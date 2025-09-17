توقعات نموذج الذكاء الاصطناعي الرائد Claude لأسعار عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وعملة باي نتورك (Pi Network-PI) نهاية عام 2025

مع موجة الموافقات المنتظرة على إنشاء صناديق الكريبتو المتداولة في البورصة (Crypto ETFs) الشهر المقبل، قد ينطلق موسم العملات البديلة قبل عطلات نهاية العام.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

يتوقع نموذج الذكاء الاصطناعي Claude -التابع لشركة Anthropic ومنافس نظيره تشات جي بي تي (ChatGPT)- مرور أسعار عملات ريبل (Ripple) ودوجكوين (Dogecoin) وباي نتورك (Pi Network) بموجات ارتفاع قويةٍ مع اقتراب عطلات نهاية العام نتيجة تطورات السوق الأخيرة الداعمة لتوقعاته، حيث ارتفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) مُسجلاً أعلى مستوياته الجديدة عند 124,128$ قبل تراجعه عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع. ورغم هذا الانخفاض، يواصل قطاع الكريبتو التعافي تدريجياً، حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 0.4% بالأمس لتبلغ 4.11 تريليون دولار.

يأتي ذلك وسط تسارع خطوات الجهات التنظيمية؛ فقد وقّع الرئيس ترامب قانون GENIUS أوَّلَ القوانين الأمريكية الشاملة للعملات المستقرة، والذي يُلزم جهات إصدارها بالاحتفاظ بأرصدة موازيةٍ لمعروضها، فيما كشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن مبادرة “مشروع الكريبتو” (Crypto Project) الهادفة إلى تحديث قوانين الأوراق المالية وتوفير وضوح أكبر لشركات الأصول الرقمية.

ومع توفر قواعدَ أوضح الآن، يرى محللون أن انطلاقة العملات البديلة قد تضاهي -أو حتى تتجاوز- نظيرتها الأسطورية لعام 2021. وفق ذلك، إليكم توقعات نموذج Claude لعملة ريبل (Ripple) وعملة باي نتورك (Pi Network) وعملة دوجكوين (Dogecoin) للأشهر المقبلة.

عملة ريبل (Ripple-XRP): نموذج Claude يتوقع تحقيقها لنمو ثلاثي مع استهدافها المحتمل لمستوى 10$

يتوقع نموذج Claude ارتفاع سعر عملة ريبل (Ripple) كي يبلغ نطاق 9$-10$ نهاية عام 2025، أي بنحو 3 أضعاف قيمته الحالية البالغة 3$، وقد سجّل سعر العملة أعلى مستوياته الجديدة عند 3.65$ في تموز/يوليو إثر مروره بأقوى موجات الارتفاع منذ عام 2018، ليتراجَعَ بعدها بنسبة 17% ويستقر حالياً حول 3.03$.

من جانبها، تواصل شركة ريبل (Ripple Labs) إحراز تقدم في مجال البنية التحتية العالمية لأنشطة الدفع الدولية. ففي عام 2024، أشاد صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال بعملة ريبل (Ripple-XRP) لدورها في تسهيل إتمام الحوالات المالية بتكلفةٍ زهيدة ضمن الأسواق النامية. وفي وقتٍ سابق من هذا العام، أسقطت الأوراق المالية والبورصات الأمريكية رسمياً دعواها طويلة الأمد ضدها، مؤكدةً أن مبيعات شركة ريبل (Ripple) للمستثمرين الأفراد لا يتم تصنيفها كأوراق مالية.

وتشير أكثر توقعات نموذج Claude تحفظاً إلى استقرار تداول سعر عملة ريبل (Ripple) بين مستويي 5$ و10$، مُرجعاً ذلك إلى تسارع وتيرة تحسّن السياسات الأمريكية، وإمكانية الموافقة على إنشاء صناديق متداولةٍ في البورصة للعملة (XRP ETFs) الشهرَ المقبل، وازدياد التبني المؤسساتي، ما يُمكنه دفعُ سِعرها لبلوغ 20$ وفق السيناريو الأكثر تفاؤلاً.

وهو سيناريو مبشر تدعمه المؤشرات الفنية للعملة، وأبرزها قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) المشيرة حالياً إلى 54، فيما يُرجَّح اختراقُ نماذج الراية الصاعدة الثلاثة المتتالية -ومنها اثنان تشكلا أواخر الصيف- إمكانية حدوث اختراق آخر وشيك.

فمن حيث الأداء، انطلق سعر عملة ريبل (Ripple) في آخر 12 شهراً بنسبة 429%، ليتفوّق أداؤها بوضوح على نظيره لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة سولانا (Solana-SOL)، والتي اقتصرَت مكاسبُها على 96% و96% و77% توالياً.

عملة باي نتورك (Pi Network-PI): نموذج Claude يرى إمكانية ارتفاع سعر عملة النقر من أجل التعدين هذه بقوة

أثار مشروع عملة باي نتورك (Pi Network) ضجة بآلية تعدينه الفريدة القائمة على الهواتف المحمولة، والتي تتيح للمستخدمين كسبَ أرصدة من العملة كلما نقروا التطبيق يومياً.

ومع تداولها حالياً حول 0.3556$، يرى نموذج Claude إمكانية انطلاق سعرها بقوة صوب 500$ نهاية العام، ما سيُمثل تضاعفاً إعجازياً لقيمتها بنحو 1,400ضعفٍ خلال بضعة أشهر، وهي احتمالية تبدو غير مرجحةٍ نظراً لبطء وتيرة تنامي القطاع مقارنة بسوق 2021 الصاعدة وما قبلها.

