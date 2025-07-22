[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 22 يوليو 2025: سعر عملة سولانا يقفز فوق حاجز الـ 200 دولار, وريبل تستقر عند 3.5 دولار مع استمرار هيمنة العملات البديلة

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انخفض سعر بيتكوين لفترة وجيزة إلى ما دون 117,000 دولار أمريكي أواخر يوم الاثنين، بينما استقر سعر إيثريوم قرب 3,700 دولار أمريكي، وارتفع سعر سولانا بنسبة 12% متجاوزًا 200 دولار أمريكي لأول مرة منذ فبراير. في غضون ذلك، حوم سعر ريبل بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.6 دولار أمريكي. وصرح ألكسندر زاند، الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة زيليكا، قائلاً: “نشهد مؤشرات واضحة على زخم صعودي يتجه نحو العملات البديلة… مشاريع المرافق العامة تجذب الاهتمام”، واصفًا ذلك بأنه خطوة تقليدية في المرحلة الثانية مع انخفاض تدفقات رأس المال على منحنى المخاطر.

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