استبيان: اليابانيون مستعدون لشراء المزيد من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) في حال قيام الحكومة بتعديل ضرائب الكريبتو
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تطالب منصات تداول الكريبتو المحلية حكومة اليابان بتثبيت ضريبة 20% على أرباح تداول الكريبتو.
كشف استطلاع حديث أن معظم اليابانيين مستعدون لشراء المزيد من عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وغيرهما من العملات البديلة في حال موافقة الحكومة على تعديل قوانين ضرائب الكريبتو الصارمة، وأجريَ هذا الاستطلاع في نيسان/أبريل الماضي بتكليف من جمعية البلوكتشين اليابانية (JBA) وشمل 1,500 مواطن راشد.
جمعية البلوكتشين اليابانية (JBA): الإصلاح الضريبي سيعزز أحجام التداول
أجاب 13% من المشاركين في الاستبيان بنعم على سؤال “هل تملك رصيداً من عملة بيتكوين (Bitcoin) أو غيرها من الأصول الرقمية؟”.
إلا أن السؤال التالي كشف عن معلوماتٍ لافتة، حيث أجاب 84% من المشاركين الذين يمتلكون عملات رقمية -وعددهم 191- بـ “نعم” على سؤال “هل ستشتري أو تزيد من استثمارك في العملات الرقمية في حال تثبيت الحكومة ضريبة 20% على أرباح الكريبتو؟”.
كذلك، أجاب 12% من المشاركين ممّن لا يملكون أي عملات رقمية -ويبلغ عددهم 1,309- قائلين إنهم سيبدؤون بالشراء في حال موافقة الحكومة على التعديل الضريبي.
دعوات لفرض ضريبة على أرباح رأس المال
يتنبأ الاستبيان -بحسب الجمعية- بالأثر المهم للتعديل الضريبي على أحجام التداول ضمن المنصات المحلية.
في الوقت الحالي، يتوجّب على المستثمرين اليابانيين التصريحُ عن أرباحهم المرتبطة بالكريبتو ضمن إقرارات ضريبة الدخل تحت فئة “دخل آخر”، وهذا يعني إمكانية دفع ضريبةٍ تصل إلى 55% من الأرباح حسب الشريحة الضريبية التي يقعون ضمنها، فيما تخضع أصول الكريبتو في العديد من الدول الأخرى لضريبة أرباح رأس المال، وتُفرَض عليها ضرائب ثابتة تتراوح عادةً بين 10% و20% بعد تجاوز حد معين من الأرباح.
ويطالب داعمو التعديل الضريبي حكومة اليابان بإلغاء قوانين ضريبة الدخل الحالية على العملات الرقمية، واستبدالها بضريبةٍ ثابتة بنسبة 20% على الأرباح الرأسمالية، وتدعم جمعية البلوكتشين اليابانية هذا المقترح إلى جانب العديد من أعضاء الحزب الحاكم الديموقراطي الليبرالي وبعض نواب المعارضة أيضاً.
من جهةٍ أخرى، يعود القرار النهائي بخصوص سياسات الكريبتو اليابانية إلى هيئة الخدمات المالية (FSA)؛ وقد تم الأخذ بجميع توصياتها السابقة إلى مجلس الوزراء وتحويلها إلى قوانين رسمية؛ وصرَّحت الجمعية بما يلي: “تتغير أصول الكريبتو من وسيلةٍ للدفع إلى أداة لتجميع الأصول”.ويتماشى هذا مع خطط هيئة الخدمات المالية لإعادة تصنيف أصول الكريبتو كأداةٍ استثمارية بدلاً من وسيلة دفع، وأكدت الجمعية أنها “تكثف جهودها” لإقناع طوكيو بالموافقة على التعديل الضريبي بدءاً من العام القادم، وتضم جمعية البلوكتشين اليابانية مجموعة من أكبر شركات ومنصات تداول الكريبتو المحلية.
جمعية البلوكتشين اليابانية تقدم عريضة رسمية
أعلنت الجمعية في 18 تموز/يوليو عن تقديم عريضةٍ لهيئة الخدمات المالية تطالب بالموافقة على تعديل ضرائب أرباح الكريبتو، وقد تم إجراء الاستبيان في 24 و25 نيسان/أبريل من هذا العام شارك فيه مقيمون في اليابان تتراوح أعمارهم بين 20 و69 عاماً، وشكل الذكور 60% من العينة والإناث 40% وبلغ العمر الوسطي للمشاركين 38 عاماً.
وطرحت الجمعية المزيد من الأسئلة وعبّر 75% من المشاركين عن تفضيلهم خصم الضرائب من المصدر بدلاً من تقديم إقراراتٍ ضريبيةٍ مستقلة، كما طلبت الجمعية من طوكيو السماحَ لمتداولي الكريبتو باختيار طريقة دفع الضرائب سواء بسحبها من المصدر بعد بيع العملات أو عبر تقديم الإقرارات الضريبية، كما شمل الاستبيان سؤالاً لغير المستثمرين في العملات الرقمية حول سبب عدم استثمارهم إلى الآن؛ ومثل ارتفاع الضرائب 8% من إجابات المشاركين فيما عبر 61% منهم عن عدم فهمهم الكافي للكريبتو.
من ناحيةٍ أخرى، أفادت وكالة الإعلام اليابانية CoinPost أن هيئة الخدمات المالية “تناقش مقترحاً لدمج أصول الكريبتو ضمن إطار قانون الأدوات المالية والبورصات … وأن الموافقة على هذا المقترح ستضع أصول الكريبتو رسمياً ضمن تصنيف المنتجات المالية”.
وجاء معظم المشاركين في الاستبيان من العاملين في القطاع الخاص كما شكل الطلاب 5.3% منهم إلى جانب مشاركة 213 شخصاً عاطلاً عن العمل.
وتهيمن عملة إيثيريوم (Ethereum) حالياً على أحجام التداول ضمن منصة bitFlyer التي تُعد من الأكبر في البلاد.