[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم: آخر المستجدات ليوم 1 أغسطس 2025 – سوق العملات الرقمية ينخفض بنسبة 7%، وبيتكوين تتراجع لأقل من 115 ألف دولار وسط تجدد توترات التعريفات الجمركية

المؤلف لين مكي المؤلف لين مكي عن المؤلف لين مكي كاتبة محتوى متخصصة في العملات الرقمية وتحليل الأسواق، تحمل شهادة في إدارة الأعمال وتتمتع بخبرة تمتد... قراءة المؤلف شارك تم النسخ آخر تحديث: أغسطس ١, ٢٠٢٥

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يشهد سوق العملات الرقمية اليوم حالة من القلق وضغط البيع، بعد أن فجّرت الإدارة الأمريكية جولة جديدة من الرسوم الجمركية أشعلت مخاوف المستثمرين عبر مختلف الأسواق العالمية. فقد تراجع سوق العملات الرقمية ككل بنسبة 7%، بينما هبط سعر بيتكوين مؤقتًا إلى ما دون مستوى 115 ألف دولار.

أما إيثيريوم، فقد تمسكت بمستوى الدعم عند 3,700 دولار رغم تراجعها بنسبة 3.7%. وفي المقابل، انخفضت عملة سولانا بنسبة 4.5% إلى ما دون 172 دولارًا.

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