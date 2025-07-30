منصة كراكن (Kraken) تسعى إلى جمع تمويل بقيمة 500 مليون دولار يرفع قيمتها التقديرية حتى 15 مليار دولار بما يناسب ما تأمل أن يحققه الاكتتاب العام الأولي (IPO) الخاص بها

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تفيد تقارير بأن منصة كراكن تُخطط لاكتتابها العام الأولي المرتقب في الربع الأول من عام 2026.

ظهرَت تقارير تُفيد بأن منصة كراكن (Kraken) لتداول العملات الرقمية تُخطط لجمع 500 مليون دولار في جولة تمويلية جديدة، ما قد يرفع قيمتها التقديرية إلى نحو 15 مليار دولار في خطوة تُمهد للاكتتاب العام الأولي (IPO) المرتقب لأسهمها، والمُقرر في الربع الأول من عام 2026.

ونقلت صحيفة “ذا إنفورميشن” (The Information) الخبر أمس الثلاثاء عن مصادر مطلعةٍ في القطاع؛ فتبعاً لأرجون سيثي (Arjun Sethi) -المدير التنفيذي المشارك لشركة كراكن منذ أواخر عام 2024- قد تساعد هذه الجولة التمويلية الشركة على ترسيخ ثقة المستثمرين بقيمة الشركة، بعدما واجهت سابقاً صعوبة في تبرير تقييمها، ما دفعها إلى تعليق خطط الإدراج في السوق.

هل تُطلق شركة كراكن اكتتابها العام الأولي قريباً؟

أفادت وكالة بلومبيرج (Bloomberg) في آذار/مارس الماضي أن التقدّم الأخير في الوضوح التنظيمي داخل الولايات المتحدة ساهم في دفع خطط كراكن طويلة الأجل نحو الاكتتاب العام، وقد صرَّحت حينها “سنسعى إلى دخول الأسواق المالية العامة تلبية لتطلعات عملائنا وشركائنا ومساهمينا”.

وسجّلت شركة كراكن إيرادات بلغت 472 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025، بزيادة نسبتها 19% على أساس سنوي، وأرجَعت هذا النمو إلى ارتفاع نشاط التداول في ظل تقلبات السوق، كما أفادت بتوسيع أنشطتها لتشمل دولاً إضافية خلال الأشهر الأخيرة، ما عزز تواجدها في مناطق تترقب وضوحاً تنظيمياً وشيكاً. يأتي ذلك وسط تداول الأسهم الخاصة لشركة كراكن بنشاط في الأسواق المالية الثانوية كبورصة فورج (Forge)، مع استعداد الشركة لاكتتابٍ عام أولي مُحتمل لأسهمها العام المقبل.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يشاع فيها سعيُ شركة كراكن إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام، فقد سبق لمؤسسها ورئيسها التنفيذي السابق جيسي باول (Jesse Powell) الإشارة في عام 2021 إلى إمكانية طرح الشركة أسهمَها للاكتتاب العام في السنة المقبلة، فيما أوضح تقرير آخر لوكالة بلومبيرج العامَ الماضي أن اكتتاباً في عام 2025 قد يصبح قيد التنفيذ. وفيما تتواصل الشائعات حول الاكتتاب العام الأولي للشركة، فإنها لم تُعلن بعدُ عن أي خططٍ نهائيةٍ بشأنه.

شركات الكريبتو تنضم إلى موجة الاكتتابات العامة الأولية

تقدمت شركة بيتجو (BitGo) الناشئة لحفظ الأصول الرقمية سراً الأسبوع الماضي بطلب إدراج أسهمها في البورصات الأمريكية، لتنضم إلى موجة شركات الكريبتو الساعية للاستفادة من الزخم الإيجابي القوي للسوق. وجاءت خطط الاكتتاب العام الأولي للأسهم بعد قيام شركة سيركل (Circle) -جهة إصدار عملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC)- بطرح أسهمها للاكتتاب العام في حزيران/يونيو الماضي، الأمر الذي حظيَ بترحيب قوي في الأسواق.

🏛️ BREAKING NEWS: Crypto exchange Gemini has filed to go public, a Friday press release from the Winklevoss-led company reveals.#Gemini #SEChttps://t.co/vBUt7t6Cr4 — Cryptonews.com (@cryptonews) June 6, 2025

وبعد أقل من 24 ساعة على الاكتتاب العام الأولي لأسهم شركة سيركل للمرة الأولى، أكدت شركة جيميني (Gemini) -التي يديرها الأخوان وينكلفوس (Winklevoss)- تقدمها سراً بطلب وفق نموذج (S-1) إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وأفادت الشركة في طلبها بأن “عدد أسهم الفئة A العادية المُقترح طرحُها ونطاقُها السعري لم يُحدّدا بعد”. ورغم عدم إفصاح الشركة حتى الآن عن توقيت الاكتتاب أو التقييم المُستهدف، يرى مطلعون في القطاع إمكانية الإدراج قبل انتهاء العام الجاري.