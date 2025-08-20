BTC $114,232.48 0.59%
ETH $4,344.87 4.42%
SOL $186.97 4.66%
PEPE $0.000010 2.96%
SHIB $0.000012 2.81%
BNB $868.51 3.92%
DOGE $0.22 3.48%
XRP $2.97 2.45%
Cryptonews أخبار

[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 20 أغسطس 2025 – سعر إيثريوم يهبط دون 4.1 ألف دولار وسعر بتكوين عند 113 ألف دولار بينما يتجاهل السوق التطورات الإيجابية في الصناعة

المؤلف
فاطمة فرج
المؤلف
فاطمة فرج
قراءة المؤلف
آخر تحديث: 

سوق العملات الرقمية يُظهر إشارات هبوطية اليوم، حيث سجلت معظم القطاعات الرئيسية خسائر حادة. تراجعت معنويات السوق بشكل عام بعد أن هبطت معظم العملات بنسبة تتراوح بين 2% و6% خلال الـ 24 ساعة الماضية. انخفضت إيثريوم (ETH) بنسبة 4.79% لتتراجع دون 4,100 دولار، فيما هبطت بتكوين (BTC) بنسبة 2.69% إلى ما دون 113 ألف دولار.

قطاع PayFi، الذي أبدى قوة بالأمس، تراجع اليوم بشكل حاد بنسبة 5.65% بقيادة الانخفاضات القوية في XRP (-5.52%) وTelcoin (-7.17%). كما سجلت قطاعات أخرى مثل CeFi وLayer1 وLayer2 وDeFi تراجعات كبيرة، على الرغم من أن بعض الرموز مثل OKB (+5.76%) وMantle (+5.51%) تمكنت من كسر الاتجاه الهابط.

لكن، ماذا يحدث أيضًا في أخبار الكريبتو اليوم؟ تابع تغطيتنا المباشرة والمحدثة أدناه.

توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): هل ينطلق إلى 123,000$ أم يهوي إلى 112,000$؟
2025-08-20 12:01:04
كوريا الجنوبية تأمر منصات تداول العملات الرقمية بإيقاف خدمات الإقراض
2025-08-20 10:06:33
شركة Figure Technology لحلول الإقراض القائمة على البلوكتشين تتقدم بطلب للاكتتاب العام في الولايات المتحدة بعد ارتفاع إيراداتها بنسبة 22%
2025-08-20 08:48:24
مطوّر بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin Blockchain) المخضرم بيتر تود (Peter Todd) يروّج لعملة ميم صغيرة مقابل 5,000$ على منصة X
2025-08-20 08:37:15
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 20 أغسطس 2025 - سعر إيثريوم يهبط دون 4.1 ألف دولار وسعر بتكوين عند 113 ألف دولار بينما يتجاهل السوق التطورات الإيجابية في الصناعة
2025-08-20 08:16:53
[مباشر] أخبار الكريبتو اليوم 19 أغسطس 2025 - خسارة 400 مليون دولار في تصفيات الكريبتو مع هبوط بتكوين دون 115 ألف دولار بسبب مخاوف اقتصادية كلية
2025-08-19 07:36:27
تحليل سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وفق توقعات ستيفن ماكلورغ: هل تتراجع عملة إيثيريوم مقابل ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)؟
2025-08-19 07:29:52

لا تفوّت الفرصة

أخبار
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): هل ينطلق إلى 123,000$ أم يهوي إلى 112,000$؟
كريم بوسعادة
كريم بوسعادة
2025-08-20 12:01:04
أخبار
كوريا الجنوبية تأمر منصات تداول العملات الرقمية بإيقاف خدمات الإقراض
فاطمة فرج
فاطمة فرج
2025-08-20 10:06:33
فاطمة فرج
اقرأ المزيد
Crypto News in numbers
editors
قائمة المؤلفين أكثر من 66
2M+
المستخدمون النشطون شهرياً حول العالم
250+
الإرشادات والمراجعات
8
سنوات في سوق العمل
70
فريق من المؤلفين الدوليين