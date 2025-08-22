[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 22 أغسطس 2025 – استقرار سوق الكريبتو قبيل خطاب رئيس الفيدرالي في جاكسون هول؛ سعر البيتكوين عند 113 ألف دولار وسعر إيثريوم قرب 4.3 آلاف دولار

يواصل سوق العملات الرقمية التماسك قبل خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول في وقت لاحق اليوم. يتم تداول بيتكوين (BTC) عند مستوى 113,000 دولار بعد أن هبط إلى 112,000 دولار خلال الليل، بينما لا تزال إيثريوم (ETH) مستقرة قرب مستوى 4,300 دولار دون تغييرات تُذكر خلال الـ 24 ساعة الماضية.

من جهتها، تواصل عملة OKB ارتفاعها القوي متجاوزة مستوى 250 دولارًا لفترة وجيزة، محققة مكاسب بنسبة 158% خلال الأسبوع الماضي. في المقابل، تتداول XRP عند مستوى 2.86 دولار منخفضة بنسبة 8% خلال الفترة نفسها.

تابع تغطيتنا المباشرة لحظة بلحظة لمعرفة أحدث التطورات في سوق الكريبتو اليوم.