[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم: آخر المستجدات ليوم 1 أغسطس 2025 – سوق العملات الرقمية ينخفض بنسبة 7%، وبيتكوين تتراجع لأقل من 115 ألف دولار وسط تجدد توترات التعريفات الجمركية
لماذا يمكنك الوثوق بـ Cryptonews؟
لأكثر من عقد من الزمن، يواصل موقع Cryptonews تقديم تغطية شاملة ومميزة لعالم العملات الرقمية، بهدف تزويد قرائه بمحتوى غني بالمعلومات. يتمتع فريقنا من الصحفيين والمحللين بخبرة عميقة في أسواق العملات الرقمية وتقنيات البلوكشين. نحن ملتزمون بأعلى المعايير التحريرية، مع التركيز على الدقة والحياد في تقديم الحقائق والتقارير، سواء كانت تتعلق بالعملات المشفرة أو مشاريع البلوكشين أو آخر المستجدات والمنتجات والتطورات التكنولوجية. وجودنا المستمر في هذا المجال يعكس التزامنا العميق بمواكبة التغيرات السريعة في عالم الأصول الرقمية وتقديم المعلومات القيمة لقرائنا. تعرف على المزيد عن Cryptonews
إفصاح إعلانينلتزم بالشفافية التامة مع قرائنا. يحتوي بعض محتوانا على روابط شراكة تسويقية، مما يعني أننا قد نكسب عمولة من خلال هذه الشراكات.
يشهد سوق العملات الرقمية اليوم حالة من القلق وضغط البيع، بعد أن فجّرت الإدارة الأمريكية جولة جديدة من الرسوم الجمركية أشعلت مخاوف المستثمرين عبر مختلف الأسواق العالمية. فقد تراجع سوق العملات الرقمية ككل بنسبة 7%، بينما هبط سعر بيتكوين مؤقتًا إلى ما دون مستوى 115 ألف دولار.
أما إيثيريوم، فقد تمسكت بمستوى الدعم عند 3,700 دولار رغم تراجعها بنسبة 3.7%. وفي المقابل، انخفضت عملة سولانا بنسبة 4.5% إلى ما دون 172 دولارًا.
تابعوا معنا التغطية المباشرة للسوق لحظة بلحظة لمعرفة آخر التطورات في التحديثات القادمة أدناه.
ترامب يؤيد خطة إنشاء احتياطي من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بقيمة 23 مليار دولار مع تراجع السعر إلى ما دون 116,000$، فهل يمثل سعر 110,000$ محطته التالية؟
2025-08-01 11:02:09
لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تضع معايير جديدة لصناديق الكريبتو المتداولة في البورصة (ETFs) و12 عملة رقمية قد تصبح مؤهلة لها بحلول تشرين الأول/أكتوبر
2025-08-01 10:57:52
منصة كوينبيس (Coinbase) تخطط لزيادة حيازاتها من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وتوفير أسهم ممثلة رقمياً وأسواق مراهنات داخل الولايات المتحدة
2025-08-01 10:02:49
شركة الكريبتو الاستثمارية Ether Machine تشتري 15,000 عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) لتمتلك من العملة أكثر من مؤسسة إيثيريوم (Ethereum Foundation) نفسها
2025-08-01 09:42:50
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم: آخر المستجدات ليوم 1 أغسطس 2025 – سوق العملات الرقمية ينخفض بنسبة 7%، وبيتكوين تتراجع لأقل من 115 ألف دولار وسط تجدد توترات التعريفات الجمركية
2025-08-01 07:39:15
انطلاق اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) الجديدة، وسط تهافت الحيتان على المشاركة فيه ودفع حصيلته لتجاوز 100,000$ خلال دقائق
2025-07-31 20:00:00
بوليفيا تصف العملات الرقمية "بالبديل الموثوق" ضمن اتفاق تعاون جديد مع السلفادور
2025-07-31 17:21:51
لا تفوّت الفرصة
أخبار
ترامب يؤيد خطة إنشاء احتياطي من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بقيمة 23 مليار دولار مع تراجع السعر إلى ما دون 116,000$، فهل يمثل سعر 110,000$ محطته التالية؟
2025-08-01 11:02:09
in numbers
قائمة المؤلفين أكثر من 66
2M+
المستخدمون النشطون شهرياً حول العالم
250+
الإرشادات والمراجعات
8
سنوات في سوق العمل
70
فريق من المؤلفين الدوليين