يُذكر أنه منذ إطلاق شبكتها الرئيسية في شهر شباط/فبراير 2025، مرت عملة باي (Pi Network) بتقلباتٍ قوية، حيث ارتفع سعرها بنسبة 171% منتصف أيار/مايو، وتشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) للعملة حالياً إلى 48، في دلالةٍ على أنها ليست مقومة بأعلى من قيمتها ما يوفر متسعاً لانطلاقةٍ قوية، كما يأمل فريق العملة اكتسابها زخماً إضافياً إثر توفيرهم سلسلة تحديثاتٍ مرحليةٍ كان آخرها إصدار 23، والمُنتظر تنفيذه على البلوكتشين الرئيسية خلال الأسابيع المقبلة.

يأتي ذلك وسط توقع مراقبي السوق إمكانية إعادة سعر عملة باي نتورك (Pi Network) اختبار أعلى مستوياته المسجلة في شباط/فبراير الماضي عند 2.99$ في حال استمرَّ المزاج العام الإيجابي وربّما تجاوُزه، وحتى إذا أخفق في اختراقه، فإن استعادته علامة 3$ نهاية العام تبقى واردةً، خاصة مع ازدياد التبني والتدابير التنظيمية الأمريكية المواتية.

عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE): عملة الميم الرائدة قد تعود إلى زمرة أكثر العملات توفيراً للمكاسب وفقاً لتوقعات نموذج Claude

تطورت عملة دوجكوين (Dogecoin) -التي تم إطلاقها عام 2013 كمزحة- لتنضم إلى قائمة الأصول الرقمية العشرة الأعلى ترتيباً، بقيمة سوقية توازي اليوم 40.1 مليار دولار ضمن القطاع البالغة قيمته الإجمالية 4 تريليون دولار، وتعود قوتها إلى تمتعها بحشد مجتمعي نشطٍ وتزايد استخداماتها العملية كخيار لعمليات الدفع.

ورغم أن تحركات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) غالباً ما تتبع مسار سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)، إلا أن سيولتها الوفيرة وجيش متابعيها المُخلصين سَمحا لها بالتكيف مع انتكاسات السوق. فخلال آخر 12 شهراً، تضاعفت قيمة العملة -البالغة حالياً 0.2652$- بأكثر من الضعف، متفوقة على أداء عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) وعملة بيبي (Pepe-PEPE).

كما ارتفع سعر عملة دوجكوين (Dogecoin) بنسبة 28% خلال الأسبوعين الماضيين، ما رفع قراءة مؤشر RSI إلى 75 في عطلة نهاية الأسبوع، لتتراجع بعدها إلى إلى 59 حالياً، في دلالةٍ واضحةٍ على مرورها بموجة جني للمكاسب، وقد تكون في طريقها للارتفاع مُجدّداً قريباً، وسط إشارة محللين فنيين إلى إمكانية تكرار أنماط الوتد الهابط التي تَشكَّل أوّلها خلال الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر إلى نيسان/أبريل، ومُجدداً في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس.

وفيما يُرجّح أكثر سيناريوهات نموذج Claude تحفظاً ارتفاع سعر دوجكوين (Dogecoin) إلى 0.40$ في كانون الأول/ديسمبر، ما سيُوفر مكاسبَ بنحو 50%، غير أن حُلم مجتمعها طويل الأمد ببلوغ سعرها 1$ ما يزال المَعلم الرئيسي لجيش داعمي العملة المعروف بـ”Army Doge”، مع توقع نموذج Claude أن تدفع دورة السوق الصاعدة سعرَ العملة لتخطي هذا المَعلم.

جدير بالذكر تزايد معدلات تبني عملة دوجكوين (Dogecoin)؛ بعد أن قبلتها شركة Tesla كوسيلة دفع لقاء بعض المنتجات، بينما سمَح موفرو خدمات الدفع -مثل باي بال (PayPal) وريفولت (Revolut)- بإجراء تحويلاتٍ باستخدامها.

عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI): شبيهة عملة الميم الرائدة ذات المخاطر والمكاسب الأعلى

بعيداً عن قائمة نموذج Claude المنتقاة، ظهرت عملة ميم جديدة خطفت الأضواء، وهذه العملة هي ماكسي دوج (Maxi Doge) التي أثار اكتتابها ضجة قوية باعتبارها النسخة الأكثر جرأةً من عملة دوجكوين (Dogecoin)، وتُركز العملة المصممة للعمل على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) على المشاركة المجتمعية بإطلاق فريقها مسابقات تداول مثيرةً ضمن قناة مشروعها على تطبيق تيليجرام ومسابقاتٍ وشراكاتٍ مع المؤثرين.

في هذا السياق، نجح اكتتاب العملة الجاري حالياً بجمع أكثر من 2.2 مليون دولار. ومن معروضها الإجمالي البالغ 150 مليار عملة، تم تخصيص 25% منه لعقد الشراكات وتمويل حملات التسويق، ويُمكن للمستثمرين الأوائل رهن ممتلكاتهم من العملة وتلقي عوائد بمعدل يصل إلى 146% سنوياً، والمُنتظر تراجُعه مع انضمام المزيد من المشاركين.

ورغم توافرها حالياً بسعر 0.0002575$، من المقرر ارتفاع سعر عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) تدريجياً بتوالي مراحل الاكتتاب، علماً بقرب انطلاق مرحلته التالية في أقل من 36 ساعة. ويُمكنكم شراء عملة MAXI من خلال موقعها الرسمي باستخدام محافظ متوافقةٍ كمحفظة ميتاماسك (MetaMask)) أو محفظة بيست واليت (Best Wallet). وللبقاء على اطلاع دائم بآخر المستجدات، انضموا إلى مجتمع المشروع على منصتي X وتيليجرام.