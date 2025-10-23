كيف تستخدم منصات الكريبتو تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) لتوفير الجيل التالي من أدواتها المتطورة، وهل يُمكن للمتداولين الوثوق بها حقاً؟

لم يَعُد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عالم الكريبتو حلماً بعيد المنال، إذ تُسهل الأدوات المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي حالياً عمل روبوتات التداول، وتتوقع اتجاهات المزاج العام بشأن العملات الرقمية، وتستجيب لصدمات السوق لحظياً.

فلا ينبغي إذن أن يكون مفاجئاً بدء بعض منصات تداول العملات الرقمية في استخدام أدواتٍ مرتبطةٍ بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الأسواق، وبناء إستراتيجيات تداول مخصصةٍ، وتنفيذ الصفقات.

وبينما أثبتت تقنية الذكاء الاصطناعي فائدتها لمتداولي أسواق الكريبتو، تعمل منصات مثل بيتجيت (Bitget) وكراكن (Kraken) وبينانس (Binance) على تطوير أدوات ذكاء اصطناعي خاصةٍ بها وتوظيفها لمساعدة مُستخدميها على اكتساب ميزاتٍ تنافسية.

وكيل GetAgent الخاص بمنصة بيتجيت (Bitget)

صرّحت جراسي تشين (Gracy Chen) -المديرة التنفيذية لمنصة بيتجيت (Bitget) المختصة بتداول العملات الرقمية- لموقع Cryptonews بأن المنصة تعتبر الذكاء الاصطناعي جزءاً محورياً وفق إطار عمل “منصة التداول الشاملة” (Universal Exchange-UEX).

وتم إطلاق منصة UEX التابعة لـ Bitget سابقاً هذا الشهر بغرض الجمع بين أنشطة التداول المركزي (CEX) واللامركزي (DEX) وأنشطة الأسواق المالية التقليدية (TradFi)، ما يتيح للمستخدمين تداول مجموعةٍ واسعةٍ من الأصول بما فيها العملات الرقمية والأسهم والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) والعملات الأجنبية (الفوركس) والذهب والأصول الملموسة الممثلة رقمياً (RWAs)، وجميعها عبر حساب واحد.

ولضمان سير أنشطتها بسلاسة، تعتمد منصة UEX على أداة GetAgent، وهي مساعد التداول المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي من Bitget، لتُساعد أداة GetAgent المستخدمين على تحليل أسواق الكريبتو وتنفيذ الصفقات عبر واجهة المحادثة الثنائية.

عن ذلك، قالت تشين: “يُمكن للمستخدمين التفاعل مع أداة GetAgent بنفس طريقة الحديث مع المستشار المالي، وطرح أسئلةٍ من نوعية هل ينبغي إعادة موازنة أصول محفظتي؟ أو ما هو مستوى المقاومة قصير الأجل لعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH)؟ علماً أن الردود تكون مُصممة خصيصاً لكل مستخدم على حدة”.

#GetAgent, the world's 1st AI crypto trading assistant, is now open to ALL!



🔹 50+ pro tools in one

🔹 Personalized strategies & insights

🔹 One-click trading made smarter



Join the experience-sharing promotion & win 30-day GetAgent Plus membership 🎁



— Bitget (@bitgetglobal) August 19, 2025

الاستخدامات

صرّحت تشين أنه تم تصميم GetAgent لمساعدة مستخدمي Bitget على اتخاذ قراراتٍ أفضل. وقد تم إثبات ذلك مؤخراً عندما فقد الدولار الاصطناعي (Synthetic Dollar-USDe)، ارتباطه بالدولار الأمريكي على منصة بينانس (Binance) لتداول العملات الرقمية نتيجة مشكلةٍ في نظام الأوراكل الداخلي.

ووفقاً لتشين، فوجئ العديد من المتداولين بمدى سرعة تطوّر هذه الأداة. نتيجة لذلك، استفاد مستخدمو منصةBitget من أداة GetAgent لمراقبة تحديثات بيانات أوراكل لحظياً والمؤشرات على البلوكتشين (كتلقي تحديثاتٍ بشأن ضغوط الاسترداد والازدياد المفاجئ لأحجام التداول وخروج السيولة)، ما أتاح للمُستخدمين تعديل أو إغلاق مراكزهم بسرعةٍ أكبر ممّا يُمكن أن يسمحَ به التتبع اليدوي.

