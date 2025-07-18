نموذج الذكاء الاصطناعي الرائد Perplexity يخرج بتوقعاته لأسعار عملات ريبل (Ripple-XRP) وإيثيريوم (Ethereum-ETH) ودوجكوين (Dogecoin-DOGE)

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آلية المحادثة التلقائية باستخدام اللغة الكبيرة Perplexity تخرج بتوقعاتٍ إيجابيةٍ لثلاثٍ من أبرز العملات الرقمية الرائدة.

خرجت آلية الذكاء الاصطناعي (AI) المتطورة “بيربلكسيتي” (Perplexity) بتوقعاتٍ تفيد ترجيحها ارتفاع أسعار العملات الرقمية البديلة الرائدة لتبلغ مستوياتٍ غير مسبوقة في النصف الثاني من عام 2025، مدعومةً بالانطلاقة القوية لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) التي سجل خلالها آنفاً هذا الأسبوع أعلى مستوياته الجديدة عند 122,838$، وسط ترجيح محللين إمكانية استمرار تمتع انطلاقته بالزخم، ما قد يُسرّع وتيرة التبنّي العالمي للعملات الرقمية.

فقد أثارت انطلاقة سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) القوية موجة تفاؤلٍ واضحة في أوساط المستثمرين، مع تزايد التكهنات بانطلاق سوق صاعدةٍ تفوق سابقتها لعام 2021، ما سيرفع العديد من العملات الرقمية البديلة الرئيسية إلى مستوياتٍ سعريةٍ جديدة؛ وتجدون أدناه الأصولَ الرقمية التي يتوقع لها نموذج بيربلكسيتي (Perplexity) أن تشهد نمّواً كبيراً في المدى المنظور.

عملة ريبل (Ripple-XRP): نموذج Perplexity يرى إمكانية تضاعف قيمة رائدة عمليات الدفع الدولية

وفقاً لتوقعات برمجية الذكاء الاصطناعي المتطورة، قد ينطلق سعر عملة ريبل (Ripple-XRP) مسجلاً 20$ بحلول أواخر عام 2025، ما سيُمثل حينها تضاعفاً لقيمتها بنحو 7 أضعافٍ مقارنة بسعرها الحالي البالغ قرابة 3.25$.

تأتي هذه التوقعات المتفائلة مدعومةً بازدياد التبنّي المؤسساتي للعملة، وتحسُّن وضوح المشهد التنظيمي، والتكهنات بشأن الموافقة المنتظرة على إنشاء صندوق تداول فوري لعملة ريبل (Ripple) في البورصة (XRP Spot ETF)، وهو حدثٌ قد يفتح الباب على مصراعيه أمام ورود استثماراتٍ مؤسساتية وفردية قوية للعملة.

فعملة ريبل (Ripple) تواصل ترسيخ مكانتها كحلٍّ سريع منخفض التكلفة ومتوافق مع معايير الدفع الدولية، مع إشادة صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF) عام 2024 بالعملة لسرعتها وتسهيلها إتمام المعاملات الدولية دون الحاجة إلى الوسطاء التقليديين.

كما صدر حكم قضائيٌّ عام 2023 يقضي بأن مبيعات عملة ريبل (Ripple) للأفراد لا تُعد تعاملاً غير مصرح به في أوراق مالية، ما قوَّض ادعاءات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) المعادي للعملة وبقية العملات الرقمية، باستناء عملة بيتكوين (Bitcoin).

ففي آذار/مارس الماضي، أعلن براد جارلينجهاوس (Brad Garlinghouse) -الرئيس التنفيذي لشركة ريبل (Ripple Labs)- انتهاء النزاع القضائي الممتد رسمياً، وبالتالي تحررت عملة ريبل (Ripple) من إحدى أكبر منغّصاتها، لتستعيد ثقة مستثمري قطاع الكريبتو.

لكنّ بلوغ مستهدف الـ 20$ الطموح سيبقى مشروطاً بتوفّر محفز قوي مثل التطورات التنظيمية داخل الولايات المتحدة، حيث تواصل مجتمعات القطاع الضغط لإقرار تشريعاتٍ تنظيمية أكثر وضوحاً.

ويشهد سعر عملة ريبل (Ripple) حالياً ارتفاعاً ملحوظاً بعد قفزة بنسبة 9% خلال الـ 24 ساعة الماضية و32% الأسبوع الماضي، بفضل ما يبدو أنه عمليات شراء ضخمةٍ للحيتان (كبار المستثمرين).

