توقعات نموذج الذكاء الاصطناعي كلود (Claude) لسعر عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وعملة سولانا (Solana-SOL) بحلول نهاية عام 2025

رجّح نظام الذكاء الاصطناعي كلود (Claude) أن ترتفع أسعار عملة ريبل (Ripple) وعملة دوجكوين (Dogecoin) وعملة سولانا (Solana) قريباً.

مع اقتراب سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) من مستوياتٍ غير مسبوقة (ATH) مرتفعاً إلى 122,227$، رجّح نموذج الذكاء الاصطناعي Claude الخاص بشركة أنثروبيك (Anthropic) أن تتضاعف أسعار عدة عملات بديلة خلال الأشهر القادمة، ما قد يُوفر لأنصار العملات الرقمية مكاسبَ كبيرةً بحلول عيد الميلاد. وفي خطوة مهمةٍ، وقّع ترامب الشهرَ الماضي على قانون GENIUS لتنظيم العملات المستقرة على المستوى الفيدرالي، ما يضمَنُ امتلاكها احتياطياتٍ كافية. وقبل بضعة أيام، أطلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مبادرة مشروع كريبتو (Project Crypto) الشاملة التي تهدف إلى تحديث قوانين الأوراق المالية بما يتماشى مع حقبة الأصول الرقمية.

وتشير كلا الخطوتين إلى أن الرئيس ترامب قد أصبحَ أخيراً مُستعداً للإيفاء بوعوده حول جعل الولايات المتحدة رائدة ابتكارات العملات الرقمية، ما تسبَّب بتحوّل المزاج العام إلى الإيجابية بشكلٍ متزايد، مع انتظار المستثمرين توفر محفزات الارتفاع. ورجّح بَعض المُحللين أن تتخطى موجة الارتفاعات القادمة المُستويات المرتفعة في عام 2021، ووفقاً لنموذج الذكاء الاصطناعي Claude قد تكون هذه العملات الثلاث البديلة من أكبر المستفيدين.

عملة ريبل (Ripple): نموذج Claude يرجح ارتفاع سعرها بنسبة 200% تقريباً نهاية عام 2025

رجّح نموذج الذكاء الاصطناعي Claude أن يرتفع سعر عملة ريبل (Ripple) إلى 10$ تقريباً بحلول الربع الرابع من عام 2025، أي ما يُعادل 3 أضعاف قيمتها الحالية البالغة 3.20$ تقريباً.

تأتي هذه التوقعات بعد ارتفاعاتٍ قويةٍ في سعر هذه العملة خلال الأشهر الأخيرة. ففي 18 تموز/يوليو، ارتفع السعر إلى مستوياتٍ غير مسبوقةٍ عند 3.65$ متخطياً مستوياته المرتفعة في عام 2018 قبل أن ينخفض بنسبة 12% تقريباً، لكنّه ما يزال مرتفعاً بنسبة 14% الشهرَ الماضي، متفوقاً على سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) -بواقع 2%- وأسعار عملات رقمية كثيرة بقيمة سوقية كبيرة.

وتتيح هذه العملة القيام بعمليات دفع دولية بسرعةٍ وتكلفةٍ منخفضة، ما دفعَ صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF) في عام 2024 إلى الإشادة بهذه العملة كأحد حلول عمليات الدفع الدولية المرموقة، ما يُعزز دورها ضمن قطاع التحويلات المالية العالمية.

كما انتهى النزاع القضائي الطويل بين شركة ريبل (Ripple) وSEC رسمياً هذا العام، بعد أن قامت اللجنة بإسقاط الدعوى ضدّها، وذلك بعد صدور حكم قضائي في عام 2023 بأن مبيعات عملة ريبل (Ripple) للأفراد لا تُعَد أوراقاً مالية، ما مثل انتصاراً حاسماً ليس لشركة ريبل فحسب، بل للقطاع بشكلٍ عام، بعد أن عانى لوقتٍ طويل من سياسة إنفاذ القوانين عبر الإجراءات العقابية التي اعتمدتها الإدارة السابقة للجنة.

ورجّح نموذج Claude أن يتخطى سعر هذه العملة مجدداً مستوياته غير المسبوقة، ما قد يُمكنه من الارتفاع حتى مستوى 10$، خصوصاً في حال تحسنت الظروف الجيوسياسية وظروف الاقتصاد الكلي. بدوره، يشير التحليل الفني للسعر إلى انخفاض مؤشر القوة النسبية (RSI) بعد ارتفاعه إلى مستوى 56، ما يعني وجود زخم شرائي؛ وفي العام الماضي ارتفعَ السعر بنسبة 455% متخطياً نظيره لعملة بيتكوين (Bitcoin) -بواقع 98%- بفارق كبير.

