تقرير: شركة كراكن (Kraken) تتطلع إلى تقييم بقيمة 20 مليار دولار في جولة تمويل تسبق الاكتتاب العام الأولي (IPO)

يأتي هذا التمويل -الذي لم يتم تحديد صيغته النهائية بعد- في أعقاب جولة تمويل منفصلةٍ بلغت 500 مليون دولار تم إغلاقها بهدوء بتقييم بلغ 15 مليار دولار، حسبما أفادت مجلة Fortune.

وفقاً لتقرير صادر عن بلومبيرج يوم الجمعة، تُجري شركة كراكن (Kraken) محادثاتٍ متقدمة لجمع ما يتراوح بين 200 مليون و300 مليون دولار من مستثمر إستراتيجي، في خطوة قد تُقدِّر قيمتها كبورصةٍ للعملات الرقمية بـ 20 مليار دولار قبل إدراجها العام المُخطط له.

نقاط رئيسية: تسعى بورصة كراكن لجمع تمويل جديد بقيمة 200-300 مليون دولار، ما قد يرفع قيمتها إلى 20 مليار دولار قبيل الاكتتاب العام الأولي (IPO) في 2026

توسّع المنصة نشاطها بقوة من خلال عمليات الاستحواذ، والتغييرات الإدارية، والإيرادات التي تخطّت 1.5 مليار دولار في 2024.

تكثّف كراكن حضورها السياسي بتعهّدها تقديم مليوني دولار إلى لجنة العمل السياسي (PACs) المؤيدة للعملات الرقمية بهدف دعم المرشحين الذين يتبنّون هذا القطاع.

يأتي هذا التمويل -الذي لم يتم تحديد صيغته النهائية بعد- في أعقاب جولة تمويل منفصلةٍ بلغت 500 مليون دولار انتهت بتقييم 15 مليار دولار، حسبَما أفادت مجلة Fortune. وتشير زيادة رأس المال هذه إلى مساعي كراكن لتعزيز مكانتها بين أكبر شركات العملات الرقمية قبل التحوّل إلى شركةٍ مُدرجة.

اكتتاب عام مُرتقب لشركة كراكن (Kraken) في 2026 وسط خطط توسّعية متسارعة

تسعى بورصة كراكن (Kraken) -إحدى أكبر بورصات التداول في الولايات المتحدة من حيث الحجم، ومقرّها سان فرانسيسكو- إلى اكتتاب عام أولي قد يبدأ في 2026. ووفقاً لبلومبيرج، تعمل كراكن مع مورجان ستانلي (Morgan Stanley) وجولدمان ساكس جروب (Goldman Sachs Group) لقيادة هذا الاكتتاب.

كما شهدت بورصة كراكن (Kraken) توسّعاً كبيراً. ففي آذار/مارس، أعلنت عن خططٍ للاستحواذ على منصة المشتقات نينجا تريدر (NinjaTrader) في صفقةٍ بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار.

وأعادت الشركة هيكلتها أواخر عام 2024، حيث عيّنت أرجون سيثي (Arjun Sethi) من ترايب كابيتال (Tribe Capital) كمدير تنفيذي مشارك، وبدأت بنشر بياناتها المالية كاشفةً عن 1.5 مليار دولار من الإيرادات لعام 2024 و472 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025.

JUST IN: 🇺🇸 #Bitcoin and crypto exchange Kraken raises $500 million at a $15 billion valuation.



We are going mainstream 🚀 pic.twitter.com/cUZ6CbLrCd — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) September 26, 2025

وتعهّدت بورصة كراكن (Kraken) هذا الأسبوع بتقديم مليوني دولار لدعم لجان العمل السياسي (PACs) المؤيدة للعملات الرقمية والموالية للرئيس ترامب في 2025، وتؤكد هذه الخطوة على تزايد نفوذ شركات الأصول الرقمية في واشنطن.

من جانبه، أشار المدير التنفيذي المُشارك Arjun Sethi في منشور له على X بأنّ بورصة كراكن ستتبرع بمليون دولار لصندوق الحرية الرقمي (DFF)، ومليوناً أخرى لمبادرة أمريكا أولاً الرقمية (AFD) التابعة لشركة أندريسن هورويتز (Andreessen Horowitz).

وأضاف: “يعكس القرار إستراتيجيةً أوسَع من شركات العملات الرقمية للمُساهمة في تشكيل الأطر التنظيمية، ودعم المرشحين الذين يؤيّدون نمو هذا القطاع”.

تجدر الإشارة إلى أن تعهد كراكن الأخير يُضاف إلى مساهماتها السابقة للجان العمل السياسي (PACs). ففي كانون الثاني/يناير 2024، تبرّعت شركتها الأم Payward Inc بمبلغ 750,000 دولار لصالح لجنة Fairshake PAC.

اكتتابات قطاع العملات الرقمية تكتسب زخماً

قدّمت بتجو (BitGo) الأسبوع الماضي طلباً رسمياً لاكتتاب عام أولي، لتُصبح أول جهة حفظ عملات رقمية متخصصةٍ تسعى إلى الإدراج في بورصة أسهم أمريكية. جاء طلب الاكتتاب في وقت يشهد فيه قطاع الاكتتابات العامة المرتبطة بالعملات الرقمية زخماً متجدداً.

وشهد قطاع الأصول الرقمية العديد من الإدراجات العامة الهامة خلال عام 2025، وقد حققت مُصدِرة العملات المستقرة سيركل (Circle-USDC) نجاحاً كبيراً في اكتتابها العام الأولي الذي شهده حزيران/يونيو، حيث تضاعفت قيمتها بأكثر من سبعة أضعافٍ منذ أن أصبحت مُدرَجة.

كما ظهرت منصة التداول عبر الإنترنت إيتورو (eToro) التي تتيح تداول العملات الرقمية ضمن خدماتها، في أيار/مايو. وفي خطوة أخرى لافتة، نقلت جالاكسي ديجيتال (Galaxy Digital) بقيادة Mike Novogratz إدراجَها من بورصة تورونتو إلى ناسداك خلال هذا العام.

أما بورصة جيميني (Gemini) التي أنشأها التوأم وينكليفوس (Winklevoss)، فقد تقدمت في حزيران/يونيو بطلب اكتتاب عام أولي أمريكي سراً، في إشارة إلى ثقة السوق القوية في إدراج بورصات العملات الرقمية.

وفي الآونة الأخيرة، جمعت شركة Figure Technology Solutions Inc -وهي منصة إقراض تركز على تقنية البلوكتشين (Blockchain)- مبلغ 787.5 مليون دولار في اكتتابها العام الأولي.

وقد باعت الشركة -التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها- بمشاركة داعمين رئيسيين من بينهم Ribbit Capital ما قدره 31.5 مليون سهم بسعر 25$ للسهم الواحد، لتصل قيمتها السوقية إلى نحو 5.3 مليار دولار.

واستهدفت Figure في البداية نطاقاً أقل، لكنّها رفعت كلاً من عدد الأسهم والسعر قبل أيام قليلةٍ من الإدراج، في مؤشر واضح على قوة الطلب التي أبداها المستثمرون.