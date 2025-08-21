[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 21 أغسطس 2025 – سعر البيتكوين والإيثريوم يحافظ على مستويات رئيسية مع تراجع الطلب، وارتفاع ملحوظ في عملات CeFi
يشهد سوق العملات الرقمية اليوم إشارات متباينة، حيث ارتفع سعر البيتكوين إلى 114,000 دولار بعد أن هبط أمس إلى ما دون 113,000 دولار. كما قفز سعر الإيثريوم بأكثر من 4% خلال الـ24 ساعة الماضية لتستعيد مستوى 4,300 دولار. وسجلت معظم القطاعات مكاسب تراوحت بين 2% و6%، قادها قطاع CeFi بارتفاع قوي بلغ 6.35%، حيث قفزت عملة OKB بما يقارب 49%، في حين حققت عملات BNB وBGB وGT زيادات قوية أيضًا.
أما قطاعات DeFi وMeme، فقد سجلت مكاسب بنحو 6% و5.8% على التوالي، بينما تراجعت Mantle بنسبة 5% بعد موجة ارتفاعات سابقة.
ما الجديد أيضًا في أخبار العملات الرقمية اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة والمحدثة أدناه.
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 21 أغسطس 2025 - سعر البيتكوين والإيثريوم يحافظ على مستويات رئيسية مع تراجع الطلب، وارتفاع ملحوظ في عملات CeFi
2025-08-21 06:49:32
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): هل ينطلق إلى 123,000$ أم يهوي إلى 112,000$؟
2025-08-20 12:01:04
كوريا الجنوبية تأمر منصات تداول العملات الرقمية بإيقاف خدمات الإقراض
2025-08-20 10:06:33
شركة Figure Technology لحلول الإقراض القائمة على البلوكتشين تتقدم بطلب للاكتتاب العام في الولايات المتحدة بعد ارتفاع إيراداتها بنسبة 22%
2025-08-20 08:48:24
مطوّر بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) المخضرم بيتر تود (Peter Todd) يروّج لعملة ميم صغيرة مقابل 5,000$ على منصة X
2025-08-20 08:37:15
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 20 أغسطس 2025 - سعر إيثريوم يهبط دون 4.1 ألف دولار وسعر بتكوين عند 113 ألف دولار بينما يتجاهل السوق التطورات الإيجابية في الصناعة
2025-08-20 08:16:53
[مباشر] أخبار الكريبتو اليوم 19 أغسطس 2025 - خسارة 400 مليون دولار في تصفيات الكريبتو مع هبوط بتكوين دون 115 ألف دولار بسبب مخاوف اقتصادية كلية
2025-08-19 07:36:27
