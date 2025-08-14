[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 14 أغسطس 2025 – سعر البيتكوين يحطم حاجز 124 ألف دولار مسجّلًا أعلى سعر في تاريخه، ويتجاوز قيمة غوغل السوقية مع تسارع موجة صعود العملات الرقمية

تابعوا التحديثات اللحظية لما يحدث في سوق العملات الرقمية اليوم، 14 أغسطس، من تحركات الأسعار إلى آخر الأخبار والمستجدات!

يواصل سوق العملات الرقمية إظهار إشارات صعود قوية، حيث اخترق البيتكوين أعلى مستوى له على الإطلاق متجاوزًا 124 ألف دولار، بارتفاع قدره 3.58% خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع قيمته السوقية إلى 2.457 تريليون دولار، متفوقًا على شركة Alphabet ليصبح خامس أكبر أصل عالمي من حيث القيمة. كما صعدت الإيثريوم بنسبة 3.44% لتتجاوز حاجز 4,700 دولار، بينما برزت مكاسب قوية في قطاع مشاريع Layer2 مثل Arbitrum و zkSync اللتين ارتفعتا بأكثر من 16%. وسجّلت عملات الميم TRUMP و Fartcoin مكاسب تفوق 7% و10% على التوالي، في حين قفزت عملة OKB بنسبة هائلة بلغت 132.71% بعد إعلان منصة OKX عن عملية حرق ضخمة للتوكنات.

لكن ماذا يحدث أيضًا في أخبار الكريبتو اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة المحدثة أولًا بأول أدناه.