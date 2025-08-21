نموذج الذكاء الاصطناعي Claude AI يتوقع أسعار عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة سولانا (Solana-SOL) لنهاية صيف 2025

يعتقد نموذج الذكاء الاصطناعي Claude AI من Anthropic بوجود مؤشراتٍ إيجابية بالنسبة لأسعار عملة ريبل (Ripple) وعملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة سولانا (Solana).

يتوقع روبوت الدردشة Claude من Anthropic -والذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي- أنّ أكبر 3 عملات بديلة -وهي عملة ريبل (Ripple) وعملة سولانا (Solana) وعملة إيثيريوم (Ethereum)- قد تُحقق عوائد ملحوظة خلال الأسابيع المقبلة، ما قد يمنح المستثمرين مكاسب كبيرةً بحلول نهاية الصيف.

مع ذلك، لا يزال الطريق غير مستقر في الوقت الحالي. من جهةٍ أخرى، وصل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) إلى أعلى مستوياته الجديدة على الإطلاق عند 124,128$ يوم الخميس الماضي، متجاوزاً المستوى السابق البالغ 122,838$ الذي حققه قبل عدة أسابيع.

غير أن هذا الزخم تلاشى فجأةً عندما أصدر مكتب إحصاءات العمل بيانات التضخم لشهر تموز/يوليو والتي جاءت أعلى من المتوقع، ما أدى إلى موجة بيع دفعت سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) مؤقتاً إلى ما دون 115,000$ يوم الإثنين.

وعلى الرغم من التقلبات الأخيرة، يعتقد كثيرون أن الجهات التنظيمية الأمريكية قد تمنح أخيراً هذا القطاع الوضوح الذي طالما سعى إليه. فقد أقرَّ الرئيس ترامب (Trump) مؤخراً قانون GENIUS، وهو أول قانون شامل للعملات المستقرة في البلاد، والذي يُلزم الشركات المُصدرة للعملات المستقرة بامتلاك احتياطياتٍ تدعم العملات. في الوقت ذاته، أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن “مشروع الكريبتو” (Project Crypto)، وهو مبادرة بارزة تهدف إلى إعادة تشكيل كيفية تطبيق اللوائح التنظيمية للأوراق المالية على الأصول الرقمية.

ومع بدء وضوح هذا الإطار التنظيمي الجديد، يتوقع العديد من المحللين حدوث موجةٍ صاعدة قوية أخرى، مع تصدّر العملات البديلة للمشهد للمرة الأولى. وإذا تحقق توقع Claude، فقد تكون عملة ريبل (Ripple) وعملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة سولانا (Solana) أكبرَ المستفيدين من الدورة الحالية.

عملة ريبل (Ripple-XRP): نموذج Claude يتوقع ارتفاع السعر إلى 7$ بحلول فصل الخريف

وفقاً لتحليل Claude القائم على الذكاء الاصطناعي، فمن المتوقع أن يرتفع سعر عملة ريبل (Ripple) إلى 7$ بحلول نهاية شهر آب/أغسطس، أي أكثر من ضعف سعره الحالي البالغ 2.90$.

تجدر الإشارة إلى الأداء الرائع لعملة ريبل (Ripple) في عام 2024. وفي 18 تموز/يوليو، ارتفع سعر العملة إلى 3.65$ متجاوزاً أعلى مستوياته البالغة 3.40$ في عام 2018، قبل أن يتراجع بنسبة 20.6% إلى المستويات الحالية. ولا يزال عدم اليقين يخيّم على المزاج العام بسبب قراءات التضخم المرتفعة، والتي أثرت بالسلب أيضاً على أسعار أسهم التكنولوجيا.

مع ذلك، تستمر وتيرة تبني عملة ريبل (Ripple) وسمعتها في التحسن. ففي العام الماضي، أيد صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال(UN Capital Development Fund) اختيار عملة ريبل (Ripple) كحلٍّ لعمليات الدفع الدولية في الأسواق الناشئة.

كذلك، توصلت شركة ريبل (Ripple) إلى تسويةٍ مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بعد أن أسقطت اللجنة دعوى قضائية استمرت 4 سنوات. جاء ذلك عقب انتصار قانوني محوري في عام 2023 عندما حَكمت محكمةٌ أمريكية بأن مبيعات عملة ريبل (Ripple) للمُستثمرين الصغار لا تُصنّف كأوراق مالية؛ ويُشكل هذا الحكم سابقة تحمي عملة ريبل ومعظم العملات الرقمية البديلة الكبرى من تصنيفها كأوراق مالية غير مرخصة.

ويُمكن لاستعادة سعر عملة ريبل (Ripple) أعلى مستوياته في تموز/يوليو تمهيدُ الطريق إلى بلوغ نطاق توقعات نموذج Claude التي تتراوح بين 5$ و7$ بحلول نهاية الشهر. تجدر الإشارة إلى تكوين 3 أنماط علم إيجابية على المخطط البياني لسعر العملة خلال العام الماضي، ما يشير إلى احتمال حدوث اختراق سعري كبير مع اقتراب فصل الخريف.

