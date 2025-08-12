[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 12 أغسطس 2025 – صناديق الإيثريوم الفورية تسجل تدفقات قياسية بقيمة مليار دولار، وبلاك روك في الصدارة

تابع على مدار الساعة أحدث المستجدات في عالم العملات الرقمية اليوم، 12 أغسطس. تحركات السوق، أخبار الكريبتو، والمزيد!



سوق العملات الرقمية يُظهر إشارة هبوطية اليوم، حيث شهدت معظم القطاعات تراجعاً بعد المكاسب الأخيرة. وتصدّر قطاع الذكاء الاصطناعي الخسائر بانخفاض حاد بنسبة 7.20%، مدفوعاً بتراجعات مزدوجة الرقم في كل من Virtuals Protocol وai16z وFartcoin. تراجع سعر بيتكوين بأكثر من 2% إلى 118,000 دولار بعد أن تجاوز مؤقتاً حاجز 122,000 دولار، بينما انخفض سعر الإيثريوم بنسبة 0.70% ليتراجع دون 4,300 دولار. كما شهدت قطاعات أخرى، مثل التمويل اللامركزي (DeFi) وعملات الميم (Meme)، تراجعات ملحوظة، رغم أن بعض العملات مثل SOON وPump.fun خالفت الاتجاه وسجلت مكاسب مزدوجة الرقم.

لكن، ماذا يحدث أيضاً في أخبار الكريبتو اليوم؟ تابع تغطيتنا المباشرة والمحدثة أدناه.