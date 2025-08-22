آخر توقعات نموذج الذكاء الاصطناعي ChatGPT 5 لأسعار عملات ريبل (Ripple-XRP) وسولانا (Solana-SOL) وإيثيريوم (Ethereum-ETH) نهاية عام 2025

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

يتوقع التحديث الأخير لنموذج الذكاء الاصطناعي ChatGPT زياداتٍ لافتة لأسعار عملة ريبل (Ripple) وعملة سولانا (Solana) وعملة إيثيريوم (Ethereum)، فهل يلوح موسم العملات البديلة في الأفق؟

أدلى أحدث إصدارات نموذج الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي (ChatGPT) بنسخته الخامسة بتوقعاته المشيرة إلى إمكانية أن توفر كلٌّ من عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) لمُستثمريها مكاسبَ قوية قبل انتهاء موسم عطلات أعياد الميلاد في نهاية العام.

وربما تتيح التطورات الأخيرة للسوق مجالاً لتحقق هذا السيناريو، فقد انطلق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) مُسجلاً أعلى مستوياته الجديدة عند 124,128$ الأسبوع الماضي، متجاوزاً مستواه القياسي البالغ 122,838$ والذي سبق تسجيله قبل شهر فقط، ليمرَّ بعدها السوق سريعاً بموجة تصحيح استدعاها إبلاغ مكتب إحصاءات العمل عن بيانات تضخم أعلى من المتوقع داخل الولايات المتحدة لشهر تموز/يوليو.

أما على الصعيد التنظيمي، فقد وقع الرئيس ترامب قانون GENIUS في تموز/يوليو، وهو أول قانون شامل في البلاد يتعلق بالعملات المستقرة ويلزم مُصدريها بالاحتفاظ باحتياطياتٍ موازية داعمةٍ بالكامل لمعروضها المتداول. بعدها بفترة قصيرة، قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مبادرة مشروع الكريبتو، وهي مبادرة رئيسية تهدف إلى تحديث الإجراءات التنظيمية للأوراق المالية وتوفير إرشاداتٍ أوضح لشركات الكريبتو.

ومع التطورات التنظيمية وازدياد التفاؤل، يرى محللون أن الانطلاقة المرتقبة للعملات البديلة وعملات الميم قد تتجاوز هوس مضاربات عام 2021، وذلك بقيادة عملة ريبل (Ripple) وعملة سولانا (Solana) وعملة إيثيريوم (Ethereum) إذا ثبتت صحة توقعات نموذج ChatGPT.

عملة ريبل (Ripple-XRP): نموذج ChatGPT يتوقع تضاعف قيمتها بنحو 3 أضعاف واستهدافها بلوغ 10$ نهاية العام

يرى نموذج الذكاء الاصطناعي ChatGPT -وفق أكثر السيناريوهات تفاؤلاً- إمكانية انطلاق سعر عملة ريبل (Ripple) للأعلى مُسجلاً 15$ نهاية عام 2025، ما سيُمثل حينها تضاعفاً لقيمتها البالغة حالياً 2.90$ بما يتجاوز 4 أضعاف.

فقد سبق وأن اكتسبت عملة ريبل (Ripple) زخماً قوياً دفع سعرها لبلوغ 3.65$ في 18 تموز/يوليو، متجاوزاً مستواه القياسي المُسجّل عام 2018 عند 3.40$، قبل أن يتراجع بنحو 20.6% مع تحول السوق بأكملها إلى التراجع.

يأتي ذلك وسط إشادة عالمية واسعةٍ بقدرات منظومة الدفع الدولية لشركة ريبل (Ripple Labs)، حيث صنّف صندوق الأمم المتحدة لتنمية رؤوس الأموال عملة ريبل (Ripple) عام 2024 كأحد أبرز الحلول الأقل تكلفةً للتحويلات المالية في الدول النامية.

وآنفاً هذا العام، تمكنت شركة ريبل (Ripple) من إنهاء نزاعها القضائي الممتد لسنواتٍ مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بعد أن أسقطت الجهة التنظيمية مؤخراً دعوى الاسئناف الخاص بها، ليترسَّخ حكم المحكمة الصادر عام 2023 بأن مبيعات الشركة من عملة XRP لصغار المستثمرين لا تُعَد تعاملاً غير مصرّح به في أوراق مالية، ما مثل سابقة خففت وطأة الضغوط التنظيمية على كافة العملات البديلة.

فإذا عاود سعر عملة ريبل (Ripple) اختبار مستواه القياسي المُسجّل مؤخراً واستكمل مساره الصاعد، فإن نموذج ChatGPT يرى في مستوى 5$ هدفاً منطقياً مع إمكانية بلوغ 15$ إذا توفرت الأجواء المواتية لانطلاق موجة ارتفاعاتٍ قوية تعم أصول القطاع.

أما فنياً، فتبدو المؤشرات الفنية لعملة ريبل (Ripple) مبشرةً، إذ تشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) حالياً إلى 43، ما يوحي بأن أنشطة البيع قد جرَفته بعيداً عن مؤشر متوسط الحركة بمدى 30 يوماً (DMA-30)، وأن السوق حالياً تقوّمها بأقل من قيمتها الحقيقية، ما قد يُحفز ارتدادةً وشيكة.

فعلى مدار العام الماضي، ارتفع سعر عملة ريبل (Ripple) بنسبة 383% متفوقاً على أداء عملة بيتكوين (Bitcoin) التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 90% وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) التي ازدادت قيمتها بنحو 65%.