أما من الناحية الفنية، فتبلغ قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) حالياً 43، ما يعكس استمرار ضغوط البيع. مع ذلك، يرى العديد من المتداولين أن هذا التراجع يُمثل فرصة للشراء، لا سيّما في ظل التكامل المؤسسي المتنامي لشركة ريبل (Ripple) وموقفها الداعم للقوانين التنظيمية.

وخلال العام الماضي، شهد سعر عملة ريبل (Ripple) ارتفاعاً كبيراً نسبته 376% لتتفوّق على أداء عملة بيتكوين (Bitcoin) التي ارتفع سعرها بنسبة 88% وعملة إيثيريوم (Ethereum) التي ارتفع سعرها بنسبة 58% خلال نفس الفترة.

عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): نموذج Claude يتوقع ارتفاع سعر عملة أفضل منصة عقود تداول في قطاع الكريبتو بشكل كبير

تستمر بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) في السيطرة على السوق باعتبارها أساس التطبيقات اللامركزية (dApps) والتمويل اللامركزي (DeFi)، بقيمة سوقية تتجاوز 506 مليار دولار.

يُذكر أن إجمالي القيمة المحجوزة (TVL) في شبكة إيثيريوم (Ethereum) تتجاوز 87.6 مليار دولار، ويُحسّن دورها المحوري في العقود الذكية والتمويل اللامركزي (DeFi) من مكانتها وأهميتها طويلة الأجل وتبنيها المتزايد.

من جانبه، تتوقع منصة Claude أن يصل سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) إلى 6,000$ بحلول نهاية العام، وهي زيادة نسبتها 43% من سعرها الحالي البالغ 4,197.16$.

كذلك، تدعم التحديثات التقنية المستمرة التي تشهدها بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) -سواء أتت من مؤسسة إيثيريوم أو عبر حلول الطبقة الثانية المتعددة التي تعمل على توسيع نطاق الشبكة- تلك التوقعات الإيجابية. وتلعب عملة إيثيريوم (Ethereum) دوراً أساسياً ضمن نظام الويب الثالث (Web3)، كما جذبت استثماراتٍ مؤسسية كبيرةً بفضل إطلاق صناديق التداول الفوري في البورصة (Spot ETFs) التي تُمكن المستثمرين من الاستثمار بها بشكلٍ خاضع للتنظيم.

وقد يشهدُ سعر العملة المزيد من الارتفاع، إذا تمكّن ترامب من إصلاح سياسة العملات الرقمية بشكل شامل في الولايات المتحدة، ما يمنح الأسواق اليقين التنظيمي اللازم لدعم موجة ارتفاع نهائية.

يدعم المخطط البياني توقعات Claude. فبعد أشهر من التماسك ضمن نمط وتد هابط، ارتدَّ سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) من مستوى 1,800$ إلى 2,412$ أوائل أيار/مايو، ما يعكس تجدّد موجة شراء المستثمرين الكبار للعملة بكمياتٍ كبيرة.

وإذا لم يتمكّن الاتجاهُ الهابط الذي يشمل السوق الأوسع من الحفاظ على مستوى 4,000$، ستظل مستويات 3,500$ إلى 3,700$ تدعم السعر. وفي جميع الأحوال، قد يرتفع السعر إلى 5,000$ على الأقل بحلول تشرين الأول/أكتوبر.

عملة سولانا (Solana-SOL): نموذج Claude يتوقع أن يؤدي زخم الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وقوة الشبكة إلى تحقيق مكاسب كبيرة بحلول الخريف

على غرار إيثيريوم (Ethereum)، بدأت بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) بترسيخ مكانتها كلاعب أساسي في قطاع العقود الذكية. وتمتلك عملة سولانا (Solana) قيمة سوقية تتجاوز 98 مليار دولار، ولا تزال تجذب المُطورين والمستثمرين المؤسسيين على حدٍّ سواء.

From a technical standpoint, Solana has shaken off a long downtrend. After hitting $250 in January and sliding to $100 in April, it has since rebounded to $196.

وتُعتبر التوقعات حول صناديق التداول الفوري بعملة سولانا في البورصة (spot SOL ETF) في الولايات المتحدة أحد المحركات الرئيسية لهذا الحماس، والتي قد تشهد نفس الاستثمارات التي شهدتها صناديق عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) عند إطلاقها.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الرئيس ترامب في وقتٍ سابق من هذا العام إلى أن الولايات المتحدة قد تنظر في إدراج عملة سولانا (Solana) ضمن الاحتياطي الوطني المقترح من عملة بيتكوين (Bitcoin)، بشرط الحصول عليها من خلال مصادرات إنفاذ القانون وليس عبر الشراء المباشر.

من الناحية الفنية، تمكّن سعر عملة سولانا (Solana) من تجاوز اتجاه هابطٍ طويل الأمد. فبعد أن وصل إلى 250$ في كانون الثاني/يناير وتراجَع إلى 100$ في نيسان/أبريل، عاودَ السعرُ الارتفاع ليصل إلى 196$.

وعليه، يتوقع Claude أن يصل سعر عملة سولانا (Solana) إلى 600$ نهاية عام 2025، أي أكثرَ من ضعف أعلى مستوياته على الإطلاق البالغ 293.31$ بشرط أن تضع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قوانين شاملة للعملات الرقمية وأن تنحسر مشكلات الاقتصادي الكلي مثل التضخم المرتفع.

