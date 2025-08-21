[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 21 أغسطس 2025 – سعر البيتكوين والإيثريوم يحافظ على مستويات رئيسية مع تراجع الطلب، وارتفاع ملحوظ في عملات CeFi

يشهد سوق العملات الرقمية اليوم إشارات متباينة، حيث ارتفع سعر البيتكوين إلى 114,000 دولار بعد أن هبط أمس إلى ما دون 113,000 دولار. كما قفز سعر الإيثريوم بأكثر من 4% خلال الـ24 ساعة الماضية لتستعيد مستوى 4,300 دولار. وسجلت معظم القطاعات مكاسب تراوحت بين 2% و6%، قادها قطاع CeFi بارتفاع قوي بلغ 6.35%، حيث قفزت عملة OKB بما يقارب 49%، في حين حققت عملات BNB وBGB وGT زيادات قوية أيضًا.

أما قطاعات DeFi وMeme، فقد سجلت مكاسب بنحو 6% و5.8% على التوالي، بينما تراجعت Mantle بنسبة 5% بعد موجة ارتفاعات سابقة.

ما الجديد أيضًا في أخبار العملات الرقمية اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة والمحدثة أدناه.