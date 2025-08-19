[مباشر] أخبار الكريبتو اليوم 19 أغسطس 2025 – خسارة 400 مليون دولار في تصفيات الكريبتو مع هبوط بتكوين دون 115 ألف دولار بسبب مخاوف اقتصادية كلية

لا يزال سوق العملات الرقمية في حالة هبوط طفيف، حيث تراجع سعر بتكوين إلى ما دون 115,000 دولار، وانخفضت إيثريوم إلى أقل من 4,200 دولار، مما ساهم في تصفيات بأكثر من 400 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية. معظم القطاعات شهدت تراجعات، إذ هبطت عملات DeFi و”الميم” بأكثر من 2%، بينما أظهر قطاع PayFi قدرًا من الصمود. وعلى الرغم من هذا الانخفاض العام، فقد خالف كل من OKB وPOL الاتجاه محققين مكاسب ملحوظة.

ماذا يجري أيضًا في أخبار العملات الرقمية اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة المحدثة أدناه