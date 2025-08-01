توقعات نموذج الذكاء الاصطناعي الشهير كلود (Claude) لأسعار عملات ريبل (Ripple-XRP) ودوجكوين (Dogecoin-DOGE) وسولانا (Solana-SOL)

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يرى نموذج Claude علاماتٍ مبشرةً لأسعار هذه العملات البديلة الرائدة.

يتوقع نموذج الذكاء الاصطناعي كلود إيه آي (Claude AI) المنتَجُ الشهير لشركة أنثروبيك (Anthropic) ارتفاعاً قوياً في أسعار عددٍ من العملات البديلة البارزة حتى نهاية عام 2025، مدفوعاً بتوقعاتٍ بارتفاع سعر بيتكوين (Bitcoin) إلى مستوياتٍ غير مسبوقة، ما قد يُطلق عليه موجة صعودٍ جديدة في السوق.

فقبل ما يزيد قليلاً على أسبوعين، حطّم سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) أعلى مستوياته السابقة، ليصل إلى مستوى غير مسبوق قدره 122,838$. ويَرى العديد من مُراقبي السوق في هذا الإنجاز عاملاً مُحتملاً لتحفيز التبنّي العام للعملة، مع افتراض استمرار الزخم الصاعد الحالي.

علاوةً على ذلك، فقد أعاد هذا الإنجاز إنعاش المزاج العام الإيجابي في قطاع العملات الرقمية، مع تعزيز توقعات المحللين بأن تحمل دورة الصعود القادمة قيماً تتجاوز أعلى المستويات التي شهدتها السوق عام 2021، ما قد يدفع العملات البديلة نحو آفاق جديدة.

وفيما يلي، نستعرض بعض الأصول الشهيرة التي يتوقع لها نموذج Claude تحقيق عوائدَ قويةٍ بحلول موسم أعياد 2025.

عملة ريبل (Ripple): نموذج Claude يتوقع ارتفاع سعر عملة XRP بنسبة 120% بحلول أواخر عام 2025

يتوقع نموذج Claude ارتفاع سعر عملة ريبل (Ripple) إلى 7$ بحلول نهاية العام، ما يعني زيادةً قدرها 121.5% عن مستوياته الحالية البالغة حوالي 3.16$.

يأتي هذا التفاؤل بفضل الأداء القوي لعملة ريبل (Ripple) في الأسابيع الأخيرة. ففي 18 تموز/يوليو الماضي، وصل سعر العملة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق (ATH) عند 3.65$، متجاوزاً بذلك مستواه القياسي السابق لعام 2018 البالغ 3.40$. وعلى الرغم من تراجعه منذ ذلك الحين بنسبة 13.3%، إلا أن سعر XRP بقي مرتفعاً بأكثر من 43% خلال الشهر الماضي، متجاوزاً كلاً من بيتكوين (Bitcoin) وغيرها من العملات البديلة الرئيسية.

ويُعزى هذا الحماس الحالي إلى عدد من العوامل، مثل الوضوح التنظيمي، والاستخدامات الحقيقية للعملة، والتوقعات بقرب الإطلاق المحتمل لصندوق تداول فوري لعملة ريبل (Ripple) في البورصة (spot ETF)، وكلها عواملُ من شأنها أن تُحرّك استثماراتٍ ضخمة باتجاه العملة.

من جانبها، حصلت عملة ريبل (Ripple) -الرائدة في مجال المعاملات الدولية السريعة ومنخفضة الرسوم- على دفعةٍ قوية بمصداقيتها العالمية عندما اعتمدها صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال في عام 2024 كوسيلةٍ آمنة للتحويلات المالية الدولية.

وفي عام 2023، حققت ريبل -الشركة الأم لعملة XRP- انتصاراً قانونياً هاماً عندما خلصت محكمة فيدرالية أمريكية إلى أن مبيعات عملة ريبل (Ripple) الإفرادية لا تُشكل معاملات أوراق مالية. وانتهت هذه المعركة القانونية رسمياً في آذار/مارس 2025 بعد أن أسقطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قضيتها، وهو ما أزال أحد أكبر التحديات التي كانت تُعيق إمكانية ارتفاع سعر عملة XRP.

قد تمثل عودة السعر إلى أعلى مستوياته على الإطلاق نقطةَ انطلاق نحو النطاق المستهدف في توقعات نموذج كلود (Claude)، والذي يتراوح بين 5$ و7$ أو حتى أكثر في حال استمرار ظروف الاقتصاد الكلي وحركة أسعار العملات الرقمية المواتية.

وانخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) لعملة ريبل (Ripple) من 86 نقطة بداية الأسبوع الماضي إلى 59 نقطة ما يُشير إلى أن العملة تُحافظ على مكاسبها الأخيرة، في حين يستعد المضاربون على الارتفاع لعودة زخم الصعود.

وعلى مدار العام الماضي، ارتفعت قيمة عملة ريبل (Ripple) بنسبة 387% مُتجاوزةً بذلك بكثير مكاسبَ بيتكوين (Bitcoin) التي بلغت 79% خلال الفترة نفسها.

عملة سولانا (Solana): نموذج كلود (Claude) للذكاء الاصطناعي يتوقع ارتفاعاً بمقدار ستة أضعاف وسط ضجة حول صناديق التداول الفوري لعملة سولانا (Solana) في البورصة

نمَت بلوكتشين سولانا (Solana) بسرعةٍ لتصبح منصة رائدةً للعقود الذكية تُنافس بلوكتشين إيثيريوم في نشاط المُطورين وحجم التطبيقات اللامركزية؛ ومع قيمة سوقية تزيد على 97.3 مليار دولار، تُواصل المنصة جذب استثمارات المؤسسات والمُطورين على السواء.

وينبع حماس المستثمرين الأخير من توقعاتٍ بإطلاق صندوق تداولٍ فوري لعملة سولانا (Solana) في البورصة (Solana spot ETF) في الولايات المتحدة، وذلك على خطى موافقات صندوقي عملتي بيتكوين (Bitcoin) وإيثيريوم (Ethereum-ETH) اللَّذَين حققا استثماراتٍ كبيرةً من المؤسسات.

من جهةٍ أخرى، تتزايد التكهنات بإمكانية إدراج عملة سولانا (Solana) في الاحتياطي الوطني الأمريكي للعملات الرقمية، ما سيُعزز أهميتها على المدى الطويل.

أما من الناحية الفنية، فقد شهد سعر عملة سولانا (Solana) انعكاساً عن اتجاهٍ هابطٍ استمر لأشهر. فبعد ارتفاعه الكبير بما يتجاوز 250$ في كانون الثاني/يناير الماضي ثم هبوطه إلى حوالي 100$ في نيسان/أبريل، عاد السعر إلى الانتعاش بقوةٍ كي يُسجل 181$ تقريباً. وهنا، يُبرز شكل الوتد الهابط اختلالاً قد يؤدي إلى ارتفاعٍ حادٍ بحلول الخريف.

من جهته، يتوقع نموذج Claude أن يصل سعر عملة سولانا (Solana) إلى 1,000$ نهاية العام الجاري، ليتجاوز بذلك أعلى مستوياته السابقة عند 293.31$ -والذي سجله في وقتٍ سابق من هذا العام- بأكثر من ثلاثة أضعاف، ما سيمنحه إمكانية الارتفاع بمقدار ستة أضعافٍ بحلول العام الجديد.

وإذا استمرت أنماط الصعود الحالية خلال الصيف، فقد يختبر سعر عملة سولانا (Solana) مستوى 320$ بحلول الخريف. وفي ظل ظروفٍ سوقيةٍ أقوى من المتوقع، فقد يتجاوز السعر بكثير نطاق 400$ -600$ الذي توقعته بعض النماذج المتقدمة. ومن المرجّح أن تلعب التطورات التنظيمية في الولايات المتحدة دوراً رئيسياً في تحديد مسار عملة SOL كواحدةٍ من شبكات البلوكتشين الأكثر ازدهاراً في الدورة القادمة.

عملة دوجكوين (Dogecoin): نموذج كلود (Claude) يتوقع أفضل سيناريو لتحقيق مكاسب بمقدار 5 أضعاف في نهاية العام

تم إطلاق عملة دوجكوين (Dogecoin) عام 2013 كعملة مزاح، ومنذ ذلك الحين تطورت لتصبح أصلاً رقمياً رئيسياً بقيمة سوقية تتجاوز 33.4 مليار دولار، مدعومةً بمجتمع قوي واستخداماتٍ متنامية.

وبفضل قيمتها السوقية الكبيرة، غالباً ما تُحاكي عملة دوجكوين (Dogecoin) التحركات السعرية لعملة بيتكوين (Bitcoin)، لكنّها تضيف جاذبية ثقافة عملات الميم والسيولة إلى أدائها.

