[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 28 أغسطس 2025 – ارتفاع سعر البيتكوين قرب 113 ألف دولار مع عودة التركيز على توقعات خفض الفائدة

استهل سوق العملات الرقمية يومه بإطلاق شركة OPTO Miner تطبيقًا سحابيًا مبتكرًا يسمح بتعدين العملات الكبرى مثل بيتكوين، إيثيريوم، وXRP دون الحاجة لمعدات أو كلفة صيانة ما قد يفتح الأبواب أمام شريحة أكبر من المهتمين بالدخول إلى عالم التعدين.

في موازاة ذلك، يحتدم الجدل بين أسهم الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية، إذ يبرز حالياً التنافس بين Strategy (MSTR)، التي تمتلك أكبر خزينة بيتكوين في العالم، وCircle (CRCL)، مزود عملة USDC المستقرة، لتحديد أيهما يُقدّم أفضل فرص استثمارية في ضوء الأطر المالية الجديدة الناشئة

تابع التحديثات اللحظية لأبرز تطورات سوق العملات الرقمية اليوم، 28 أغسطس – تحركات السوق، آخر الأخبار، والمزيد!