[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 28 أغسطس 2025 – ارتفاع سعر البيتكوين قرب 113 ألف دولار مع عودة التركيز على توقعات خفض الفائدة
استهل سوق العملات الرقمية يومه بإطلاق شركة OPTO Miner تطبيقًا سحابيًا مبتكرًا يسمح بتعدين العملات الكبرى مثل بيتكوين، إيثيريوم، وXRP دون الحاجة لمعدات أو كلفة صيانة ما قد يفتح الأبواب أمام شريحة أكبر من المهتمين بالدخول إلى عالم التعدين.
في موازاة ذلك، يحتدم الجدل بين أسهم الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية، إذ يبرز حالياً التنافس بين Strategy (MSTR)، التي تمتلك أكبر خزينة بيتكوين في العالم، وCircle (CRCL)، مزود عملة USDC المستقرة، لتحديد أيهما يُقدّم أفضل فرص استثمارية في ضوء الأطر المالية الجديدة الناشئة
تابع التحديثات اللحظية لأبرز تطورات سوق العملات الرقمية اليوم، 28 أغسطس – تحركات السوق، آخر الأخبار، والمزيد!
2025-08-28 12:34:03
توم لي (Tom Lee) يتوقع انطلاق سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) صوب 5,500$ قريباً، و12,000$ في نهاية العام: فهل يعد ذلك واقعياً؟
2025-08-28 11:42:40
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بعد أن اجتاحت استثمارات بقيمة 219 مليون دولار صناديقها المتداولة في البورصة (Bitcoin ETFs)، فهل تستعد المؤسسات بهدوء لدفع قيمتها صوب علامة المليون دولار؟
2025-08-28 11:35:42
مؤتمر بيتكوين آسيا 2025 يشهد انسحابات مع تجنب مسؤولي هونج كونج أي اتصال بترامب وفقاً لتقرير
2025-08-28 11:29:25
تراجع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) إلى 109,000$ وأحد المحللين يُحدد هدفاً عند 200,000$ خلال "تشرين الأول/أكتوبر الصاعد"؛ واكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يجمع نحو 12 مليون دولار
2025-08-28 10:29:44
إصدار NFTs من عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe-WEPE) يلقى رواجاً هائلاً بعد إصدار 1,700 NFT، بالتوازي مع حرق أكثر من 1.7 مليار عملة WEPE
2025-08-28 09:29:11
تحليل نموذج ChatGPT لسعر عملة ريبل (Ripple-XRP) يظهر تراجعه إلى 2.93$ وسط ضبابية المؤشرات الفنية وإطلاق شراكة ماستركارد (Mastercard) مع جيميني (Gemini)
2025-08-27 23:55:00
توم لي (Tom Lee) يتوقع انطلاق سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) صوب 5,500$ قريباً، و12,000$ في نهاية العام: فهل يعد ذلك واقعياً؟
2025-08-28 11:42:40
