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[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 6 أغسطس 2025 – السوق يغرق مع تصاعد مخاوف الركود التضخمي، وسعر بيتكوين يهبط إلى 113 ألف دولار، وXRP تتراجع 4%

المؤلف
غدير غسان
المؤلف
غدير غسان
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تابع التحديثات اللحظية لآخر مستجدات سوق العملات الرقمية اليوم، 6 أغسطس – تحركات السوق، أخبار الكريبتو، والمزيد!
تراجعت أسواق العملات الرقمية بشكل واسع اليوم بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات (ISM) في الولايات المتحدة، والتي جاءت أضعف من المتوقع، ما زاد من المخاوف بشأن الركود التضخمي.

انخفض سعر بيتكوين بنسبة 0.76% ليصل إلى 113,000 دولار، فيما تراجعت إيثريوم بنسبة 2.43% لتتداول دون مستوى 3,600 دولار خلال ساعات التداول الآسيوية المبكرة. أما XRP فقد هبطت بنسبة 4% خلال الـ 24 ساعة الماضية لتسجّل 2.92 دولار.

وشهدت القطاعات الأكثر مخاطرة خسائر أكبر، حيث هوت مشاريع SocialFi بنسبة 6.04%، وتراجعت رموز NFTs بنسبة 5.56%، بينما انخفضت الميم كوينز بنسبة 5.17%. وكان من بين أبرز الخاسرين عملات Toncoin وPudgy Penguins وBonk.

ورغم هذا التراجع العام، أظهرت بعض الأصول مقاومة لافتة، حيث ارتفعت عملة Mantle بنسبة 8.55%، وسجلت Pump.fun مكاسب بلغت 5.90%، ما يعكس قوة أداء انتقائي في بعض القطاعات.

فما الذي يحدث أيضًا في أخبار الكريبتو اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة والمحدثة لحظة بلحظة أدناه.

[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 6 أغسطس 2025 – السوق يغرق مع تصاعد مخاوف الركود التضخمي، وسعر بيتكوين يهبط إلى 113 ألف دولار، وXRP تتراجع 4%
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2025-08-05 12:39:34

لا تفوّت الفرصة

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أحد مستثمري عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) يحقق ثروة في 69 يوماً، واكتتاب عملة توكن 6900 (TOKEN6900-T6900) يصل 1.5 مليون دولار ويدل على حيوية السوق
هبة سعيد
هبة سعيد
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فاطمة فرج
فاطمة فرج
2025-08-05 21:27:00
غدير غسان
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