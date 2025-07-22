بنك جي بي مورغان (JPMorgan) قد يقدم قروضاً مباشرة بضمان عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بدءاً من العام القادم وفقاً لأحدث التقارير

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من خلال تقديم القروض باستخدام العملات الرقمية كضمان، يُمكن للمستخدمين رهن عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) للحصول على القروض.

تفيد التقارير أن بنك جي بي مورغان (JPMorgan) يدرس إطلاق خدمةٍ تتيح للعملاء اقتراض الأموال مقابل ضماناتٍ بعملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) اعتباراً من العام المقبل، وذلك وفقاً لما ذكرته مصادر لصحيفة فاينانشال تايمز (Financial Times) مع الإشارة إلى أن هذه الخطط لا تزال قيد التقييم وقد تخضع للتعديل. ويمكن لهذا أن يجعل من جي بي مورغان واحداً من أكبر البنوك الأمريكية التي تدمج العملات الرقمية ضمن خدمات التمويل التقليدي الخاصة بها.

يُذكرُ أن الرئيس التنفيذي للبنك جيمي ديمون (Jamie Dimon) -الذي كان من أكبر المشككين بعملة بيتكوين (Bitcoin) ووصفها سابقاً بأنها “أصل احتيالي”- صرَّح مؤخراً أن العملات المستقرة تُعتبر أصولاً “حقيقية”، وأضاف أن البنك يعتزم الانخراط في استخدام عملات الإيداع والعملات المستقرة.

من جانب آخر، صرّح مصدر مطلع لصحيفة فاينانشال تايمز أن المدير التنفيذي الذي أفاد سابقاً بأنه سيتخلى عن العملاء ممّن يتداولون العملات الرقمية، قد قام بالفعل بعزل بعض العملاء الذين يتعاملون بها.

على أي حال، سيتيح تقديم القروض بضمان العملات الرقمية للمُستخدمين رهن ممتلكاتهم من عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum) للحصول على قروض في خطوة تواكب تحوّل البيئة التنظيمية في الولايات المتحدة نحو دعم الأصول الرقمية، خاصة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

بنك جي بي مورغان (JPMorgan) يتيح الاقتراض بضمان صناديق تداول العملات الرقمية في البورصة (Crypto ETFs)

أعلن البنك الذي يتخذ من نيويورك مقراً له في حزيران/يونيو الماضي، أنه سيَسمح لعملاء محددين بالاقتراض بضمان صناديق تداول العملات الرقمية في البورصة (Crypto ETFs)، بدءاً بصندوق iShares Bitcoin Trust الخاص بشركة بلاك روك (BlackRock). وأكد البنك وجود خطط مستقبليةٍ لتوسيع هذه الخدمة إلى صناديق أخرى بعد الإطلاق الأولي، حيث يتاح هذا الخيار حالياً فقط للعملاء الأثرياء، في إشارة إلى تحوّلٍ في كيفية احتساب العملات الرقمية ضمن قرارات منح الائتمان.

مع ذلك، فإن الخطوة التالية والأكثر تقدماً تتمثل بتقديم قروض بضمان الأصول الرقمية الفعلية، ما سيتطلب من بنك جي بي مورغان معالجة التحديات التقنية المتعلقة بكيفية التعامل مع العملات الرقمية المُصادرة من العملاء الذين يتخلفون عن سداد قروضهم.

أيضاً، صرّح ديمون بأن البنك سيسمح قريباً للعملاء بشراء عملة بيتكوين (Bitcoin) مؤكداً أن البنك لن يتولى مهمة حفظها والوصاية عليها.

🏦JPMorgan's head, Jamie Dimon, confirmed that the bank will soon let clients buy Bitcoin but not custody it.#JPMorgan #Bitcoin #JamieDimonhttps://t.co/ZdCOy8Q1ou — Cryptonews.com (@cryptonews) May 20, 2025

البنوك الكبرى ترحب بقانون جينيوس (GENIUS Act) الأمريكي

تأتي خطط بنك جي بي مورغان لتقديم قروض مباشرة بضمان العملات الرقمية بعد أسبوع حقق فيه قطاع الكريبتو انتصاراً كبيراً في الولايات المتحدة، حيث وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي قانون جينيوس (GENIUS Act) في البيت الأبيض، والذي يقدم إطاراً تنظيمياً واضحاً للعملات المستقرة.

وقال ترامب: “تعرّض مجتمع الكريبتو لسنواتٍ من السخرية والتجاهل والتقليل من شأنه. لذلك، يُعتبر هذا التوقيع اليوم بمثابة رد اعتبار قوي”.

وقد رحّبت البنوك الكبرى في وول ستريت بتوقيع القانون، ووصَفت الخطوة بأنها تُسهّل على المؤسسات المالية التعامل مع الأصول الرقمية. مع ذلك، لا يزال بنك جي بي مورغان حذراً ويتبنى نهجاً واقعياً في توقعاته، حيث يتوقع بأن تصل القيمة السوقية للعملات المستقرة إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2028. ووصف البنك تقديرات وصولها إلى تريليون دولار بأنها “مفرطة في التفاؤل”، كما أشار البنك إلى أن “فكرة حلول العملات المستقرة محل العملات التقليدية في الاستخدامات اليومية لا تزال بعيدة عن الواقع”.