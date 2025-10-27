قيرغيزستان تطلق عملة مستقرة على بلوكتشين بينانس (BNB Chain)، وتتطلع إلى إطلاق عملتها الرسمية الرقمية والاحتفاظ باحتياطيات كريبتو وطنية

سيقوم البنك الوطني باختبار عملة السوم الممثلة رقمياً عبر 3 مراحل تجريبيةٍ قبل اتخاذ القرار بشأن إطلاقها الكامل بحلول عام 2026.

أطلقت قيرغيزستان عملة مستقرةً جديدةً مُقومة بعملتها الوطنية المعروفة باسم السوم (The Som) بنسبة 1:1، ما يُمثل خطوةً جديدةً نحو التبني واسع النطاق للأصول الرقمية.

نقاط رئيسية: قيرغيزستان أطلقت أولى عملاتها المستقرة الوطنية، عملة KGST المرتبطة بقيمة عملتها الرسمية (السوم) بنسبة 1:1 والقائمة على بلوكتشين بينانس (BNB Chain).

الرئيس التنفيذي السابق لمنصة بينانس ((Binance تشينغبينج تشاو (Changpeng Zhao) -المعروف بـ CZ- حضرَ حدَث إطلاق العملة مؤكداً على الخطط المستقبلية لإنشاء احتياطي كريبتو وطني وإطلاق برنامج اختباري للعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)

البنك الوطني سيُخضع عملة السوم الرقمية إلى برنامج اختباري من 3 مراحل قبل اتخاذ قرار بشأن إطلاقها الكامل بحلول عام 2026.

كما أكدت الحكومة أيضاً خططها لتجربة العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) وإنشاء احتياطي كريبتو وطني.

تشاو ينضم إلى رئيس قيرغيزستان مع إطلاق الدولة الآسيوية عملتها المستقرة KGST القائمة على بلوكتشين بينانس

ستعمل العملة القيرغيزية المستقرة الجديدة -كي جي إس تي (KGST)- على بلوكتشين بينانس (BNB Chain)، مع ترجيح ضم عملة بينانس (Binance-BNB) نفسها إلى أصول احتياطيات الكريبتو الوطنية المنتظرة للبلاد وفقاً للرئيس التنفيذي السابق لمنصة بينانس (Binance) تشينغبينج تشاو، والمعروف اختصاراً بـ CZ.

فقد انضمَّ CZ إلى رئيس قيرغيزستان صدير جاباروف (Sadyr Japarov) يوم الجمعة الماضي خلال الاجتماع الثاني للمجلس الوطني لتنمية الأصول الافتراضية وتقنيات البلوكتشين، حيث شغل منصب المستشار الإستراتيجي للجنة الكريبتو الخاصة بالبلاد منذ شهر نيسان/أبريل المنصرم.

We successfully held the second meeting of the National Council for the Development of Virtual Assets and Blockchain Technologies. Following the meeting, key tasks for the near future were defined.



After the event, there was an opportunity to discuss, in an informal setting,… pic.twitter.com/7esefk814E — Sadyr Zhaparov (@sadyrzhaparovkg) October 24, 2025

وذكرت صحيفة KG24 المحلية أن اللجنة القيرغيزية للكريبتو تم تكليفها بضمان إدراج عملة KGST المستقرة في المنصات الدولية وتقديم مقترحاتٍ عمليةٍ بشأن احتياطيات الكريبتو الوطنية خلال شهرين.

تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي البلاد الحثيثة لاستغلال تقنية البلوكتشين والأصول الرقمية من أجل تحديث نظامها المالي واجتذاب استثماراتٍ أجنبيةٍ وتعزيز الشفافية داخل أنشطتها الحكومية والمصرفية.

من جانبه، أكد البنك الوطني لجمهورية قيرغيزستان أنه سيقوم بتنفيذ برنامج تجريبي ثلاثي المراحل لعملة السوم الرقمية بناءً على العرض التوضيحي السابق مع شركة Build Block TECH، على أن يبدأ البرنامج التجريبي بتجربة ربط البنوك التجارية لإتمام التحويلات فيما بينها، تليها مرحلة استخدامها ضمن الخزانة المركزية لإجراء عمليات الدفع الحكومية والاجتماعية، فيما ستختبر المرحلة النهائية إتمام المعاملات باستخدامها دون اتصالٍ بالإنترنت وفي ظروف ضعف الاتصال بالإنترنت قبل إطلاقها الرسمي.

من جهته، صرّح البنك المركزي قائلاً: “بعدَ نجاح المراحل الثلاث، سيتم طرح منصة العملة على المستوى الوطني وتوسيع نطاق عملها”.

Updates from Kyrgyzstan🇰🇬

– The National Stablecoin launched, on @BNBChain

– The CBDC is ready for rollout. Yes, both. CBDC will be used for gov related payments, etc

– The National Cryptocurrency Reserve set up, #BNB included

– LE training

– Binance Academy with 10 top… https://t.co/KPrL0pnsWG pic.twitter.com/SInh5aCPMZ — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 25, 2025

ورغم تقدم مراحلها، شدد البنك المركزي على أنه سيقرر ما إذا كان سيُصدر عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) فقط بعد الانتهاء من التقييم الشامل بحلول عام 2026.

يأتي ذلك بالتزامن مع استكشاف أكثر من 100 دولة حالياً سُبل إطلاق عملاتها الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، فيما أطلقت 3 دول فقط عملاتها رسمياً، وهي عملة ساند دولار (Sand Dollar) الخاصة بجزر البهاما، وعملة النيرة الإلكترونية النيجيرية (e-Naira)، وعملة جامايكا جام-ديكس (JAM-DEX)، حسبما ذكر موقع CBDCTracker.org.

التركيز على التعليم والابتكار

طالب الرئيس جاباروف وزارة العلوم والتعليم العالي بتطوير برامج محو الأمية المالية الرقمية وتدريب متخصصين على تقنية البلوكتشين والذكاء الاصطناعي، كما أعلن CZ أن أكاديمية بينانس (Binance Academy) ستتعاون مع 10 من جامعات قيرغيزستان الرائدة وستقوم بتوطين تطبيق المنصة بالكامل في البلاد.

جاء هذا الإعلان بعد أيام من عفو ترامب الرئاسي عن CZ الذي واجه تهماً تتعلق بانتهاكات غسل الأموال خلال فترة عمله كرئيس تنفيذي لشركة بينانس (Binance)، وكان CZ قد أقرَّ بحدوث انتهاكات تتعلق بغسل الأموال عبر منصة تداول العملات الرقمية عام 2023.

من جهتها، وافقت شركة بينانس على سداد غراماتٍ بقيمةٍ تجاوزت 4 مليار دولار، بينما تم تغريم CZ بمبلغ 50 مليون دولار لحل نزاع الكريبتو القضائي البارز، فضلاً عن موافقته على التنحي عن دوره كرئيس تنفيذي للشركة، رغم أن العفو الرئاسي هذا الأسبوع قد يتيح له استعادة منصبه.