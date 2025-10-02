شركة القروض اليابانية العملاقة إم بي كيه (MBK) تعلن عن شراء عملات بيتكوين (Bitcoin-BTC) بقيمة 2 مليون دولار وتبرم صفقةً مع منصة تداول عملات رقمية

قامت الشركة بشراء 17.6 عملة بيتكوين (Bitcoin) وستعمل مع شركةٍ أخرى تسمح بتسوية صفقاتٍ عقارية باستخدام العملات الرقمية.

اشترت شركة القروض اليابانية العملاقة MBK أرصدةً من عملة بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 2 مليون دولار، وأبرمت اتفاقية شراكةٍ مع منصة تداول محلية. وبموجب الاتفاق الجديد، ستعمل MBK مع شركة FINX JCrypto المالكة لمنصة Coin Estate التي تُوفر خدمات تسوية الصفقات العقارية باستخدام العملات الرقمية.

سعر سهم شركة MBK (TYO:3121) في منصة طوكيو للتداول منذ بداية عام 2025. المصدر: Yahoo Finance

شركة MBK تشتري أرصدة من عملة بيتكوين (Bitcoin)

صرّحت شركة MBK في بيان صحفي رسمي أنها استحوذت على عملات بيتكوين (Bitcoin) بقيمة 300 مليون ين -ما يوازي 2,037,836$- باستخدام ميزانيتها العمومية، وأوضحت أن مجلس إدارة الشركة وافق على عملية الشراء قبل أن تستحوذ على حوالي 17.6 عملة بيتكوين (Bitcoin) بسعر يقترب من 17 مليون ين (أي 115,529$) للعملة.

وكحال العديد من الشركات اليابانية الأخرى التي اشترت عملة بيتكوين (Bitcoin) خلال الأشهر الماضية، صرّحت شركة MBK بأنها تستثمر في العملة الرقمية الأبرز “كوسيلةٍ لحماية أصولها من التراجع الممتد لقيمة الين وضغوط التضخم”.

وأضافت أنها لن تستخدم ما بحوزتها من عملة بيتكوين (Bitcoin) “لأغراض استثمارية فقط”، بل ستوظفها لإتاحة خدمات تسوية خاصةٍ بها في قطاع العقارات.

كما أشارت الشركة إلى أنها تُخطط لتحسين أنشطتها الاستثمارية بتكثيف تبنيها للعملات الرقمية. تجدر الإشارة إلى أن شركة MBK تقدم خياراتٍ استثمارية للشركات، بالإضافة إلى خدمات الإقراض لقطاع العقارات وحلول إدارة أنشطة المرافق الرياضية والفنادق.

وأكدت الشركة أنها ستستفيد من خبرة FINX JCrypto في المعاملات المرتبطة بالعقارات والتسويات المرتبطة بالعملات الرقمية من أجل “تحسين موثوقية وسلامة” خدماتها للتسوية العقارية باستخدام عملة بيتكوين (Bitcoin).

المقر الرئيسي لشركة MBK في طوكيو باليابان. المصدر: Jasdaq-Liao [CC BY-SA 4.0]

الشركات اليابانية تواصل توجهها الاستثماري نحو عملة بيتكوين (Bitcoin)

تمتلك شركة FINX JCrypto ترخيصاً لتشغيل إحدى منصات الكريبتو، كما تدير شركة وساطة عقارية مرخصة. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2024 من العام الماضي، أبرمت شركة Avenir Group -مكتب عائليٌّ مقرّه هونج كونج- صفقةً لشراء FINX JCrypto.

وتستمر الشركات اليابانية عبر مختلف القطاعات بتبني عملة بيتكوين (Bitcoin). ففي الشهر الماضي، أتمت إحدى أبرز شركات صناعة الكيمونو اليابانية -Marusho Hotta- صفقة مع شركة الحفظ الوصائي الأمريكية للأصول الرقمية Bakkt.

وبموجب هذه الصفقة، ستقوم الشركة بتغيير اسمها إلى “Bitcoin Japan”، فيما بدأت شركات يابانية أخرى متخصصةٌ في مجال الأزياء والمنسوجات باستخدام موارد ميزانيتها العمومية لشراء عملة بيتكوين (Bitcoin)، منها شركة Kitabo المُنتجة للغزل الصناعي، ومتاجر الأزياء ANAP.