عملة سولانا (Solana-SOL): نموذج ChatGPT يتوقع أن تسبب توقعات إنشاء صندوق متداول في البورصة (ETF) للعملة وازدهار البلوكتشين تضاعف قيمتها بنحو 5 أضعاف بحلول موسم أعياد الميلاد

تواصل بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) ترسيخ مكانتها ضمن قطاع نظم العقود الذكية المقدرة قيمته حالياً بأكثر من 99 مليار دولار، خاصة وأن القيمة الإجمالية المحجوزة (TVL) ضمن نظامها التقني توازي حالياً 10.7 مليار دولار، مع استمرارها في اجتذاب المطورين والمؤسسات الاستثمارية معاً.

يُعزى بعض التفاؤل إلى التوقعات المتفائلة بقرب إنشاء صندوق تداول فوري لعملة سولانا في البورصة (Solana Spot ETF) داخل الولايات المتحدة، مع احتمالية أن يكرر هذا المنتج المكاسب الاستثمارية المؤسساتية القوية التي تلت الموافقة على نظيريه لعملتي بيتكوين (Bitcoin) وإيثيريوم (Ethereum).

كما ألمح الرئيس ترامب آنفاً هذا العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن عملة سولانا (Solana) قد تنضم إلى قائمة احتياطيات الكريبتو المقترحة مع عملة بيتكوين (Bitcoin) داخل الولايات المتحدة. لكن وتبعاً للصيغة الحالية، فإنها ستكون ضمن قائمة العملات المعدة “للاحتفاظ بأرصدتها فقط”، ما يعني أن أرصدتها ستأتي فقط من مصادرات جهات إنفاذ القانون بدلاً من عمليات الشراء الحكومية المباشرة.

فنياً، يكشف المخطط البياني لأداء سعر عملة سولانا (Solana) عن نجاحه بالتحرر من مساره الهابط الممتد بعد بلوغه 250$ في كانون الثاني/يناير واستمراره بالتراجع بعدها حتى لامس 100$ في نيسان/أبريل، ليرتدَّ مجدداً حالياً إلى 184$ وتصبح مؤشراته أكثر قوة.

وبفضل نجاحه باختراق الحد العلوي لنمط الوتد الهابط، يتوقع نموذج ChatGPT إمكانية بلوغ سعر عملة سولانا (Solana) علامة 1,000$ أواخر 2026، ما سيُمثل ارتفاعاً بأكثر من 3 أضعاف مستواه القياسي البالغ 293.31$ والمُسجل في كانون الثاني/يناير، لكنّ هذا السيناريو المفرط بالتفاؤل قابلٌ للتحقق فقط إذا وفرت SEC إرشاداتٍ تنظيمية شاملة للعملات الرقمية في الخريف المقبل.

عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): نموذج ChatGPT يتوقع تسبب انطلاقتها بدفع سعرها لملامسة حاجز 10,000$ القوي

تواصل عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) عملها كركيزة أساسية ومحورية لقطاع البلوكتشين، فمنذ إطلاقها عام 2015، استمرت قيمة العملة بالتنامي لتصبح وصيفة ترتيب العملات الرقمية بقيمة سوقية تفوق حالياً 516 مليار دولار.

غير أن قوتها تكمن في النظام التقني لعقودها الذكية، والذي يُمثل العمود الفقري لنظم التمويل اللامركزي (DeFi) ويتمتع بقيمة إجمالية محجوزة (TVL) تفوق 88.8 مليار دولار عبر بروتوكولات التمويل اللامركزي العاملة على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum).

أيضاً، يتوقع نموذج ChatGPT اتباع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) مساراً صاعداً ممتداً قد يتيح له ملامسة 10,000$ بحلول نهاية عام 2025، أي ما يعادل حوالي 4 أضعاف مستواه الحالي البالغ 4,264$. وتعود هذه التوقعات بالأساس إلى الدور المحوري لبلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) في تبني حلول الويب الثالث ((Web3، فضلاً عن فريقها المتفاني دائم العمل على تنفيذ تحديثاتٍ للبلوكتشين بهدف منحها قابلية التوسع.

جدير بالذكر أن المشاركة المؤسساتية المتزايدة في صناديق التداول الفوري لعملة إيثيريوم في البورصة (Ethereum Spot ETFs) والعملات المستقرة والتمثيل الرقمي للأصول الملموسة (RWA) يُمكنها مجتمعةً جعل بلوكتشين إيثيريوم بديلاً أكثر أماناً عن بلوكتشين بيتكوين (Bitcoin).

وفي حال دفع الرئيس ترامب قدماً باتجاه وضع إطار عمل شامل للعملات الرقمية داخل الولايات المتحدة، فقد يفسح ذلك المجال لموجة تبنٍّ موسعة، ما سيصب بسهولةٍ في مصلحة بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum) نظراً لاكتنازها مختلف أنواع حلول الطبقة الثانية والتطبيقات اللامركزية (dApps) العاملة عليها.

في هذا السياق، تدعم هيكلية تحركات السعر الأخيرة آفاقها المستقبلية الإيجابية، فبعد مرورها بموجة استقرار نسبي تميزت بتشكيل نمط الوتد الهابط مؤخراً، نجح سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بالارتداد من مستوى 1,800$ في نيسان/أبريل إلى 2,412$ بحلول 7 أيار/مايو، لتنطلق بعدها في تموز/يوليو موجات ارتفاع متلاحقةٌ دفعته لبلوغ قيمته الحالية، ليتضح جلياً أن كبار المستثمرين يدعمون هذه العملة الرائدة.

