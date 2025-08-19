[مباشر] أخبار الكريبتو اليوم 19 أغسطس 2025 – خسارة 400 مليون دولار في تصفيات الكريبتو مع هبوط بتكوين دون 115 ألف دولار بسبب مخاوف اقتصادية كلية
لا يزال سوق العملات الرقمية في حالة هبوط طفيف، حيث تراجع سعر بتكوين إلى ما دون 115,000 دولار، وانخفضت إيثريوم إلى أقل من 4,200 دولار، مما ساهم في تصفيات بأكثر من 400 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية. معظم القطاعات شهدت تراجعات، إذ هبطت عملات DeFi و”الميم” بأكثر من 2%، بينما أظهر قطاع PayFi قدرًا من الصمود. وعلى الرغم من هذا الانخفاض العام، فقد خالف كل من OKB وPOL الاتجاه محققين مكاسب ملحوظة.
ماذا يجري أيضًا في أخبار العملات الرقمية اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة المحدثة أدناه
2025-08-19 07:36:27
تحليل سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وفق توقعات ستيفن ماكلورغ: هل تتراجع عملة إيثيريوم مقابل ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)؟
2025-08-19 07:29:52
المدير التنفيذي لشركة Galaxy: وصول سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) إلى مليون دولار في 2026 سيكون مؤشراً على أزمة اقتصادية في الولايات المتحدة، وليس انتصاراً للعملات الرقمية
2025-08-19 07:26:07
توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL) مع ارتفاعه بنسبة 4.5% هذا الأسبوع، هل يتجاهل السوق تأجيل قرارات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
2025-08-19 07:22:24
تايلاند تطلق آلية دفع تتيح للسائحين تحويل أرصدة الكريبتو إلى عملة البات (Baht) المحلية بدءاً من 18 آب/أغسطس
2025-08-19 07:16:57
شبكة سولانا (Solana) تصوّت على تحديث Alpenglow لتخفيض زمن تثبيت الكتل من 12.8 ثانية حتى 150 ميللي ثانية
2025-08-19 07:09:53
مجموعة Wellgistics تُطلق نظاماً يسمح لآلاف الصيدليات الأمريكية بالدفع باستخدام بلوكتشينXRP Ledger
2025-08-19 07:06:19
تحليل سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وفق توقعات ستيفن ماكلورغ: هل تتراجع عملة إيثيريوم مقابل ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)؟
2025-08-19 07:29:52
