[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 7 أغسطس 2025 – بيتكوين تتحرك ضمن نطاق هش بينما تتفوق توكنات الطبقة الثانية والأصول الواقعية (RWA)
إفصاح إعلانينلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات.
تابع معنا آخر المستجدات لحظة بلحظة في عالم العملات الرقمية ليوم 7 أغسطس: تحركات السوق، أهم الأخبار، وتحليلات لحظية!
تشهد سوق العملات الرقمية إشارات متباينة اليوم، حيث يتذبذب سعر بيتكوين حول 114,000 دولار، بينما تجاوز إيثيريوم briefly حاجز 3,700 دولار قبل أن يتراجع قليلاً. وتُظهر البيانات أن بيتكوين عالقة ضمن “فجوة هوائية” منخفضة السيولة بين 110,000 و116,000 دولار، مما يثير المخاوف من مزيد من الهبوط في حال لم تتحسن مستويات الطلب.
في المقابل، ارتفعت توكنات الطبقة الثانية (Layer2) مثل POL وMantle بأكثر من 8%، كما حققت بعض أصول التمويل المركزي (CeFi) مثل BNB وCRO مكاسب طفيفة. أما القطاعات الأخرى، مثل الميم كوين، PayFi، والذكاء الاصطناعي، فقد سجلت خسائر.
ولا تزال ثقة السوق ضعيفة، حيث تعكس التدفقات الخارجة من صناديق ETF ونشاط المشتقات الحذر حالة من الهشاشة في المزاج العام للمستثمرين.
فما الجديد في أخبار الكريبتو اليوم؟ تابع تغطيتنا المباشرة لحظة بلحظة أدناه.