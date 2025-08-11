[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 11 أغسطس 2025 – سعر البيتكوين يتجاوز 122 ألف دولار، وإيثريوم تسجّل أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2021

تابع التحديثات اللحظية لما يحدث في سوق العملات الرقمية اليوم، 11 أغسطس – تحركات السوق، أخبار الكريبتو، والمزيد!

تشهد سوق العملات الرقمية اليوم زخماً صعودياً واضحاً، حيث ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية بنسبة 2% لتتجاوز 4.1 تريليون دولار. قفزت بيتكوين بنسبة 3.3% متجاوزة مستوى 122 ألف دولار، لتصبح على بُعد 1% فقط من أعلى مستوى لها على الإطلاق، مواصلةً موجة الصعود التي بدأت في عطلة نهاية الأسبوع. كما صعدت إيثيريوم لليوم الثاني على التوالي، مسجّلة أعلى مستوى منذ أواخر 2021 فوق 4,300 دولار.

وشهدت المكاسب انتشاراً واسعاً على مختلف القطاعات، حيث قادت الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) الارتفاعات بنسبة 4.28% بدعم من أداء قوي لـ Zora (+28.82%) وPudgy Penguins (+4.77%). ارتفع قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) بنسبة 1.79% بفضل مكاسب ثنائية الرقم لكل من Lido DAO (+11.30%) وEthena (+10.79%)، بينما أضاف التمويل المركزي (CeFi) مكاسب بنسبة 1.41%.

كما أظهر السوق انتقائية في قوة الأداء: بعض الأصول القيادية سجلت زيادات كبيرة بينما بقيت ثقة السوق متحفظة نسبياً، مع تباين في تحركات المشتقات وتدفقات صناديق الـETF.

فما الجديد أيضاً في أخبار الكريبتو اليوم؟ تابعوا تغطيتنا الحية والمحدثة لحظة بلحظة أدناه.