[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 5 أغسطس 2025 – انتعاش في سوق الكريبتو وسعر إيثريوم يتجاوز 3,700 دولار مؤقتًا

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سجّل سوق العملات الرقمية مكاسب واسعة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بقيادة رموز الطبقة الثانية (Layer 2) التي قفزت بنسبة 6.15%. وتصدّرت عملة Mantle (MNT) الارتفاعات بصعود بلغ 16.32%، تلتها Zora (ZORA) وOptimism (OP) اللتان سجلتا مكاسب تجاوزت 5%.

في المقابل، ارتفعت إيثريوم (ETH) بنسبة 4.48% متجاوزة مؤقتًا حاجز 3,700 دولار، بينما ارتفعت بيتكوين (BTC) بنسبة 0.29% لتتداول قرب مستوى 114,000 دولار.

ورغم الاتجاه الصاعد العام، شهدت بعض القطاعات مثل الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) وSocialFi خسائر طفيفة اليوم.

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