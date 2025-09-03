BTC $111,603.06 1.94%
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 3 سبتمبر 2025 – ارتفاع في سوق الكريبتو مع تصدر قطاع الأصول الواقعية (RWA) بمكاسب 6% وتراجع أداء الإيثريوم

سجل سوق العملات الرقمية ارتفاعات جماعية خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث حققت معظم القطاعات مكاسب تراوحت بين 2% و6%، مع تصدر قطاع الأصول الواقعية (RWA) الذي قفز بنسبة 6.03% لليوم الثاني على التوالي. وارتفعت عملات Maker وSky وOndo Finance بأكثر من 7%، فيما صعد البيتكوين بنسبة 1.51% متجاوزًا مستوى 111,000 دولار.
في المقابل، خالفت عملة الإيثريوم الاتجاه العام وتراجعت بنسبة 1.3% لتستقر قرب مستوى 4,300 دولار. كما شهدت قطاعات NFTs والذكاء الاصطناعي وLayer1 زخمًا قويًا، بينما قفز توكن Bitget بنسبة 11.53% بعد ترقيته إلى شبكة Morph العامة وحرق 220 مليون توكن.

لكن، ما المستجدات الأخرى في أخبار العملات الرقمية اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة أولًا بأول.

توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): مشتريات شركة ستراتيجي (Strategy) بقيمة 449 مليون دولار وموافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) يشعلان الآمال ببلوغ 130,000$
2025-09-03 11:24:13
لين مكي

لين مكي كاتبة محتوى متخصصة في العملات الرقمية وتحليل الأسواق، تحمل شهادة في إدارة الأعمال وتتمتع بخبرة تمتد لعدة سنوات في مجال التداول وصناعة المحتوى المالي.

تجمع في عملها بين فهم عميق لحركة السوق ومهارة في تبسيط المفاهيم المعقدة بلغة واضحة ودقيقة. تتقن تحسين محركات البحث، وتركّز في كتاباتها على تقديم محتوى موثوق وعملي يساعد القارئ على اتخاذ قرارات مستنيرة في عالم الكريبتو والاستثمار.

اقرأ المزيد
