هل عادت عملة باي (Pi Coin-PI) إلى الأضواء؟ السعر يتهيأ للتعافي بعد ارتفاعه بنسبة 4% خلال يوم واحد

ارتفع سعر عملة باي (Pi Coin) بنسبة 4% خلال آخر 24 ساعة إلى أكثر من 0.36$ حالياً، كما شهدت أحجام التداول ارتفاعاً ملحوظاً نسبته 64% خلال هذه الفترة، ويبدو أن حركة السعر تدعم توقعاتٍ إيجابية لسعر عملة PI رغم التراجع الأخير.

جدير بالذكر أن أحجام التداول اليومية للعملة كانت أقل من 100 مليون دولار خلال الأيام التسعة الماضية، وسجّلت أدنى مستوى لها عند 26 مليون دولار يوم 26 آب/أغسطس، ما يعكس فقدان المستثمرين الاهتمام بهذه العملة وسط استمرارها في اتجاهها الهابط المستمر.

يُذكر أن العملة الأساسية لشبكة باي (Pi Network) فشلت في الاستفادة من موجة الزخم الإيجابي التي سيطرت على سوق الكريبتو مؤخراً، وسجّلت خسارةً نسبتها 79% منذ بداية العام نتيجة تراجع ثقة المستخدمين بالمشروع.

وقد رفضت منصات تداول كبري مثل بينانس (Binance) وكوينبيس (Coinbase) إدراج عملة باي (Pi Coin) في منصاتها، كما صنفت السلطات في عدة دول المشروع على أنه عملية احتيال، بسبب كون العقد الذكي للعملة غيرَ مفتوح المصدر بالكامل.

كذلك، أثرت الشكاوى المتعلقة بمركزية المشروع سلباً على سمعة العملة، ما يدعم توقعاتٍ سعرية هابطة لعملة باي (Pi Coin) ما لم تتم معالجة هذه القضايا في المستقبل.

توقعات سعر عملة باي (Pi Coin): احتمال التعافي إلى 0.60$ إذا تم تأكيد هذا النمط

يُظهر المخطط البياني في إطار 4 ساعاتٍ أن سعر عملة باي (Pi Coin) يُشكل قيعاناً أعلى مؤخراً، وهي إشارة مبكرة تدل على احتمال انتهاء الاتجاه الهابط.

فبعد الوصول إلى أدنى مستوياته على الإطلاق عند حوالي 0.32$، لم ينخفض سعر العملة إلى تلك المستويات مرةً أخرى خلال آخر 20 يوماً. مع ذلك، شكل سعر عملة باي (Pi Coin) سلسلة من قمم آخذة بالانخفاض، ما يشير إلى انضغاط سعري كبير.

وسيدعم بقاء السعر فوق منطقة الدعم عند 0.335$ -كما هو موضح في المخطط البياني- توقعات سعر عملة باي (Pi Coin) الصاعدة، وقد يؤدي ذلك إلى اختراق نمط المثلث الهابط. في هذه الحالة، قد يستهدف السعر مستوى 0.45$ أولاً، ثم 0.60$ إذا استمر الزخم الإيجابي بالنمو، ما يعني أن السعر قد يرتفع بنسبة 66% من المستوى الحالي طالما تم تأكيد هذا الاختراق.

على أي حال، خيبت عملة باي (Pi Coin) آمال المستثمرين منذ إطلاق الشبكة الرئيسية العامة للمشروع. في المقابل، تستفيد أفضل عملات الميم مثل وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe-WEPE) بشكلٍ كبير من موسم العملات البديلة وقد يرتفع سعرها بمقدار 10 أضعافٍ بسبب أحدث قراراتها.

عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) قد تحقق مكاسب كبيرة بعد انتقالها إلى بلوكتشين سولانا (Solana)

تنتقل عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) إلى بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) بعد إطلاقها الناجح على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain)، وقد تمثل هذه الخطوة بداية اتجاه صاعد جديد لعملة الميم الرائدة هذه.

فعقبَ اكتتابها الذي جمع ملايين الدولارات في وقتٍ سابق من هذا العام، استمر فريق الإطلاق بالتقدم في خارطة طريق المشروع، وقد بدأ بتنفيذ خطة الانتقال الطموحة هذه بهدف جذب أحجام تداولٍ أعلى.

وتشتهر بلوكتشين سولانا بأنها البلوكتشين المفضلة لعملات الميم؛ لذلك قد تصبح أفضل موطن لعملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe). وكحافز إضافي للمجتمع، سيقوم فريق المشروع بحرق جزء كبير من المعروض المتداول تدريجياً مع تقدم عملية الانتقال، مع حرق عملة على بلوكتشين إيثيريوم مقابل كل عملة يتم إصدارها على بلوكتشين سولانا. وبمجرّد انتهاء عملية الانتقال، يُنتظر أن يشهد سعر العملة ارتفاعاً كبيراً نتيجة هذه المبادرات.

أخيراً، يُمكنكم شراء عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) والانضمام إلى جيش العملة من خلال الموقع الرسمي لعملة وول ستريت بيبي عن طريق ربط محافظكم -مثل بيست واليت (Best Wallet)– أو استخدام الفيزا والماستركارد.