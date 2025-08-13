[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 13 أغسطس 2025 – ارتفاع سعر إيثيريوم إلى أكثر من 4,600 دولار، وPolymarket تتوقع بنسبة 65% وصوله إلى 5,000 دولار هذا الشهر
تابعوا معنا التحديثات اللحظية حول ما يجري في سوق العملات الرقمية اليوم، 13 أغسطس – تحركات السوق، الأخبار العاجلة، والمزيد!
يشهد سوق العملات الرقمية إشارات صعودية قوية اليوم، حيث تتصدر إيثيريوم الارتفاعات مسجلة أكثر من 8% خلال الـ24 ساعة الماضية، واقترب سعرها من 4,700 دولار بعد أن تجاوز لفترة وجيزة 4,600 دولار. معظم القطاعات حققت مكاسب قوية، فيما استقر سعر البيتكوين حول 119,000 دولار، وسجلت رموز Layer1 وLayer2 وDeFi وMeme ارتفاعات بين 4% و7%. ومن بين أبرز الرابحين كانت سولانا (+9.97%)، وتشينلينك (+10.38%)، وFartcoin (+18.39%)، بينما شهد قطاع الذكاء الاصطناعي انتعاشًا ملحوظًا بقيادة Bittensor وRender بمكاسب تجاوزت 6%.
ولكن، ماذا يحدث أيضًا في أخبار العملات الرقمية اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة المحدثة أدناه.
