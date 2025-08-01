سرقة كهرباء بقيمة 4.3 مليون دولار من قبل معدّنين غير قانونيين لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) في منطقة تعدين روسية خلال النصف الأول من عام 2025

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أعلنت شركة روسيتي (Rosseti) أن 94% من الكهرباء المسروقة في جمهورية إنغوشيا تعود إلى أنشطة تعدين العملات الرقمية غير القانونية.

زعمت شركة روسيتي (Rosseti) -المملوكة من قِبلِ الدولة- أن المُعدّنين غير القانونيين في إحدى أبرز مناطق تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin) في جمهورية إنغوشيا سرقوا ما قيمته حوالي 4.3 مليون دولار من الكهرباء خلال النصف الأول من عام 2025. ووفقاً لبيان صحفي رسمي من فرع شركة روسيتي في شمال القوقاز، تم اعتبار المعدنين غير القانونيين مسؤولين عن أكثر من 94% من إجمالي الطاقة الكهربائية المسروقة في الجمهورية خلال النصف الأول من العام.

معدنو عملة بيتكوين (Bitcoin) غير القانونين في روسيا “يسرقون 35.4 مليون كيلوواط ساعة”

أفادت الشركة أن إجمالي حجم الاستهلاك غير المسجل في جمهورية إنغوشيا خلال الفترة نفسها بلغ 37.5 مليون كيلوواط ساعة، مضيفة أن قيمة هذه الطاقة تخطت 4.4 مليون دولار.

جمهورية إنغوشيا الروسية – المصدر:Timur Ziev [CC BY-SA 3.0]

كذلك، قالت الشركة المُزودة للطاقة إن معظم هذا الاستهلاك أتى نتيجة عمل مُعدّني العملات الرقمية غير القانونيين، والذين سرقوا 35.4 مليون كيلوواط ساعة من الشبكة، مشيرةً إلى أن الحصة الأكبر من الطاقة المسروقة كانت تتبع لأنشطة أربع “شركات تعدين غير قانونية” كبرى. وأوضحت الشركة أنها أغلقت جميع هذه الشركات، وصادرت 450 جهاز تعدين منها.

وفي النصف الأول من العام، أفادت شركة الكهرباء إنغوشينيرغو (Ingushenergo) أن فرقها الفنية رصدت 177 حالة استخدام غير قانوني للكهرباء في الجمهورية.

استخدام الطائرات المسيّرة لملاحقة المعدنين غير القانونيين

يُعَد تعدين العملات الرقمية غير قانوني خلال أشهر الشتاء في جمهورية إنغوشيا حتى 15 آذار/مارس 2031، وقد تم حظره أيضاً في جمهوريات شمال القوقاز المجاورة.

مع ذلك، ما يزال تعدين عملة بيتكوين (Bitcoin) منتشراً في جميع أنحاء المنطقة، ويُلقى اللوم على عمليات التعدين في التسبب بسلسلةٍ من انقطاعات التيار الكهربائي في إنغوشيا. وفي جمهورية أبخازيا القريبة، أفاد مراقبون بأن أصوات “طنين” أجهزة التعدين باتت تملأ قرى بأكملها.

وخلال شهر شباط/فبراير، حذر مهندسو الطاقة في جمهورية إنغوشيا من أن تعدين العملات الرقمية غير القانوني يُشكل “خطراً كبيراً قد يؤدي إلى الحوادث وانقطاع الكهرباء”.

Why did Russian mega earthquake not cause more tsunami damage? https://t.co/3bjVoCMuNH — BBC News (UK) (@BBCNews) July 30, 2025

أما في جمهورية داغستان، فقد استجابت شركات الطاقة من خلال تقديم مكافآتٍ لموظفيها الذين يكتشفون شركات تعدين العملات الرقمية السرية، كما أطلقت شركات الطاقة الروسية أنظمة جديدةً تعتمد على تقنيات المعلومات لمُلاحقة المعدّنين غير الشرعيين، بما في ذلك طائرات مسيرة مزودة بكاميرات تصوير حراري.

عملة بيتكوين (Bitcoin) محور التركيز

تنص القوانين الروسية على أن الشركات والأفراد يمكنهم تعدين العملات الرقمية دون إبلاغ السلطات المختصة بالضرائب شريطة ألا يتجاوز استهلاكهم 6,000 كيلوواط ساعة من الكهرباء شهرياً. ووفقاً لمقترحاتٍ تشريعية جديدة، قد يُواجه المعدّنون الصناعيون غير المسجّلين لدى مصلحة الضرائب الفيدرالية عقوباتٍ جنائية.

من جانبهم، يقول مسؤولون في القطاع أن حوالي 90% من نشاط التعدين الصناعي في روسيا يتركز على عملة بيتكوين (Bitcoin).