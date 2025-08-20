[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 20 أغسطس 2025 – سعر إيثريوم يهبط دون 4.1 ألف دولار وسعر بتكوين عند 113 ألف دولار بينما يتجاهل السوق التطورات الإيجابية في الصناعة
سوق العملات الرقمية يُظهر إشارات هبوطية اليوم، حيث سجلت معظم القطاعات الرئيسية خسائر حادة. تراجعت معنويات السوق بشكل عام بعد أن هبطت معظم العملات بنسبة تتراوح بين 2% و6% خلال الـ 24 ساعة الماضية. انخفضت إيثريوم (ETH) بنسبة 4.79% لتتراجع دون 4,100 دولار، فيما هبطت بتكوين (BTC) بنسبة 2.69% إلى ما دون 113 ألف دولار.
قطاع PayFi، الذي أبدى قوة بالأمس، تراجع اليوم بشكل حاد بنسبة 5.65% بقيادة الانخفاضات القوية في XRP (-5.52%) وTelcoin (-7.17%). كما سجلت قطاعات أخرى مثل CeFi وLayer1 وLayer2 وDeFi تراجعات كبيرة، على الرغم من أن بعض الرموز مثل OKB (+5.76%) وMantle (+5.51%) تمكنت من كسر الاتجاه الهابط.
لكن، ماذا يحدث أيضًا في أخبار الكريبتو اليوم؟ تابع تغطيتنا المباشرة والمحدثة أدناه.
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): هل ينطلق إلى 123,000$ أم يهوي إلى 112,000$؟
2025-08-20 12:01:04
كوريا الجنوبية تأمر منصات تداول العملات الرقمية بإيقاف خدمات الإقراض
2025-08-20 10:06:33
شركة Figure Technology لحلول الإقراض القائمة على البلوكتشين تتقدم بطلب للاكتتاب العام في الولايات المتحدة بعد ارتفاع إيراداتها بنسبة 22%
2025-08-20 08:48:24
مطوّر بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) المخضرم بيتر تود (Peter Todd) يروّج لعملة ميم صغيرة مقابل 5,000$ على منصة X
2025-08-20 08:37:15
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 20 أغسطس 2025 - سعر إيثريوم يهبط دون 4.1 ألف دولار وسعر بتكوين عند 113 ألف دولار بينما يتجاهل السوق التطورات الإيجابية في الصناعة
2025-08-20 08:16:53
[مباشر] أخبار الكريبتو اليوم 19 أغسطس 2025 - خسارة 400 مليون دولار في تصفيات الكريبتو مع هبوط بتكوين دون 115 ألف دولار بسبب مخاوف اقتصادية كلية
2025-08-19 07:36:27
تحليل سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وفق توقعات ستيفن ماكلورغ: هل تتراجع عملة إيثيريوم مقابل ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)؟
2025-08-19 07:29:52
لا تفوّت الفرصة
in numbers
قائمة المؤلفين أكثر من 66
2M+
المستخدمون النشطون شهرياً حول العالم
250+
الإرشادات والمراجعات
8
سنوات في سوق العمل
70
فريق من المؤلفين الدوليين