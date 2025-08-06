[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 6 أغسطس 2025 – السوق يغرق مع تصاعد مخاوف الركود التضخمي، وسعر بيتكوين يهبط إلى 113 ألف دولار، وXRP تتراجع 4%

لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟ إفصاح إعلاني نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات. لأكثر من عقد من الزمن، يواصل موقع Cryptonews تقديم تغطية شاملة ومميزة لعالم العملات الرقمية، بهدف تزويد قرائه بمحتوى غني بالمعلومات. يتمتع فريقنا من الصحفيين والمحللين بخبرة عميقة في أسواق العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين. نحن ملتزمون بأعلى المعايير التحريرية ، مع التركيز على الدقة والحياد في تقديم الحقائق والتقارير، سواء كانت تتعلق بالعملات المشفرة أو مشاريع البلوكشين أو آخر المستجدات والمنتجات والتطورات التكنولوجية. وجودنا المستمر في هذا المجال يعكس التزامنا العميق بمواكبة التغيرات السريعة في عالم الأصول الرقمية وتقديم المعلومات القيمة لقرائنا. تعرف على المزيد عن Cryptonews

تابع التحديثات اللحظية لآخر مستجدات سوق العملات الرقمية اليوم، 6 أغسطس – تحركات السوق، أخبار الكريبتو، والمزيد!

تراجعت أسواق العملات الرقمية بشكل واسع اليوم بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات (ISM) في الولايات المتحدة، والتي جاءت أضعف من المتوقع، ما زاد من المخاوف بشأن الركود التضخمي.

انخفض سعر بيتكوين بنسبة 0.76% ليصل إلى 113,000 دولار، فيما تراجعت إيثريوم بنسبة 2.43% لتتداول دون مستوى 3,600 دولار خلال ساعات التداول الآسيوية المبكرة. أما XRP فقد هبطت بنسبة 4% خلال الـ 24 ساعة الماضية لتسجّل 2.92 دولار.

وشهدت القطاعات الأكثر مخاطرة خسائر أكبر، حيث هوت مشاريع SocialFi بنسبة 6.04%، وتراجعت رموز NFTs بنسبة 5.56%، بينما انخفضت الميم كوينز بنسبة 5.17%. وكان من بين أبرز الخاسرين عملات Toncoin وPudgy Penguins وBonk.

ورغم هذا التراجع العام، أظهرت بعض الأصول مقاومة لافتة، حيث ارتفعت عملة Mantle بنسبة 8.55%، وسجلت Pump.fun مكاسب بلغت 5.90%، ما يعكس قوة أداء انتقائي في بعض القطاعات.

فما الذي يحدث أيضًا في أخبار الكريبتو اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة والمحدثة لحظة بلحظة أدناه.