فقد ساهمت ضغوط الشراء القوية في رفع قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى قِيَم مرتفعةٍ للغاية بلغت 86، ما يرجح مرور العملة بموجة تصحيح يدفعها جني الأرباح خلال عطلة نهاية الأسبوع. لذا، قد يواجه سعرها صعوبة هذا الأسبوع في اختراق أعلى مستوياته المسجلة حول 3.75$ عام 2018، مع إمكانية إعادة اختباره لاحقاً، خاصةً وأن سعرها الحالي البالغ البالغ 3.51$ لا يبتعد كثيراً عنه.

هكذا، تظل عملة ريبل (Ripple) الأقوى أداءً بين أعلى العملات الرقمية ترتيباً من حيث القيمة السوقية، حيث استقرت قيمتها حالياً على مكاسب بنحو 503% منذ مطلع العام متجاوزةً انطلاقة سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) البالغة نسبتها 83% خلال ذات المدة بفارق كبير.

عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): نموذج Perplexity يتوقع تضاعف قيمة رائدة العقود الذكية بنحو 4 أضعاف

تحافظ عملة إيثيريوم (Ethereum) -التي تفوق قيمتها السوقية 411.7 مليار دولار- على مكانتها في وصافة ترتيب العملات الرقمية الأعلى ترتيباً، وتعزز دورَها كبنية تحتية أساسية لتطوير التطبيقات اللامركزية (dApps).

وتُهيمن عملة إيثيريوم (Ethereum) حالياً على نظم التمويل اللامركزي (DeFi) والعقود الذكية، ويتمتع نظامها التقني بقيمة إجمالية محجوزة (TVL) تتجاوز 77.6 مليار دولار، ما يرسخ دورها المحوري في مجال الويب الثالث (Web3).

كما تبدو توقعات نموذج بيربليكسيتي (Perplexity) بالغة الإيجابية تجاه سعر عملة إيثيريوم (Ethereum)، حيث يرى إمكانية ارتفاعه إلى 5,000$ في نهاية العام، وهي زيادة كبيرة مقارنة بقيمته الحالية البالغة 3,620$.

تأتي هذه التوقعات القوية بفضل التحديثات المُرتقبة للبلوكتشين، وحضورها القوي في قطاع التمويل اللامركزي والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وتزايد تبني المؤسسات، وبخاصةٍ بعد إطلاق صناديق تداولها الفوري في البورصة (ETH ETFs) التي توفر فرصَ استثمارٍ مُنظمةً قانونياً لرائدة العملات البديلة.

ومع مرور السوق حالياً بدورة صاعدة جديدة، فقد يقترب سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) من توقعات النموذج بحلول الخريف المقبل. مع ذلك، فسعرُها يمر حالياً بتصحيح طفيفٍ بداعي جني الأرباح، ما يُمكنه الحد من انطلاقته مؤقتاً، ويُرجّح معاناة سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) في اختراق حاجز 3,800$، مع توفر مستوى دعم قوي حول 3,200$.

وقد تتحقق مكاسب إضافيةٌ إذا وفر الرئيس ترامب إصلاحاتٍ تنظيمية شاملة لقطاع الكريبتو، ما من شأنه توفير مساراتٍ قانونية أوضح قد تفتح آفاقاً جديدةً للازدهار. ويُعزز شروع كبار المستثمرين بتجميع أرصدة عملة إيثيريوم (Ethereum) هذه التوقعات المبشرة، فبعد تشكيل تحركات السعر نمط وتدٍ هابطٍ، انطلق سعر عملة ETH من 1,800$ إلى 2,412$ مطلع أيار/مايو، ما يوحي بتجدد الاهتمام المؤسساتي بالعملة.

عملة دوجكوين (Dogecoin-Doge): السوق على أعتاب انطلاقة سعرية قوية لكبرى عملات الميم

تفوق القيمة السوقية لعملة دوجكوين (Dogecoin) -التي تم إطلاقها في الأصل كمزحةٍ طريفةٍ عام 2013- حالياً 32.15 مليار دولار، وتحظى رائدة عملات الميم بدعمٍ مجتمعي قوي وتشهد توسعاً في استخداماتها.

في العادة، تتسق تحركات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) مع نظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin)، حيث تجمع العملة بين التقلبات المرتبطة بعملات الميم واستدامة العملات البارزة. ويبلغ سعر عملة دوجكوين (DOGE) حالياً 0.245$، بعد ارتفاعٍ بنسبة 13.5% في آخر 24 ساعة و19% الأسبوع الماضي؛ كما تشير قراءة مؤشر RSI البالغة 69 ومساره الصاعد إلى زيادة الزخم الشرائي مع استمرار سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بتسجيل مستوياتٍ عليا جديدة مؤخراً.

