل يخطط إيلون ماسك للتخلص من العملة؟
2025-07-22 11:38:17
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