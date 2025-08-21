BTC $113,477.91 -0.33%
ETH $4,281.56 1.22%
SOL $184.98 2.11%
PEPE $0.000010 0.18%
SHIB $0.000012 0.86%
BNB $852.50 2.24%
DOGE $0.21 1.41%
XRP $2.90 -0.21%
Cryptonews أخبار

[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 21 أغسطس 2025 – سعر البيتكوين والإيثريوم يحافظ على مستويات رئيسية مع تراجع الطلب، وارتفاع ملحوظ في عملات CeFi

المؤلف
غدير غسان
المؤلف
غدير غسان
قراءة المؤلف
آخر تحديث: 

يشهد سوق العملات الرقمية اليوم إشارات متباينة، حيث ارتفع سعر البيتكوين إلى 114,000 دولار بعد أن هبط أمس إلى ما دون 113,000 دولار. كما قفز سعر الإيثريوم بأكثر من 4% خلال الـ24 ساعة الماضية لتستعيد مستوى 4,300 دولار. وسجلت معظم القطاعات مكاسب تراوحت بين 2% و6%، قادها قطاع CeFi بارتفاع قوي بلغ 6.35%، حيث قفزت عملة OKB بما يقارب 49%، في حين حققت عملات BNB وBGB وGT زيادات قوية أيضًا.

أما قطاعات DeFi وMeme، فقد سجلت مكاسب بنحو 6% و5.8% على التوالي، بينما تراجعت Mantle بنسبة 5% بعد موجة ارتفاعات سابقة.

ما الجديد أيضًا في أخبار العملات الرقمية اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة والمحدثة أدناه.

[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 21 أغسطس 2025 - سعر البيتكوين والإيثريوم يحافظ على مستويات رئيسية مع تراجع الطلب، وارتفاع ملحوظ في عملات CeFi
2025-08-21 06:49:32
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): هل ينطلق إلى 123,000$ أم يهوي إلى 112,000$؟
2025-08-20 12:01:04
كوريا الجنوبية تأمر منصات تداول العملات الرقمية بإيقاف خدمات الإقراض
2025-08-20 10:06:33
شركة Figure Technology لحلول الإقراض القائمة على البلوكتشين تتقدم بطلب للاكتتاب العام في الولايات المتحدة بعد ارتفاع إيراداتها بنسبة 22%
2025-08-20 08:48:24
مطوّر بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) المخضرم بيتر تود (Peter Todd) يروّج لعملة ميم صغيرة مقابل 5,000$ على منصة X
2025-08-20 08:37:15
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 20 أغسطس 2025 - سعر إيثريوم يهبط دون 4.1 ألف دولار وسعر بتكوين عند 113 ألف دولار بينما يتجاهل السوق التطورات الإيجابية في الصناعة
2025-08-20 08:16:53
[مباشر] أخبار الكريبتو اليوم 19 أغسطس 2025 - خسارة 400 مليون دولار في تصفيات الكريبتو مع هبوط بتكوين دون 115 ألف دولار بسبب مخاوف اقتصادية كلية
2025-08-19 07:36:27

لا تفوّت الفرصة

أخبار
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): هل ينطلق إلى 123,000$ أم يهوي إلى 112,000$؟
كريم بوسعادة
كريم بوسعادة
2025-08-20 12:01:04
أخبار
كوريا الجنوبية تأمر منصات تداول العملات الرقمية بإيقاف خدمات الإقراض
فاطمة فرج
فاطمة فرج
2025-08-20 10:06:33
غدير غسان
اقرأ المزيد
Crypto News in numbers
editors
قائمة المؤلفين أكثر من 66
2M+
المستخدمون النشطون شهرياً حول العالم
250+
الإرشادات والمراجعات
8
سنوات في سوق العمل
70
فريق من المؤلفين الدوليين