عملة دوجكوين (Dogecoin): عملة الميم الأصلية تواصل كسب الزخم

أصبحت عملة دوجكوين (Dogecoin) -والتي تم إطلاقها كمزحةٍ في عام 2013- إحدى أكبر العملات الرقمية بقيمة سوقية تزيد على 34.6 مليار دولار، حدث ذلك بفضل مجتمع الصور الطريفة واستخداماتها المتزايدة في عمليات الدفع.

ورغم أن قيمة هذه العملة تتأثر عادة بتحركات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، فقد تمكنت من الحفاظ على قيمتها خلال دورات السوق المتعددة بفضل مجتمعها الوفي وسيولتها الكبيرة، وتشير قراءة سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) -البالغ 0.2302$ حالياً- إلى ارتفاعه بنسبة 19% الشهرَ الماضي، ما يعكس قوته وصلابته عقبَ ارتفاعاته الأخيرة.

من جانب آخر، انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 53 تقريباً بعد ارتفاعه إلى 80 في تموز/يوليو، لكنه يواصل اتجاهه الصاعد مع دخول المشترين مجدداً. وقد سجّل سعر هذه العملة خلال الأسبوع مكاسب قدرها 13%، وترافق ذلك مع ارتفاع أسعار عملات الميم، والزخم الإيجابي للعملات الرقمية بشكلٍ عام، علماً أن عملة دوجكوين (Dogecoin) تُسهم بنحو نصف القيمة السوقية لقطاع عملات الميم، والبالغة 78.9 مليار دولار.

كذلك، يشير المخطط البياني للسعر إلى تشكل نمط الوتد الهابط في الفترة الممتدة بين تشرين الثاني/نوفمبر ونيسان/أبريل، وهوَ ما يعزى غالباً إلى تحول السعر نحو الاتجاه الصاعد عدة مرات. وقد رجّحت التوقعات المتفائلة لنموذج الذكاء الاصطناعي Claude أن يرتفع سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) إلى 1.00$ بحلول نهاية العام، أي ما يعادل 4 أضعاف المستويات السعرية الحالية، وهو أحد الأهداف الرئيسية لمجتمع المشروع (Doge Army) وأحد أسس عملة الميم هذه، والتي تُسجل مستويات تبنٍ متزايدة، مع قبول شركة تسلا (Tesla) لها كوسيلة دفع قيمة منتجاتٍ محددة، وتوفير منصات الدفع -مثل PayPal وRevolut- عمليات التحويل بهذه العملة.

عملة سولانا (Solana): الأخبار حول إنشاء صناديق لتداولها في البورصة وخرق سعرها لنمط الوتد الهابط تدفع Claude إلى ترجيح ارتفاعه نحو مستويات غير مسبوقة

أثبتت عملة سولانا (Solana) مكانتها ضمن قطاع العقود الذكية، مع إسهامها بما يزيد على 96.6 مليار دولار من قيمته، وازدياد مشاركة المؤسسات الاستثمارية والمطوّرين على حد سواء.

من أهم محفزات الارتفاع الأخير في سعر هذه العملة هو الترجيحات بأن تتم الموافقة على إنشاء صندوق تداول فوري لها في البورصة (Solana spot ETF) بالولايات المتحدة، وقد يتكرر التأثير الإيجابي للموافقة على إنشاء صناديق لتداول عملتي بيتكوين (Bitcoin) وإيثيريوم (Ethereum-ETH) في البورصة، ما قد يتسبّب بجذب استثماراتٍ مؤسساتية كبيرة للاعبين في قطاع التمويل التقليدي (TradFi).

أيضاً، تعزّزت التوقعات الإيجابية بعد قيام ترامب بنشر مقترح على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به حول إضافة عملة سولانا (Solana) إلى الاحتياطي الوطني من عملة بيتكوين (Bitcoin) كأصلٍ يمكن امتلاكه فقط، ما يُمكّن الحكومة من الاحتفاظ به في سجّلاتها بعيداً عن مصادرات جهات إنفاذ القانون.

ويشير المخطط البياني لسعر هذه العملة أنه تمكن من الارتفاع فوق الاتجاه الهابط طويل الأمد، فبعدَ ارتفاع السعر إلى 250$ في كانون الثاني/يناير، وانخفاضه إلى 100$ في نيسان/أبريل، ارتفع مجدداً إلى 180$. كمَا دفع نجاح السعر بخرق نمط الوتد الهابط المُحللين إلى ترجيح حدوث تحركاتٍ قوية، ورجّح نموذج Claude أن يرتفع السعر إلى 300$ بحلول نهاية العام، أي ما يُعادل ضعفي المستويات السعرية الحالي، ما قد يُمكن السعر من الارتفاع فوق مستوياته غير المسبوقة عند 293.31$ منتصف كانون الثاني/يناير الماضي.

مع ذلك، قد يُسجل السعر ارتفاعاتٍ أكبرَ في حال توفرت الظروف التنظيمية المواتية، نظراً لأهمية الوضوح التنظيمي مع ازدياد تبني عملة سولانا (Solana) في الحقائب الاستثمارية للمؤسسات.

