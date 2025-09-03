[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 3 سبتمبر 2025 – ارتفاع في سوق الكريبتو مع تصدر قطاع الأصول الواقعية (RWA) بمكاسب 6% وتراجع أداء الإيثريوم
سجل سوق العملات الرقمية ارتفاعات جماعية خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث حققت معظم القطاعات مكاسب تراوحت بين 2% و6%، مع تصدر قطاع الأصول الواقعية (RWA) الذي قفز بنسبة 6.03% لليوم الثاني على التوالي. وارتفعت عملات Maker وSky وOndo Finance بأكثر من 7%، فيما صعد البيتكوين بنسبة 1.51% متجاوزًا مستوى 111,000 دولار.
في المقابل، خالفت عملة الإيثريوم الاتجاه العام وتراجعت بنسبة 1.3% لتستقر قرب مستوى 4,300 دولار. كما شهدت قطاعات NFTs والذكاء الاصطناعي وLayer1 زخمًا قويًا، بينما قفز توكن Bitget بنسبة 11.53% بعد ترقيته إلى شبكة Morph العامة وحرق 220 مليون توكن.
لكن، ما المستجدات الأخرى في أخبار العملات الرقمية اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة أولًا بأول.
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): مشتريات شركة ستراتيجي (Strategy) بقيمة 449 مليون دولار وموافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) يشعلان الآمال ببلوغ 130,000$
2025-09-03 11:24:13
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 3 سبتمبر 2025 – ارتفاع في سوق الكريبتو مع تصدر قطاع الأصول الواقعية (RWA) بمكاسب 6% وتراجع أداء الإيثريوم
2025-09-03 11:07:46
ملياردير صناديق التحوّط راي داليو (Ray Dalio) يوضح ما قد يجعل الأصول الرقمية أكثر جاذبية من الدولار
2025-09-03 10:23:26
عملة بيبي نود (PepeNode-PEPENODE): الحل الذكي للتعدين الافتراضي وكسب عملات الميم
2025-09-02 23:46:00
سعر عملة إس بي إكس 6900 (SPX 6900-SPX) يرتفع بنسبة 3% مع تبقي يوم واحد فقط لشراء عملة توكن 6900 (TOKEN6900-T6900) قبيل إطلاقها مع مكاسب محتملة تصل إلى 10 أضعاف
2025-09-02 22:37:00
مصرف JPMorgan يعتقد أن عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، ومشروع عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) يمكنه تسريع بلوغ قيمتها العادلة بتوفيره أسرع حلول الطبقة الثانية
2025-09-02 15:40:59
تحليل نموذج ChatGPT لأداء عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) يرجح بلوغ سعرها نطاق 4,900$-5,200$ خلال 90 يوماً إذا تم اختراق نطاق متوسطات الحركة الأسية (EMAs)
2025-09-02 19:00:00
لا تفوّت الفرصة
أخبار
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): مشتريات شركة ستراتيجي (Strategy) بقيمة 449 مليون دولار وموافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) يشعلان الآمال ببلوغ 130,000$
2025-09-03 11:24:13
in numbers
قائمة المؤلفين أكثر من 66
2M+
المستخدمون النشطون شهرياً حول العالم
250+
الإرشادات والمراجعات
8
سنوات في سوق العمل
70
فريق من المؤلفين الدوليين