وأضافت تشين: “قد يشعر المتداولون بالذعر في مثل هذه الحالات عند رؤية تطوّر هذا الوضع، لكنّ أداة GetAgent ستزيل الاستجابة العاطفية من عملية اتخاذ القرار عن طريق تقييم الأرقام وتوفير توصيةٍ مستمدة من الحقائق”.

أشارت تشين أيضاً إلى تحديث أداة GetAgent مؤخراً كي تشمل نظام تداول العقود الآجلة المتكامل وتوصيات إدارة الثروات الشخصية وروبوتات التداول التكيفية، ما أتاح لمُستخدمي أداة GetAgentمراقبة أسعار العملات الرقمية ومؤشرات الاتجاه لحظياً، وتلقي تنبيهاتٍ بشأن التغيرات الطارئة.

كذلك، يُمكن للأداة بناء إستراتيجيات تداول مختلفة يدوياً باستخدام إعداداتٍ مختلفة. فعلى سبيل المثال، يُمكن للمستخدم كتابة: “ما هي توقعات سعر زوج ETH/USDT للأسبوع القادم في ظل القراءة الحالية لمؤشر القوة النسبية (RSI) والنشاط على البلوكتشين والمزاج العام؟“.

بعدَها، سترد أداة GetAgent بملخص الاتجاهات والمستويات الرئيسية للدعم والمقاومة، وتُنبه المُستخدم في حال شملت ممتلكاته عملة إيثيريوم (Ethereum)، بالإضافة إلى اقتراح إجراء ما، مثل: “يُرجى النظر في تطبيق إستراتيجية حساب متوسط التكلفة بالدولار (DCA) بشكلٍ محدود إذا انخفض السعر ما دون سعر محدد”. وأكدت تشين: “يعني هذا أنه بمجرد كتابة بضع كلمات، يُمكن تنفيذ الصفقات والاستفادة من التحليلات مباشرةً عبر التطبيق”.

منصة كراكن (Kraken) تستحوذ على أداة Capitalise.ai

تواصل شركة كراكن تطوير منصة الكريبتو الخاصة بها عبر توفير أدواتٍ مدعومةٍ بتقنية الذكاء الاصطناعي والتنفيذ الآلي للصفقات. وفي أحدث خطواتها، استحوذت المنصة على أداة Capitalise.ai، وهيَ منصة تداول مؤتمتٍ تعتمد على اللغة الطبيعية دون تطلب أكواد برمجية.

وتبعاً لما ورد في منشور مدونة Kraken، فمن المتوقع أن يبدأ توفير أداة Capitalise.ai ضمن منصة Kraken Pro لاحقاً هذا العام، ويشير المنشور أيضاً إلى أن استخدام تقنية Capitalise.ai في Kraken Pro سيسمح للمستخدمين بتنفيذ إستراتيجياتٍ متقدمةٍ عبر فئات الأصول الرقمية والتقليدية دون الحاجة إلى كتابة أي سطر برمجي.

يُشار إلى أن منصة Capitalise.ai لا تدعم تداول العملات الرقمية وحدَها، بل تشمل أيضاً الأسهمَ والعملات الأجنبية والعقود الآجلة وعقود الخيارات، وقد يعني ذلك أن استحواذ Kraken يضعها في موقع يتيح توفير حلول آلية متعددة الأصول تتجاوز نطاق العملات الرقمية.

الاستخدامات

عند اكتمال تطوير الأداة، ستتيح Capitalise.ai لمُستخدمي منصة Kraken وصف الإستراتيجيات بلغةٍ طبيعيةٍ، حيث يقوم النظام بتحويل تلك الأوصاف إلى منطق تنفيذ ومُطابقتها مع البيانات التاريخية.

💥 @Capitalise_ai joins Kraken



No-Code Trading Is Coming



🔜 Soon you’ll design, back test & execute strategies in plain English.



🤖 Trading automation, no coding required.



— Kraken Pro (@krakenpro) September 1, 2025

فمثلاً، قد يُحدد المتداول: “شراء عملة إيثيريوم (Ethereum) إذا انخفضت قراءة مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يوماً أقل من 30 وازدادت أحجام التداول بنسبة 150% مقارنة بالمتوسط”. حينها، سيقوم النظام بتحويل هذه الإرشادات إلى معايير وشروطٍ ومحفزاتٍ. وبعد إجراء الاختبار، يُمكن تفعيل الإستراتيجية مباشرةً، ما يسمح بالمراقبة والتنفيذ التلقائي.

