[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 20 أغسطس 2025 – سعر إيثريوم يهبط دون 4.1 ألف دولار وسعر بتكوين عند 113 ألف دولار بينما يتجاهل السوق التطورات الإيجابية في الصناعة

سوق العملات الرقمية يُظهر إشارات هبوطية اليوم، حيث سجلت معظم القطاعات الرئيسية خسائر حادة. تراجعت معنويات السوق بشكل عام بعد أن هبطت معظم العملات بنسبة تتراوح بين 2% و6% خلال الـ 24 ساعة الماضية. انخفضت إيثريوم (ETH) بنسبة 4.79% لتتراجع دون 4,100 دولار، فيما هبطت بتكوين (BTC) بنسبة 2.69% إلى ما دون 113 ألف دولار.

قطاع PayFi، الذي أبدى قوة بالأمس، تراجع اليوم بشكل حاد بنسبة 5.65% بقيادة الانخفاضات القوية في XRP (-5.52%) وTelcoin (-7.17%). كما سجلت قطاعات أخرى مثل CeFi وLayer1 وLayer2 وDeFi تراجعات كبيرة، على الرغم من أن بعض الرموز مثل OKB (+5.76%) وMantle (+5.51%) تمكنت من كسر الاتجاه الهابط.

لكن، ماذا يحدث أيضًا في أخبار الكريبتو اليوم؟ تابع تغطيتنا المباشرة والمحدثة أدناه.