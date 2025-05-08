هل ستشهد Pi Network نمواً كبيراً؟ مؤشر بولينجر باند يشير إلى اختراق صاعد قريب

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يكشف المخطط السعري اليومي لعملة Pi (PI) انضغاطاً واضحاً للسعر قد يفضي إلى اختراقٍ صاعدٍ في المدى المنظور.

ارتفع سعر Pi (PI) بنسبة 0.6% خلال 24 ساعة ليصل إلى 0.5818$ في ظل تراجع ضغط البيع المُسيطِر مؤخراً، كما انخفضت أحجام التداول بشكلٍ ملحوظ لتقترب من 38.4 مليون دولار بعد أن وصل حجم التداول اليومي إلى 1.5 مليار دولار تقريباً بداية نيسان/أبريل؛ وعادةً ما يشير حجم التداول المنخفض إلى تراجع اهتمام المتداولين، ويستقر السعر حالياً ضمن نطاقٍ ضيق يتبعه في الغالب اختراقٌ صاعدٌ كبير. وسنتحدث خلال توقعاتنا لسعر عملة Pi عن احتمالية ارتفاعه إلى مستوياتٍ عليا جديدة، أو انخفاضه إلى مستويات دعمٍ أدنى في ظل تقلّبٍ يلوح في الأفق.

من جهةٍ أخرى، يستمر المعروض المتداول لعملة Pi بالازدياد سريعاً مع إلغاء حجز المزيد من العملات وقيام مالكيها بالانتقال إلى الشبكة الرئيسية ما يؤثر سلباً على توقعات سعر Pi، ويشير جدول إلغاء الحجز الشهري إلى إضافة 223 مليون عملة Pi إلى المعروض المتداول خلال هذا الشهر و455 مليون عملة تقريباً خلال أيار/مايو وحزيران/يونيو، ما يعني ارتفاع المعروض المتداول بنسبة 6.5% خلال شهرين فقط.

كما تأثرت التوقعات بتردد منصتي كوينبيس (Coinbase) وبينانس (Binance) في إدراج Pi نتيجة رفضهما الخضوع لبرتوكولات الشبكة المعقدة للتأكد من هوية الشركات (KYB).

توقعات سعر عملة Pi: استقرار نسبي ضن نطاق ضيق يبشر باختراق صاعد كبير

يكشف مؤشر بولينجر باند (Bollinger Bands) انضغاطاً ملحوظاً للحركة السعرية في ظل تقارب الخطين العلوي والسفلي للمؤشر بشكلٍ غير مسبوق منذ إطلاق الشبكة الرئيسية لمشروع Pi Network؛ ومن المرجّح اتخاذ السعر مَساراً صاعداً بعد تجاوزه الخط العلوي للمؤشر مع حجم تداولٍ مرتفع.

ويُمكن لتجاوز مستوى 0.6000$ أن يُحسن آفاق العملة، ويجب مراقبة مستوى الدعم الحالي عند أدنى المستويات السعرية المسجلة مؤخراً عند 0.5700$، فيما تُرجّح مؤشرات الزخم بدء حركةٍ صاعدة. كذلك، يكشف المخطط البياني في إطارٍ مدته ساعة ارتفاع قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) وتجاوز السعر مؤشرَ متوسط الحركة البسيط لمدة 14 يوماً (SMA-14)، فيما يظل مؤشر MACD ضمن منطقة إيجابية مع حركته الصاعدة في الآونة الأخيرة، وفي حال تجاوز السعر مؤشر متوسط الحركة الأسي (EMA) لمدة 200 ساعة، فقد نشهد زخماً صاعداً قوياً يُمكنه دفع السعر نحو منطقة 0.7000$.

كما يُمكن للمتداولين الباحثين عن الفرص المبكرة التوجُّه نحو الاكتتابات الجديدة؛ مثل عملة BTC Bull (BTCBULL) التي تلفت الأنظار، خاصة وأن ظروف السوق تُهيّئ لبدء دورة صاعدة جديدة.

اكتتاب BTC Bull يجمَع أكثر من 5.4 مليون دولار مع إقبال المستثمرين على الاستفادة من مكافآت بيتكوين دون عناء

عاد سعرُ بيتكوين (Bitcoin-BTC) إلى الاقتراب من 100,000$، وسيتمتع المستثمرون حالياً بطريقةٍ جديدة للاستفادة من حركتها السعرية الصاعدة.

وعملة BTC Bull (BTCBULL) هي عملة ميم ذات استخدام وظيفي جذاب؛ إذ تُوفر دخلاً دون عناء لمالكيها بالتوازي مع ارتفاع سعر بيتكوين. وتقدم العملة لمستثمريها مكافآتٍ مجزية كلما ارتفع سعر بيتكوين بمقدار 25,000$ بدءاً من مستوى 100,000$؛ ويقع الهدف السعري الأول عند 125,000$، عندها سيتم حرق جزءٍ من معروض BTCBULL بهدف تعزيز ندرتها ورفع قيمتها، فيما سيتم توزيع عملات BTC على مستثمري المشروع عند بلوغ هدف 150,000$، ما يمثل حافزاً كبيراً للاستثمار في ظل ارتفاع سعر بيتكوين.

كما يُمكن شراء عملات BTCBULL ببساطةٍ عن طريق زيارة الموقع الرسمي لعملة BTC Bull وربط محفظتكم (مثل Best Wallet) به، ومن ثمَّ المبادلة بعملات إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو تيثر (Tether-USDT)، أو شراء العملة بالفيزا والماستركارد.

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