خصائص منصة بينانس (Binance) المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي

أطلقت منصة بينانس تحديثاً رئيسياً لواجهة تطبيقها في حزيران/يونيو يستند بالكامل إلى مزايا مدعومةٍ بتقنيات الذكاء الاصطناعي. يُعرف هذا التحديث باسم “Binance UI Refined”، وهيَ تجربة استخدام قابلة للتخصيص مدعومة بالذكاء الاصطناعي تم تصميمها خصيصاً كي تتكيف مع أسلوب التداول ومستوى خبرته والتفضيلات الإقليمية لكل مستخدم.

تشمل هذه الأدوات الجديدة تقديم تقرير وسيناريو متوقع حول العملة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مؤشر للمزاج العام، كما ستجدون هذه المزايا مُدمجة بالكامل ضمن منصة ومحفظة بينانس (Binance).

فتبعاً لبيان صادر عن منصة بينانس، تسعى منصة تداول العملات الرقمية إلى معالجة تحدٍّ شائع بين المتداولين في أسواق الكريبتو، وهو إدارة التدفق المستمر لبيانات السوق والمزاج العام في ساحةٍ تتيح التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (24/7).

الاستخدامات

توفر ميزة تقرير العملة الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي نظرةً عامة متعمقة على توقعات السوق لسعر العملة في أقل من 30 ثانية. ويتم تحديث التقرير كل ساعةٍ ويشمل مؤشراتٍ إيجابية وتقييم المخاطر والمزاج العام. يُذكر أنه يتم جمع البيانات من أنشطة التداول الفوري والحيتان (كبار المستثمرين)، وتحليلات الشراء/البيع على منصة بينانس.

Unlock smarter trading with AI Token Reports



Now with data-driven, timely, and tailored token intelligence to power your trading decisions.



— Binance (@binance) September 8, 2025

بالإضافة إلى ذلك، سيتمتع مستخدمو محفظة بينانس أيضاً بإمكانية الوصول إلى مؤشراتٍ متطورة للمزاج العام والأموال الذكية (استثمارات كبار اللاعبين)، حيث توفر اتجاهات المزاج العام مؤشراً صاعداً أو هابطاً وفق النشاط اللحظي على وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها الإشارات على منصة X، لتقوم الأداة بتحليل المحادثات بين المستخدمين وتحديد ما إذا كان الاتجاه العام للشعور إيجابياً أم سلبياً، وتلخص الأحداث الرئيسية التي يُمكنها التأثير على آفاق العملة.

وفيما توفر التنبيهات بشأن تحركات كبار اللاعبين المستمدة من محرك الاتجاه السائد المدعوم بالذكاء الاصطناعي الخاص بمنصة بينانس رؤى مُعمقة حول المرجعية الثقافية والمزاج العام بشأنها، تعمل هذه الخاصية على تتبع منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والأخبار وبيانات التداول، كما تتابع نشاط أبرز المؤثرين وتتيح للمستخدمين تنفيذ الصفقات مباشرةً من صفحة التنبيهات عبر خيار الشراء السريع.

أبرز النقاط المستخلصة

يُمكننا أيضاً ملاحظة سعي منصات تداول الكريبتو البارزة إلى الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي من أجل مساعدة المتداولين، إلا أن هناك اعتباراتٍ ينبغي أخذها في الحسبان.

وتُعَد الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مفيدةً للمتداولين الباحثين عن البساطة وأتمتة الصفقات، إلا أن التحديات -بما فيها الثقة والشفافية- يجب أن تبقى في مقدمة الأولويات. فعلى سبيل المثال، صرّح نِك إيمونز (Nick Emmons) -المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Allora Labs- إلى موقع Cryptonews بأن الثقة والاكتفاء بأداة ذكاء اصطناعي واحدة يمثلان أكبرَ التحديات بقوله:

“تُعتبر نماذج الذكاء الاصطناعي في الغالب صناديق سوداء، فإذا قامت منصات تداول العملات الرقمية ببناء جزء كبير من البنية التحتية الحرجة للسوق اعتماداً على نموذج واحد فقط، فإنها بذلك ترث كل عيوبه وافتراضات الثقة الخاصة به وتحيزاته الكامنة، لذا من الضروري أن نعتمد على أنظمة ذكاء اصطناعي تستند إلى عدة نماذج مختلفةٍ عند إنشاء بنية السوق المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، من أجل تجاوز هذه التحديات.”

وأضاف إيمونز أنه -رغم التحديات- يَعتقد أن الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تمنح المتداولين ذكاءً تكيفياً، وتوفر توقعاتٍ أكثرَ موثوقية مستمدةً من البيانات، مع الحفاظ في ذات الوقت على الشفافية.