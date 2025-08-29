[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 29 أغسطس 2025 – سعر إيثريوم يقفز لأعلى مستوياته منذ ثلاث سنوات وسط ابتكار في التعدين السحابي

سجّلت إيثريوم (Ethereum) ارتفاعاً ملحوظاً واستعادة لمستويات لم تُشهد منذ 2022، مع تحوّل الابتكارُ في مجال التعدين إلى استراتيجية جاذبة للمستثمرين. فقد أطلقَت منصة OPTO Miner تطبيقاً سحابياً جديداً يسمح بتعدين متعدّد العملات — بيتكوين، إيثريوم، وXRP — بدون الحاجة لشراء معدات، ما يفتح الباب أمام دخل يومي مستقر عبر الأجهزة النقالة.

في ذات السياق، أطلقت شركة Reborn Coffee تجربة جديدة تقبل بالعملات الرقمية كوسيلة للدفع في بعض فروعها بكاليفورنيا، في مؤشر على مزيد من الدمج بين العالمين الرقمي والتقليدي. كما دخلت شركة DeFi Development Corp. في شراكة مع AllDomains Labs لإطلاق “مدقق” على شبكة Solana، ما يؤكد توسّع قطاع التمويل اللامركزي في منصات البلوكتشين السريعة.

تابع تغطيتنا المباشرة لحظة بلحظة لمعرفة أحدث التطورات في سوق العملات الرقمية اليوم.