[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 4 أغسطس 2025 – سعر البيتكوين يستقر عند 114.5 ألف دولار وسط تعافٍ طفيف، وقطاع PayFi يرتفع بنسبة 8%

لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟ إفصاح إعلاني نلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات. لأكثر من عقد من الزمن، يواصل موقع Cryptonews تقديم تغطية شاملة ومميزة لعالم العملات الرقمية، بهدف تزويد قرائه بمحتوى غني بالمعلومات. يتمتع فريقنا من الصحفيين والمحللين بخبرة عميقة في أسواق العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين. نحن ملتزمون بأعلى المعايير التحريرية ، مع التركيز على الدقة والحياد في تقديم الحقائق والتقارير، سواء كانت تتعلق بالعملات المشفرة أو مشاريع البلوكشين أو آخر المستجدات والمنتجات والتطورات التكنولوجية. وجودنا المستمر في هذا المجال يعكس التزامنا العميق بمواكبة التغيرات السريعة في عالم الأصول الرقمية وتقديم المعلومات القيمة لقرائنا. تعرف على المزيد عن Cryptonews

تابع التحديثات اللحظية لآخر مستجدات سوق العملات الرقمية اليوم، 4 أغسطس – تحركات السوق، أخبار الكريبتو، والمزيد!

ارتفع سعر البيتكوين إلى 114,500 دولار، في حين صعدت الإيثيريوم بنسبة 3% لتصل إلى 3,559 دولار، وتجاوزت XRP حاجز 3 دولارات مسجلة مكاسب بنحو 5% خلال الـ 24 ساعة الماضية. ورغم هذه المكاسب في العملات الرئيسية، لا تزال القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية منخفضة بنسبة 2.4%، ما يعكس تعافيًا غير متوازن بين مختلف قطاعات السوق.

وقد تصدّرت رموز PayFi موجة الارتفاع، محققة قفزة بنسبة 8% بفضل الأداء القوي لكل من Telcoin (TEL) وStellar (XLM). كما سجلت قطاعات أخرى بارزة مثل التمويل اللامركزي (DeFi)، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والأصول الحقيقية المرمّزة (RWA) مكاسب تتراوح بين 4% و5%، وذلك رغم استمرار الحذر في المزاج العام للسوق.

فما الجديد أيضًا في أخبار العملات الرقمية اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة والمحدثة لحظة بلحظة أدناه.