المستثمرون ينتقلون من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) إلى عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) والعملات البديلة، ما يظهره تقرير من CryptoQuant

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تشير تحرّكات السوق الأخيرة إلى أن المستثمرين ربّما بدؤوا بتحويل تركيزهم من عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى عملة إيثيريوم (Ethereum) والعملات البديلة، وفقاً لأحدث تقريرٍ صادرٍ عن منصة تحليل بيانات البلوكتشين CryptoQuant.

First time in over a year: ETH spot volume > BTC



Last week, ETH spot trading hit $25.7B vs. BTC’s $24.4B, pushing the ETH/BTC spot volume ratio above 1 for the first time since June 2024.



Investors are rotating to ETH and Altcoins. pic.twitter.com/X7mBFVCg5Y — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) July 23, 2025

فقد تفوّق أداء عملة إيثيريوم (Ethereum) على عملة بيتكوين (Bitcoin) بنسبة 72% منذ نيسان/أبريل، حيث ارتفعت نسبة قيمة عملة إيثيريوم مقارنة بقيمة عملة بيتكوين (ETH/BTC) من 0.018 إلى 0.031، وهي أعلى مستوى تسجله منذ 24 كانون الثاني/يناير، وفقاً لتقرير منصة CryptoQuant.

ويتماشى هذا الاتجاه الصاعد مع تحليلاتٍ سابقةٍ تُشير إلى أن عملة إيثيريوم (Ethereum) مُقوّمةٌ بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنةً بعملة بيتكوين (Bitcoin)، إضافةً إلى تزايد طلب الأصول القائمة على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain). ويتعزز هذا الزخم بفضل انخفاض ضغط بيع عملة ETH وزيادة تجميعها من قبل المؤسسات الاستثمارية وصغار المستثمرين على حدٍّ سواء.

وتُظهر بيانات CryptoQuant انخفاض عدد عملات إيثيريوم (Ethereum) التي يتم نقلها إلى منصات التداول مقارنةً بعملات بيتكوين (Bitcoin)، ما يُشير إلى تنامي الثقة في استقرار سعر عملة إيثيريوم وإمكانياتها المستقبلية.

أحجام التداول الفوري واتجاهات صناديق التداول الفوري في البورصة (Spot ETFs) يؤكدان تحوّل المستثمرين

تشير بيانات أحجام التداول إلى تغيّر في مزاج السوق، ، فقد تجاوزت أحجام التداول الفوري الأسبوعية لعملة إيثيريوم (Ethereum) نظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin) للمرة الأولى منذ حزيران/يونيو 2024، مُسجلةً 25.7 مليار دولار لعملة إيثيريوم مقابل 24.4 مليار دولار لعملة بيتكوين.

First time in over a year: ETH spot volume > BTC



Last week, ETH spot trading hit $25.7B vs. BTC’s $24.4B, pushing the ETH/BTC spot volume ratio above 1 for the first time since June 2024.



Investors are rotating to ETH and Altcoins. pic.twitter.com/X7mBFVCg5Y — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) July 23, 2025

وقد يعني هذا الانعكاس تزايد إقبال المتداولين على عملة إيثيريوم (Ethereum). بالإضافة إلى ذلك، جاءت بيانات صناديق التداول الفوري في البورصة (ETFs) لتؤكد هذا الاتجاه. فقد تضاعفت نسبة حيازتها لعملة إيثيريوم مقابل عملة بيتكوين من 0.05 إلى 0.12، ما يشير إلى أن الصناديق تُخصّص رأس مالٍ أكبرَ لعملة إيثيريوم مقارنةً بعملة بيتكوين (Bitcoin).

سوق العملات البديلة يشهد زخماً متجدداً

ليست عملة إيثيريوم (Ethereum) وحدَها المستفيدة اليوم، فسوق العملات البديلة كلها تُظهر قوةً متجددة، ووصل حجم التداول الفوري لها إلى 67 مليار دولار في 17 تموز/يوليو، وهو أعلى مستوى له منذ آذار/مارس الماضي. كذلك، يُشير هذا الارتفاع إلى أن اهتمام المستثمرين يتسع إلى ما هو أبعد من العملتين الرقميتين المُهيمنتين بيتكوين (Bitcoin) وإيثيريوم، وفقاً لتقرير CryptoQuant.

أخيراً، يبدو أن المتداولين يُنوّعون حقائبهم الاستثمارية، ويفتتحون صفقاتٍ في أصولٍ يَرون أنها مُقوّمةٌ بأقل من قيمتها الحقيقية أو مهيأة للنمو خلال المرحلة التالية من دورة سوق الكريبتو. وتشير هذه العوامل مجتمعةً -من ارتفاع سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) وانخفاض عدد عملات ETH المنقولة إلى المنصات والطلب المتزايد على صناديق التداول الفوري في البورصة (ETFs)- إلى تحوّلٍ واضح في السوق قد يستمر بترجيح كفة العملات البديلة خلال الأمد القريب.