[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 5 أغسطس 2025 – انتعاش في سوق الكريبتو وسعر إيثريوم يتجاوز 3,700 دولار مؤقتًا
لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟
لأكثر من عقد من الزمن، يواصل موقع Cryptonews تقديم تغطية شاملة ومميزة لعالم العملات الرقمية، بهدف تزويد قرائه بمحتوى غني بالمعلومات. يتمتع فريقنا من الصحفيين والمحللين بخبرة عميقة في أسواق العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين. نحن ملتزمون بأعلى المعايير التحريرية، مع التركيز على الدقة والحياد في تقديم الحقائق والتقارير، سواء كانت تتعلق بالعملات المشفرة أو مشاريع البلوكشين أو آخر المستجدات والمنتجات والتطورات التكنولوجية. وجودنا المستمر في هذا المجال يعكس التزامنا العميق بمواكبة التغيرات السريعة في عالم الأصول الرقمية وتقديم المعلومات القيمة لقرائنا. تعرف على المزيد عن Cryptonews
إفصاح إعلانينلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات.
تابع التحديثات اللحظية لما يحدث في سوق العملات الرقمية اليوم، 5 أغسطس – تحركات السوق، أخبار الكريبتو، والمزيد!
سجّل سوق العملات الرقمية مكاسب واسعة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بقيادة رموز الطبقة الثانية (Layer 2) التي قفزت بنسبة 6.15%. وتصدّرت عملة Mantle (MNT) الارتفاعات بصعود بلغ 16.32%، تلتها Zora (ZORA) وOptimism (OP) اللتان سجلتا مكاسب تجاوزت 5%.
في المقابل، ارتفعت إيثريوم (ETH) بنسبة 4.48% متجاوزة مؤقتًا حاجز 3,700 دولار، بينما ارتفعت بيتكوين (BTC) بنسبة 0.29% لتتداول قرب مستوى 114,000 دولار.
ورغم الاتجاه الصاعد العام، شهدت بعض القطاعات مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وSocialFi خسائر طفيفة اليوم.
فما الجديد أيضًا في أخبار العملات الرقمية؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة والمحدثة لحظة بلحظة أدناه.
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): سعر عملة بيتكوين يرتد من 113,000$، مع اقترابه من هدف 118,000$ وسط تقلبات سوق الكريبتو العالمية
2025-08-05 10:48:04
هيئة مراقبة المشتقات المالية تتجه نحو تمكين أسواق تداول العقود الآجلة من توفير خدمات التداول الفوري للأصول الرقمية
2025-08-05 10:23:54
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 5 أغسطس 2025 – انتعاش في سوق الكريبتو وسعر إيثريوم يتجاوز 3,700 دولار مؤقتًا
2025-08-05 06:53:30
فريق تطوير بلوكتشين كاردانو (Cardano) يؤمن الموافقة على تمويل بقيمة 96 مليون عملة كاردانو (Cardano-ADA) للمضيّ قدماً في تحديثات البلوكتشين
2025-08-04 23:00:00
حظر المملكة المتحدة لإعلانات كوينبيس (Coinbase) المتلفزة يثير ردود فعل بحسب المدير التنفيذي آرمسترونج (Armstrong)
2025-08-04 18:50:00
وزير المالية البريطاني السابق جورج أوزبورن يحذر من فقدان المملكة المتحدة مكانتها في سوق العملات الرقمية لصالح منافسيها
2025-08-04 14:47:51
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): صفقة استحواذ ضخمة من قبل مجموعة ترامب للإعلام قد تعيد رسم ملامح السوق
2025-08-04 16:35:00
لا تفوّت الفرصة
أخبار
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): سعر عملة بيتكوين يرتد من 113,000$، مع اقترابه من هدف 118,000$ وسط تقلبات سوق الكريبتو العالمية
2025-08-05 10:48:04
in numbers
قائمة المؤلفين أكثر من 66
2M+
المستخدمون النشطون شهرياً حول العالم
250+
الإرشادات والمراجعات
8
سنوات في سوق العمل
70
فريق من المؤلفين الدوليين