[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 22 أغسطس 2025 – استقرار سوق الكريبتو قبيل خطاب رئيس الفيدرالي في جاكسون هول؛ سعر البيتكوين عند 113 ألف دولار وسعر إيثريوم قرب 4.3 آلاف دولار
يواصل سوق العملات الرقمية التماسك قبل خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول في وقت لاحق اليوم. يتم تداول بيتكوين (BTC) عند مستوى 113,000 دولار بعد أن هبط إلى 112,000 دولار خلال الليل، بينما لا تزال إيثريوم (ETH) مستقرة قرب مستوى 4,300 دولار دون تغييرات تُذكر خلال الـ 24 ساعة الماضية.
من جهتها، تواصل عملة OKB ارتفاعها القوي متجاوزة مستوى 250 دولارًا لفترة وجيزة، محققة مكاسب بنسبة 158% خلال الأسبوع الماضي. في المقابل، تتداول XRP عند مستوى 2.86 دولار منخفضة بنسبة 8% خلال الفترة نفسها.
تابع تغطيتنا المباشرة لحظة بلحظة لمعرفة أحدث التطورات في سوق الكريبتو اليوم.
هل عادت عملة باي (Pi Coin-PI) إلى الأضواء؟ السعر يتهيأ للتعافي بعد ارتفاعه بنسبة 4% خلال يوم واحد
2025-08-22 12:37:03
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) ما بين رهان التوأم وينكليفوس (Winklevoss) بقيمة 21 مليون دولار وتحوّل الحيتان واحتلال مستوى 112,000$ بؤرة الاهتمام
2025-08-22 12:30:56
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): هل يمكن لاستثمارات شركة بلاك روك (BlackRock) وقرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة أن يتسبّبا بكسر مستوى الدعم الحرج؟
2025-08-22 11:49:36
هل يشير الانخفاض المفاجئ لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) أسفل 4150$ إلى انتهاء الموجة الصاعدة لعام 2025، أم سيتعافى السعر قريباً؟
2025-08-22 11:26:27
سعر عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe-WEPE) يرتفع بنسبة 40% بعد أن حرق فريقها 500 مليون عملة على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) عقب إطلاقها على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)
2025-08-22 11:18:32
2025-08-22 11:00:17
تقرير: الاتحاد الأوروبي يدرس استخدام بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) أو بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) لإصدار اليورو الرقمي مع ازدياد الضغوط بسبب قانون العملات المستقرة الأمريكي
2025-08-22 10:13:56
