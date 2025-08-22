هل يشير الانخفاض المفاجئ لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) أسفل 4150$ إلى انتهاء الموجة الصاعدة لعام 2025، أم سيتعافى السعر قريباً؟

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

انخفاض سعر زوج عملة إيثيريوم/عملة الدولار (ETH/USD) أسفل مستوى 4,150$ بشكلٍ مفاجئ يثير مخاوف حول انتهاء الموجة الصاعدة. مع ذلك، يساهم الدعم المؤسساتي وتدخل الحيتان في الحفاظ على السعر فوق مستوى الدعم عند 4,200$، ما يثير توقعاتٍ بانتعاش مُحتملٍ خلال الفترة المقبلة.

انخفض سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) بشكلٍ حاد أسفل مستوى 4,150$ خارج أوقات التداول في 20 آب/أغسطس بعد ارتفاعه إلى مستوى 4,329$، ما أثار مخاوف في سوق العملات الرقمية عموماً حول احتمال انتهاء الموجة الصاعدة المتوقعة لعام 2025، لكنّ تدخل الحيتان (المستثمرين الكبار) والمؤسسات الاستثمارية ساعد على بقاء السعر فوق مستوى الدعم المهم عند 4,200$، ما أسهم في تخفيف المخاوف حول انتهاء الموجة الصاعدة، وأعاد التفاؤل بارتفاع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) مجدداً.

الدعم المؤسساتي لعملة إيثيريوم (Ethereum) يشير إلى عدم انتهاء الموجة الصاعدة

ما يزال الدعم المؤسساتي لعملة إيثيريوم (Ethereum) قوياً، مع قيام محفظة خاصةٍ بأحد صناديق الحكومة الأمريكية بشراء عملات بقيمة 332,460$ في 20 آب/أغسطس، ويمتلك هذا الصندوق حالياً 65,232 عملة ETH بقيمة 281 مليون دولار تقريباً. وأشار مؤسس صندوق التنمية الاستثماري 50TFUND دان تابيرو (Dan Tapiero) إلى ثقته بتواصل موجة ارتفاع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum) لوقتٍ طويل. وبرّر تابيرو توقعاته المتفائلة “بإضفاء الطابع الأمريكي” على العملات الرقمية من خلال تبني سياساتٍ تنظيمية داعمةٍ لها في الولايات المتحدة؛ مشيراً إلى أن تطور مكانة هاتين العملتين كأصول ضمان قانونية يمنحهما إمكانيات نمو كبيرةً قبل نهاية عام 2025.

Bitcoin and Eth bull mkt still has a lot further to run.



No chance lending doesn't go multiples over where it was in '21.



Americanization of Crypto is driver.



Lending only still in its infancy.



Btc and eth legitimate collateral.



Old world salivates at the opportunity. 🚀 pic.twitter.com/OSJUm45k0z — Dan Tapiero (@DTAPCAP) August 21, 2025

ويراقب أنصار عملة إيثيريوم (Ethereum) بعنايةٍ قمة Jackson Hole اليوم (الجمعة)، إذ من المرجّح أن يلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (Jerome Powell) كلمة تتضمن رؤى مهمة حول السوق.

وفي حال قرر باول تبني سياسةٍ أقل صرامة، يُرجّح مُحللون أن يواصل سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) ارتفاعه نحو مستوياتٍ غير مسبوقة. في المقابل، في حال قرر تبني نهج صارم، فقد يشهد السعر تقلباتٍ لمدة 3-4 أسابيع، وقد لا تحدث تحركات كبيرة حتى الربع الأخير من هذا العام.

التحليل الفني لسعر عملة إيثيريوم (Ethereum) يرجح المسار الصاعد

تشير قراءة المخطط البياني لأربع ساعاتٍ إلى احتمال تشكل نمط الرأس والكتفين المقلوب، مع اكتمال تشكل الكتف الأيسر والرأس، وبداية تشكل الكتف الأيمن؛ ويقع مستوى المقاومة الموافق لخط العنق عند 4,600$ تقريباً. وفي حال نجح السعر باختراق هذا المستوى بشكلٍ مؤكد، فقد يواصل ارتفاعه نحو منطقة 4,872$، مع احتمال ارتفاعه أكثر فأكثر في حال تسارع الزخم.

المصدر: TradingView

كذلك، تشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) البالغة 46 إلى وقوعه في منطقة محايدة دون شراء زائد أو بيع زائد رغم قربه من منطقة البيع الزائد، مع انخفاض الزخم الصاعد. ويشير هذا النمط إلى احتمال استمرار المسار الصاعد في حال نجاح السعر بالبقاء أعلى مستويات الدعم الحالية والارتفاع نحو خط العنق. في المقابل، وعند هبوط السعر أسفل مستوى الدعم، فقد يواصل انخفاضه نحو النطاق الممتد بين 4,100$ و4,000$.

