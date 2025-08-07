BTC $114,837.86 0.77%
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 7 أغسطس 2025 – بيتكوين تتحرك ضمن نطاق هش بينما تتفوق توكنات الطبقة الثانية والأصول الواقعية (RWA)

آخر تحديث: 
تابع معنا آخر المستجدات لحظة بلحظة في عالم العملات الرقمية ليوم 7 أغسطس: تحركات السوق، أهم الأخبار، وتحليلات لحظية!

تشهد سوق العملات الرقمية إشارات متباينة اليوم، حيث يتذبذب سعر بيتكوين حول 114,000 دولار، بينما تجاوز إيثيريوم briefly حاجز 3,700 دولار قبل أن يتراجع قليلاً. وتُظهر البيانات أن بيتكوين عالقة ضمن “فجوة هوائية” منخفضة السيولة بين 110,000 و116,000 دولار، مما يثير المخاوف من مزيد من الهبوط في حال لم تتحسن مستويات الطلب.

في المقابل، ارتفعت توكنات الطبقة الثانية (Layer2) مثل POL وMantle بأكثر من 8%، كما حققت بعض أصول التمويل المركزي (CeFi) مثل BNB وCRO مكاسب طفيفة. أما القطاعات الأخرى، مثل الميم كوين، PayFi، والذكاء الاصطناعي، فقد سجلت خسائر.

ولا تزال ثقة السوق ضعيفة، حيث تعكس التدفقات الخارجة من صناديق ETF ونشاط المشتقات الحذر حالة من الهشاشة في المزاج العام للمستثمرين.

فما الجديد في أخبار الكريبتو اليوم؟ تابع تغطيتنا المباشرة لحظة بلحظة أدناه.

2025-08-07 07:47:34
اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) يجمع 390,000$ خلال الأسبوع الأول رافعاً شعار "نحن نؤمن بالأرباح" ويهدف إلى إطلاق تداول العملة برافعة مالية تبلغ 1,000 ضعف
2025-08-06 23:30:00
دونالد ترامب يقول إنه "يود" الترشح للرئاسة مجدداً في عام 2028
2025-08-06 22:00:00
تحليل ChatGPT لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) يُظهر أهمية مستوى 112,000$، ومغادرة استثمارات بقيمة 333 مليون دولار للـ ETFs مع تزايد الشكوك حول الدورة الصاعدة
2025-08-06 21:07:00
توقعات أسعار الكريبتو اليوم الموافق 6 آب/أغسطس لعملات ريبل (Ripple-XRP) وسولانا (Solana-SOL) وكاردانو (Cardano-ADA)
2025-08-06 15:56:57
النقاش يحتدم حول موسم العملات البديلة مع زيادة سيولة عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) ونمو محافظ حيتان عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) ونجاحات عملة كاردانو (Cardano-ADA)
2025-08-06 13:56:51
توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE): محلل يعتقد أن الوقت الحالي مثاليٌّ للدخول، فهل يوشك السعر على الانطلاق؟
2025-08-06 00:24:00

