[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 6 أغسطس 2025 – السوق يغرق مع تصاعد مخاوف الركود التضخمي، وسعر بيتكوين يهبط إلى 113 ألف دولار، وXRP تتراجع 4%
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تراجعت أسواق العملات الرقمية بشكل واسع اليوم بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات (ISM) في الولايات المتحدة، والتي جاءت أضعف من المتوقع، ما زاد من المخاوف بشأن الركود التضخمي.
انخفض سعر بيتكوين بنسبة 0.76% ليصل إلى 113,000 دولار، فيما تراجعت إيثريوم بنسبة 2.43% لتتداول دون مستوى 3,600 دولار خلال ساعات التداول الآسيوية المبكرة. أما XRP فقد هبطت بنسبة 4% خلال الـ 24 ساعة الماضية لتسجّل 2.92 دولار.
وشهدت القطاعات الأكثر مخاطرة خسائر أكبر، حيث هوت مشاريع SocialFi بنسبة 6.04%، وتراجعت رموز NFTs بنسبة 5.56%، بينما انخفضت الميم كوينز بنسبة 5.17%. وكان من بين أبرز الخاسرين عملات Toncoin وPudgy Penguins وBonk.
ورغم هذا التراجع العام، أظهرت بعض الأصول مقاومة لافتة، حيث ارتفعت عملة Mantle بنسبة 8.55%، وسجلت Pump.fun مكاسب بلغت 5.90%، ما يعكس قوة أداء انتقائي في بعض القطاعات.
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