هنا، يتم تداول عملة دوجكوين (Dogecoin) حالياً عند حوالي 0.2227$، وقد سجّل سعرُها ارتفاعاً بنسبة 38% خلال الشهر الماضي، ويبدو أنه يستقر بعد هذا الارتفاع.

وخلال الأسبوع الماضي، توضع السعر في منطقة شراء شديد مع مؤشر قوة نسبية (RSI) عند 80، لكنه انخفض منذ ذلك الحين إلى 52 ما يشير إلى حالة أكثر حيادية بعد عمليات جني الأرباح الأخيرة. وتَصدّر ارتفاع سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) بنسبة 2.4% خلال الـ 24 ساعة الماضية ارتفاعاً عاماً بنسبة 0.2% جاء كتصحيح في عموم قطاع عملات الميم الذي بلغت قيمته 77.1 مليار دولار، ما يعني أن عملة دوجكوين (Dogecoin) تواكب العملات البديلة الأكثر رواجاً مثل عملة إيثيريوم (Ethereum)، وعملة ريبل (Ripple)، وعملة سولانا (Solana)، وعملة كاردانو (Cardano-ADA).

من جهةٍ أخرى، يشير تحليل المخطط البياني إلى تشكّل وتدٍ نازلٍ ممتدٍ بين تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ونيسان/أبريل 2025، وهو نمط يسبق غالباً ارتفاع السعر.

ويتوقع نموذج Claude أن يرتفع سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) إلى 0.1$ بحلول نهاية عام 2025، مُحققاً مكاسب تقارب 5 أضعاف مستواه الحالي.

كذلك، يتزايد تبنّي عملة دوجكوين (Dogecoin) على أرض الواقع، حيث تواصل شركة تسلا (Tesla) قبول عملة دوجكوين للدفع مقابل سلعٍ مختارة، كما تدعم كلٌّ من شركتي باي بال (PayPal) وريفولوت (Revolut) المعاملات بعملة DOGE، ما يؤكد دورها كعملةٍ رقمية فعالة.

عملة توكن 6900 (TOKEN6900-T6900): سعر عملة الميم هذه قد يقفز بمقدار 1,000 ضعف عن مستويات الاكتتاب

على الرغم من تقديم نموذج كلود (Claude) توقعاتٍ قوية للعملات البديلة ذات القيمة السوقية الكبيرة، إلا أن عملات الميم ذات القيمة السوقية الصغيرة ما تزال تجذب صغار المستثمرين بفضل إمكاناتها في تحقيق أعلى العوائد.

وتُعَد عملة توكن 6900 (TOKEN6900) إحدى هذه المشاريع القادمة بقوة، فهي عملة متوافقةٌ مع معيار ERC-20 تم إطلاق اكتتابها قبل أسبوعين، وقد جمع ما يقرب من 1.5 مليون دولار حتى الآن، ما يشير إلى قوة الطلب المبكر على العملة.

وتتبنّى هذه العملة ثقافة عملات الميم والهوية الساخرة، حيث يصف المشروع نفسه بأنه “مبنيٌّ على الوهم والسخرية والهلوسة الجماعية للمتداولين عبر الإنترنت”، وليس على أيّ من الأساسيات التقليدية.

وتستلهم عملة توكن 6900 (TOKEN6900) فكرتَها من عملة إس بي إكس (SPX6900-SPX)، وهي عملة ميم سابقة سخرت من التقييمات المبالغ بها خلال الدورات السابقة في سوق المضاربة.

ويصِل إجمالي معروض عملة توكن 6900 (TOKEN6900) إلى 930,993,091 عملة -بزيادة عملةٍ واحدة على معروض عملة إس بي إكس (SPX6900)- ما يُعزز طابعها الهزلي الخاص بثقافة عملات الميم.

وعلى الرغم من أن عملة توكن 6900 (TOKEN6900) لا تقدم استخداماتٍ تقليدية، إلا أنها توفر خيارات الرهن، بحيث تسمح لمالكيها بكسب دخلٍ سهلٍ بالاستفادة من حماس المجتمع.

أخيراً، يبلغ سعر العملة خلال الاكتتاب الجاري حالياً 0.006775$ على الموقع الرسمي للمشروع، ومن المقرّر رفع هذا السعر إلى المستوى التالي خلال أقل من 24 ساعة، ما يجعل من اللحظة الحالية فرصةً مثاليةً للانضمام المبكر.

ويمكنكم متابعة آخر أخبار المشروع عبر حساباته الرسمية على X وإنستجرام.