ويشير التحليل الفني بوضوح إلى تشكل نمط الوتد الهابط، والممتد من تشرين الثاني/نوفمبر 2024 إلى نيسان/أبريل الماضي، ما يُرجّح احتمالية حدوث اختراق قوي للأعلى في المدى المنظور.

كما يتوقع نموذج الذكاء الاصطناعي Perplexity وصول سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) إلى 1.18$ في موجات ارتفاع متلاحقةٍ، ما يعني توفيرها مكاسبَ بنحو 4.75 ضعفاً.

أما على صعيد التبنّي، فتُواصل شركات كبرى وشخصيات شهيرة دعمَ عملة دوجكوين (Dogecoin). فمثلاً، تقبل شركة تسلا (Tesla) حالياً الدفع باستخدام عملة DOGE لشراء سلعٍ مختارة، بينما قامت منصات مثل ريفوليوت (Revolut) وباي بال (PayPal) بتوفيرها ضمن خيارات الدفع المتاحة لديها، ما يُعزز استخداماتها العملية.

عملة توكن 6900 (TOKEN6900-T6900): هل تتمكن عملة الميم الجديدة هذه من توفير مكاسب غير مسبوقة بنحو 1,000 ضعف؟

أدلى نموذج Perplexity بتوقعاتٍ مثيرة للعملات الشهيرة، لكنّ قيمتها السوقية الضخمة غالباً ما تحدّ من مرور أسعارها بانطلاقةٍ صاروخية توازي تطلعات المتداولين الراغبين بتحقيق أقصى المكاسب. لذا، فإن عملات الميم الأقل شهرةً قد توفر لهم فرصاً أكبر للنمو، ولعل أبرزها حالياً عملة توكن 6900 (TOKEN6900) العاملة وفق معيار ERC-20، والتي انطلق اكتتابها قبل قرابة الأسبوع.

يُذكر نجاحُ اكتتاب عملة توكن 6900 (TOKEN6900) بجمع تمويل بقيمة 585,215$ من المستثمرين الأوائل حتى الآن، ما يعكس اهتماماً لافتاً بها وبإمكانية تحقيقها ارتفاعاً قوياً عند إطلاقها للتداول.

وتفتخر عملة توكن 6900 (TOKEN6900) بكونها أصلاً قائماً على الضجيج الإعلامي، مستخدمةً التهكّم وقوة التسويق والخوف من فوات فرصة الكسب كوسائلَ لتعزيز زخمها بدلاً من توفير استخداماتٍ معينة. حول ذلك، يُعلن موقعها الإلكتروني بجرأة: “إنها لا تتمتع بأساسياتٍ، وإنما بنيت على الأوهام والسخرية والهذيان الجمعي لأكثر المتداولين تطرفاً عبر الإنترنت”.

كذلك، تبدو عملة توكن 6900 (TOKEN6900) مستوحاةً من نظيرتها إس بي إكس 6900 (SPX6900-SPX)، وهي عملة ميم أخرى تحتفي بالحنين إلى بدايات حقبة الإنترنت، وتتمتع عملة TOKEN6900 بمعروض يبلغ 930,993,091 عملة، أي أكثرَ بعملة واحدة فقط من نظيره لعملة SPX6900، ما يؤكد إستراتيجيتها التنافسية.

ويبدو أن هذه الرؤية تلقى صدى طيباً كما يتضح من الأداء القوي للاكتتاب، ورغم افتقارها للاستخدامات العملية، يُمكن لمالكيها رهن ما بحوزتهم منها وتلقي عوائد إضافيةٍ إلى جانب المكاسب المنتظرة من التداول.

أخيراً، يمكن للمهتمين بالمشروع شراءُ عملة توكن 6900 (TOKEN6900) عبر الموقع الرسمي لعملة توكن 6900 (TOKEN6900) بسعر الاكتتاب الحالي البالغ 0.0066$، ما يوجب على من يود شراءها بأقل سعرٍ ممكن المسارعة إلى ذلك الآن. في الختام، من المقرر ارتفاع السعر خلال 24 ساعة، ويُمكنكم البقاء على اطلاعٍ بآخر مستجدات المشروع عبر متابعة حساباته الرسمية على منصتي X وإنستجرام.